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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1861) Зеленский (2569) Коломойский (1127) олигарх (512)

 Коломойский: Олигархов больше нет – мы умерли!

Крупный бизнес нужен власти только для созидания, а не грабежа.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

Отвечая на вопрос о том, удобны ли олигархи президентам и премьер-министрам (в частности о том, как Ахметов мгновенно подарил "скорые помощи" по просьбе Зеленского), Коломойский заявил: "Они уже все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол. Олигархов больше нет – мы умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи. Есть новая власть, новый президент. Я уверен, что у него (Зеленского. - Ред.) нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков... Коломойского у него нет. Если Коломойский скажет завтра: "давайте грабить", то нет у него Коломойского. Коломойский нужен, если он может что-то созидать, как и Ахметов, и Пинчук, и Фирташ, и Медведчук. Хотя Медведчук и Фирташ - стремная история с русскими".

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"Тот грабеж, который у нас происходит, только у нас и работает", - констатировал Коломойский

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3144994
 
   
 Топ комментарии
 
Вы настолько наивны, что верите тому что говорит Коломойский?
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Скоро Зелебени объявят, что они уже и коррупцию подолали.
КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?

ДУЖЕ ПРОСТО!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа)
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана!
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Ваще-то он ваш президент, зубожЫлые зебилы.

В Украине больше нет президента, а есть шут Коломойского в роли президента.
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Класс!!! Расскажи это США и Великобритании. Порадуй недалеких буржуев своим умищем.
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олігарх нині буде один! і він всім відомий
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Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след,
Дуб годится на паркет, так ведь нет -
Выходили из избы здоровенные жлобы,… Більше
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Журналист и нардеп по совместительству Лещенко, который, как известно, не так давно начал "искренне поддерживать" основного конкурента действующего президента Украины, в свое время "мочил" Игоря Коломойского.
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА"
Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и УГРОЖАЕТ СПУСТИТЬ НА НЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ

Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях: "Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского. Особо сентиментальным советую послушать этот ДИАЛОГ КОЛОМОЙСКОГО СГЛАВОЙ НАФТОГАЗА АНДРЕЕМ КОБОЛЕВЫМ ".
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
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Коломойский: Олигархов больше нет - мы умерли! Уж Вы мне поверьте!
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Теперь я верю что Зеленский принадлежит Бене.
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А разве был повод в этом усомниться?
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Це не у Бєні каша в голові, це Бєня помішує ложечкою вашу кашу.
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"Король умер. Да здравствует король!" То як вас тепер називати? Вмерли старі олігарха, а це Коломойский: Олигархов больше нет – мы умерли! - Цензор.НЕТ 3701 хАроші, нові зе-олігархи Коломойский: Олигархов больше нет – мы умерли! - Цензор.НЕТ 3701, які продовжують віджимати бабло і ресурси з України
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что ж тогда зеполизы говорили что деолигархизации не было
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ПРИВАТНАЯ ИМПЕРИЯ: ЧТО В УКРАИНЕ ПРИНАЛДЕЖИТ ОЛИГАРХУ КОЛОМОЙСКОМУ
Система YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват»
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.

И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения

Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.

Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.
Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта». «Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.

Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук

Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине

В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».

В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу «Привата»

В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.
Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.

В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров.
ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.

Отдельно следует упомянуть и о СМИ.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».

Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».

https://hromadske.ua/ru/posts/chastnaya-imperiya-chto-v-ukraine-prinadlezhit-kolomojskomu
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Олигархов больше нет!

Теперь будут. Неизвестные Отцы!
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а что, поросенко вернул Украине наворованное? куда делись олигархи, и когда они успели подохнуть?.
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Скоро Зелебени объявят, что они уже и коррупцию подолали.
КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?

ДУЖЕ ПРОСТО!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа)
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана!
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Все к тому идет....все будет как в паРаше....а зебобике или хорошо...или ничего.... Коломойський: Олігархів більше немає - ми померли! - Цензор.НЕТ 7092
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А про коррупцию ты из телевизора узнаешь , или сталкиваешься с ней с ментами , врачами , учителями , в любой сфере где нужны справки или документы ?
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Уно-уно-уно-ун моменто
Уно-уно-уно сантименто
Уно-уно-уно
Комплименто
О сакраменто сакраменто
Сакраменто(с)

