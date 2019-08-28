 Коломойский: Олигархов больше нет – мы умерли!

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.
Отвечая на вопрос о том, удобны ли олигархи президентам и премьер-министрам (в частности о том, как Ахметов мгновенно подарил "скорые помощи" по просьбе Зеленского), Коломойский заявил: "Они уже все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол. Олигархов больше нет – мы умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи. Есть новая власть, новый президент. Я уверен, что у него (Зеленского. - Ред.) нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков... Коломойского у него нет. Если Коломойский скажет завтра: "давайте грабить", то нет у него Коломойского. Коломойский нужен, если он может что-то созидать, как и Ахметов, и Пинчук, и Фирташ, и Медведчук. Хотя Медведчук и Фирташ - стремная история с русскими".
"Тот грабеж, который у нас происходит, только у нас и работает", - констатировал Коломойский
Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.
Дуб годится на паркет, так ведь нет -
Выходили из избы здоровенные жлобы,… Більше
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА"
Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и УГРОЖАЕТ СПУСТИТЬ НА НЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ
Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях: "Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского. Особо сентиментальным советую послушать этот ДИАЛОГ КОЛОМОЙСКОГО СГЛАВОЙ НАФТОГАЗА АНДРЕЕМ КОБОЛЕВЫМ ".
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
Система YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват»
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.
И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения
Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.
Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.
Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта». «Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.
Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук
Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине
В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».
В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу «Привата»
В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.
Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.
В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров.
ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.
Отдельно следует упомянуть и о СМИ.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».
Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».
https://hromadske.ua/ru/posts/chastnaya-imperiya-chto-v-ukraine-prinadlezhit-kolomojskomu
Теперь будут. Неизвестные Отцы!
КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?
ДУЖЕ ПРОСТО!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа)
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана!
Уно-уно-уно сантименто
Уно-уно-уно
Комплименто
О сакраменто сакраменто
Сакраменто(с)
И сея пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли. (с)
https://www.youtube.com/watch?v=kJBc517CFoY
Об этом идет речь В РАССЛЕДОВАНИИ журналистов ПРОЕКТА Bihus.info, передает UAportal.
Согласно их версии, Андрей Богдан является не только доверенным лицом и адвокатом Коломойского, но и активно работает в рамках президентской кампании ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИЧЕМ ИМЕННО ОТ ИМЕНИ ЕГО ШТАБА ОН ВСТРЕЧАЛСЯ СГЛАВОЙ НАБУ Сытником. Предположительно, в ходе данной встречи стороны вели переговоры относительно трех уголовных дел в отношении связанных с Коломойским активов - "Нафтогазу", ПриватБанку и МАУ.
СМИ: ЗЕЛЕНСКИЙ В КОМПАНИИ ОЛИГАРХОВ ЧАСТО ЛЕТАЛ В ГОРОДА, ГДЕ ЖИВЕТ КОЛОМОЙСКИЙ
С ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА кандидат в президенты Зеленский НЕ МЕНЕЕ 13 РАЗ ЛЕТАЛ в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский. Причем,В КАЖДОЙ ВТОРОЙ ПОЕЗДКЕ - В КОМПАНИИ ЛИЧНОГО АДВОКАТА ОЛИГАРХА АНДРЕЯ БОГДАНА, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В ШТАБЕ ЗЕЛЕНСКОГО. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В СЮЖЕТЕ ПРОГРАММЫ "СХЕМЫ"
Также журналисты обнаружили, что ЗЕЛЕНСКИЙ в течение этого времени неоднократно ЛЕТАЛ НА ЧАСТНЫХ САМОЛЕТАХ ВМЕСТЕ С БИЗНЕС- ПАРТНЕРАМИ КОЛОМОЙСКОГО - ГЕННАДИЕМ БОГОЛЮБОВЫМ, БРАТЬЯМИ ИГОРЕМ И ГРИГОРИЕМ СУРКИСАМИ и ТИМУРОМ МИНДИЧЕМ.
Коломойский в комментарии журналистам заявил, что Зеленский был у него на дне рождении в прошлом году в Женеве
А потом ты скажешь: "Подождите! Передайте наверх, произошла трагическая ошибка!"
Но будет поздно.
теперь ждем когда какой нибудь чинуша выступит и заявит что их . коррупционеров тоже нет . Вовке можно будет отчитаться и о победе над коррупцией
Эпоха бедности закончилась.