И сея пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли. (с) Коломойский: Олигархов больше нет – мы умерли! - Цензор.НЕТ 2380
https://www.youtube.com/watch?v=kJBc517CFoY
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И переродились аки Фениксы в абычных зубожиньцив которым срочно надо помочь
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Не хило его порошком прибило, такую херню нести. Цензор из каждого его высера отдельну новость делать будете?
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да, крепенько вштырило. " на голодный желудок Остапа несло"
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Ну да, олигархов нет. Уже нет. Вместо них появились "ті, хто запанував у своєї сторонці". Богдан, Коломойский, Зеленский,Баканов... И те, кто им прислуживает: зебобики.
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Аффилированный с олигархом Игорем Коломойским и штабом кандидата в президенты Владимира Зеленского адвокат АНДРЕЙ БОГДАН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ НАБУ!!! Артемом Сытником, на которой могли обсуждаться уголовные дела в отношении опального бизнесмена.
Об этом идет речь В РАССЛЕДОВАНИИ журналистов ПРОЕКТА Bihus.info, передает UAportal.

Согласно их версии, Андрей Богдан является не только доверенным лицом и адвокатом Коломойского, но и активно работает в рамках президентской кампании ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИЧЕМ ИМЕННО ОТ ИМЕНИ ЕГО ШТАБА ОН ВСТРЕЧАЛСЯ СГЛАВОЙ НАБУ Сытником. Предположительно, в ходе данной встречи стороны вели переговоры относительно трех уголовных дел в отношении связанных с Коломойским активов - "Нафтогазу", ПриватБанку и МАУ.
СМИ: ЗЕЛЕНСКИЙ В КОМПАНИИ ОЛИГАРХОВ ЧАСТО ЛЕТАЛ В ГОРОДА, ГДЕ ЖИВЕТ КОЛОМОЙСКИЙ

С ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА кандидат в президенты Зеленский НЕ МЕНЕЕ 13 РАЗ ЛЕТАЛ в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский. Причем,В КАЖДОЙ ВТОРОЙ ПОЕЗДКЕ - В КОМПАНИИ ЛИЧНОГО АДВОКАТА ОЛИГАРХА АНДРЕЯ БОГДАНА, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В ШТАБЕ ЗЕЛЕНСКОГО. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В СЮЖЕТЕ ПРОГРАММЫ "СХЕМЫ"

Также журналисты обнаружили, что ЗЕЛЕНСКИЙ в течение этого времени неоднократно ЛЕТАЛ НА ЧАСТНЫХ САМОЛЕТАХ ВМЕСТЕ С БИЗНЕС- ПАРТНЕРАМИ КОЛОМОЙСКОГО - ГЕННАДИЕМ БОГОЛЮБОВЫМ, БРАТЬЯМИ ИГОРЕМ И ГРИГОРИЕМ СУРКИСАМИ и ТИМУРОМ МИНДИЧЕМ.

Коломойский в комментарии журналистам заявил, что Зеленский был у него на дне рождении в прошлом году в Женеве
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Молодец БЕНЯ, рули этими ИДИОТАМИ. У нас уже был ПАТРИОТИК 5 лет, ХВАТИТ.
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Ну да, ну да...
А потом ты скажешь: "Подождите! Передайте наверх, произошла трагическая ошибка!"
Но будет поздно.
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Уже нечего ждать, совершилось. Благодаря БАРЫГЕ. Поклон низкий ему.
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90 відсотків коментарів - порохоботи. Питання до вас, мародер-мальдівський олігарх, чи ні? Політик, чи бізнесмен?
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А зебенята аж писки повідкривали...
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Наглая ложь у жидов называется "хуцпа" и считается высшим проявлением жидовской "силы духа". Беня "хуцпит". Как всегда. Он сам ложь, сын и отец лжи. И даже когда будет при смерти то не сможет сдохнуть пока не добьется чтобы его похоронили за счет государства Украина...
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нет так нет . все считай с оллигархами новый преЗЕдент уже справился Коломойський: Олігархів більше немає - ми померли! - Цензор.НЕТ 7365
теперь ждем когда какой нибудь чинуша выступит и заявит что их . коррупционеров тоже нет . Вовке можно будет отчитаться и о победе над коррупцией Коломойський: Олігархів більше немає - ми померли! - Цензор.НЕТ 7888
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Олигархов больше нет.
Эпоха бедности закончилась.
А президент и депутаты - слуги народа.
Всем зебилам одеть намордники и радоваться - новый указ господина ИВ
А вы почему не радуетесь зебилы?