А президент и депутаты - слуги народа.
Всем зебилам одеть намордники и радоваться - новый указ господина ИВ
А вы почему не радуетесь зебилы?
Тому Коломойський правий - в нормальній, правовій державі не може бути олігархів, бо там працює законодавство і всі перед законом однакові. А сьогодні в Україні дрібний підприємець платить половину свого доходу в державу, а мільярдер Ахметов взагалі нічого не платить.
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Коломойський має бути председателем антимонопольного комітету!!!!!!
Тимошенко - это другой, не менее тяжелый случай. Она классическая «чёрная вдова» в политике. Она одиночка и власть для нее представляет абсолютную ценность, а идеологически она явный троцкист. Причем это сидит внутри неё, и сама она не может это осознать. Будучи олигархиней-неудачницей, она ненавидит любой капитал, а особенно крупный. И этот замес троцкизма и поломанной бизнес-карьеры в сочетании с мстительностью дает гремучую смесь
Але Юля не мстива і це їй заважає. Чомусь за всі часи Незалежності аудит проводивсь лише одному топ-чиновнику - Тімошенко. Бо сама не крала і нікому не давала
Телеканал - это еще и инструмент влияния
Вы знаете разницу между хомячком и крысой?
Разница в пиар-обеспечении. Хомячок такой маленький, симпатичный, домашнее животное, дети любят, играются. А крыса - отвратительное мерзкое животное, от которой женщины падают в обморок. А разница только в одном - в пиар-обеспечении
Я давно получил гражданство Израиля, еще в 1995
Мы должны быть откровенны. Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем.
Головний архітектор проекту - Андрій Сорін, центр створено на кошти меценатів - підприємця Генадія Аксельрода[2], президента Дніпровської єврейської громади Генадія Боголюбова та
президента Об'єднаної єврейської громади Ігоря Коломойського.[3]
Комплекс «Менора» складається з 7 веж, що представляють собою Храмовий семисвічник. Загальна площа центру більше 50 000 м². Найвища вежа - 20 поверхова (77 метрів)[4].
ВІКІПЕДІЯ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Центр_ "Менора"
всё верно - есть только зе-олигархи)))
а ,вот многие граждане наблюдают обратное )
Об этом идет речь В РАССЛЕДОВАНИИ журналистов ПРОЕКТА Bihus.info, передает UAportal.
Согласно их версии, Андрей Богдан является не только доверенным лицом и адвокатом Коломойского, но и активно работает в рамках президентской кампании ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИЧЕМ ИМЕННО ОТ ИМЕНИ ЕГО ШТАБА ОН ВСТРЕЧАЛСЯ СГЛАВОЙ НАБУ Сытником. Предположительно, в ходе данной встречи стороны вели переговоры относительно трех уголовных дел в отношении связанных с Коломойским активов - "Нафтогазу", ПриватБанку и МАУ.
СМИ: ЗЕЛЕНСКИЙ В КОМПАНИИ ОЛИГАРХОВ ЧАСТО ЛЕТАЛ В ГОРОДА, ГДЕ ЖИВЕТ КОЛОМОЙСКИЙ
С ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА кандидат в президенты Зеленский НЕ МЕНЕЕ 13 РАЗ ЛЕТАЛ в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский. Причем,В КАЖДОЙ ВТОРОЙ ПОЕЗДКЕ - В ******** ЛИЧНОГО АДВОКАТА ОЛИГАРХА АНДРЕЯ БОГДАНА, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В ШТАБЕ ЗЕЛЕНСКОГО. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В СЮЖЕТЕ ПРОГРАММЫ "СХЕМЫ"
Также журналисты обнаружили, что ЗЕЛЕНСКИЙв течение этого времени неоднократно ЛЕТАЛ НА ЧАСТНЫХ САМОЛЕТАХ ВМЕСТЕ С БИЗНЕС- ПАРТНЕРАМИ КОЛОМОЙСКОГО - ГЕННАДИЕМ БОГОЛЮБОВЫМ, БРАТЬЯМИ ИГОРЕМ И ГРИГОРИЕМ СУРКИСАМИ и ТИМУРОМ МИНДИЧЕМ.
Коломойский в комментарии журналистам заявил, что Зеленский был у него на дне рождении в прошлом году в Женеве