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Не може так бути, що один Лакшмі Мітал платить з одної Криворіжсталь більше податків в бюджет України, ніж Ахметов з сусіх тисяч своїх підприємств. Ахметов просто грабує Україну і українців. Він створив декілька монополій і тепер сам встановлює ціну за послуги, а українцям нема куди дітись і вони вимушені платити вдвічі більше, ніж європейці за електрику. Такі самі монополісти і Медведчук, Косюк, Пінчук...
Тому Коломойський правий - в нормальній, правовій державі не може бути олігархів, бо там працює законодавство і всі перед законом однакові. А сьогодні в Україні дрібний підприємець платить половину свого доходу в державу, а мільярдер Ахметов взагалі нічого не платить.
____________________
Коломойський має бути председателем антимонопольного комітету!!!!!!
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Коломойский Викицитатник

Тимошенко - это другой, не менее тяжелый случай. Она классическая «чёрная вдова» в политике. Она одиночка и власть для нее представляет абсолютную ценность, а идеологически она явный троцкист. Причем это сидит внутри неё, и сама она не может это осознать. Будучи олигархиней-неудачницей, она ненавидит любой капитал, а особенно крупный. И этот замес троцкизма и поломанной бизнес-карьеры в сочетании с мстительностью дает гремучую смесь
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Помилкова характеристика Юлі. Бізнесменн Юля була успішнійшим за будь кого. Але відмовилась від бізнесу, бо захотіла змінити корупційну систему Кучми на нормальний, законний бізнесклімат. Кучма її за це посадив, а все її оточення репресував. З тих пір Юля в політиці.
Але Юля не мстива і це їй заважає. Чомусь за всі часи Незалежності аудит проводивсь лише одному топ-чиновнику - Тімошенко. Бо сама не крала і нікому не давала
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Ми, Беня, вже не олігарх, ми, Беня, - президент і прем'єр в одній особі.
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Коломойский Викицитатник
Телеканал - это еще и инструмент влияния
Вы знаете разницу между хомячком и крысой?
Разница в пиар-обеспечении. Хомячок такой маленький, симпатичный, домашнее животное, дети любят, играются. А крыса - отвратительное мерзкое животное, от которой женщины падают в обморок. А разница только в одном - в пиар-обеспечении
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Самый короткий анекдот который я слышал, ржу немогу
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Самый короткий анекдот - еврей-антикоррупционер Коломойський: Олігархів більше немає - ми померли! - Цензор.НЕТ 6622
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Коломойский Викицитатник

Я давно получил гражданство Израиля, еще в 1995
Мы должны быть откровенны. Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем.
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зебилам просто уже срут в рот.а они чавкают..и орут как вкусно!
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Дочитать не смог - многа букаф, но интересно...
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Центр «Менора» - НАЙБІЛЬШИЙ У СВІТІ єврейський громадський комплекс, відкритий у жовтні 2012 року у Дніпрі. Розташований за адресою вул. Шолом-Алейхема, 4/26. «Менора» знаходиться в єдиному комплексі з центральною синагогою Дніпра «Золота Троянда».[1]
Головний архітектор проекту - Андрій Сорін, центр створено на кошти меценатів - підприємця Генадія Аксельрода[2], президента Дніпровської єврейської громади Генадія Боголюбова та
президента Об'єднаної єврейської громади Ігоря Коломойського.[3]
Комплекс «Менора» складається з 7 веж, що представляють собою Храмовий семисвічник. Загальна площа центру більше 50 000 м². Найвища вежа - 20 поверхова (77 метрів)[4].

ВІКІПЕДІЯ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Центр_ "Менора"
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Коломойский: Олигархов больше нет - мы умерли!
всё верно - есть только зе-олигархи)))
а ,вот многие граждане наблюдают обратное )
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Ржунеможу..."умєрлі"???... всі решта "умєрлі"...Лишився один "хазяїн" і олігарх- Бєня...Оце і є правда...Втік від американської Феміди, щоб тут стати сцарем, прикриваючись цим кловаваном з кварталу...ось що кіно та TV з мізками роблять...Виснажують до рівня парашинських серіалів...
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Які алігархи? Хоп, я в доміку, мене нема!
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Они просто придумали , новую схему грабежа ! При которой вы не чувствуете ,что с вас сняли штаны !
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Что-то Бени стало слишком много. Это опасно для его здоровья
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Аффилированный с олигархом Игорем Коломойским и штабом кандидата в президенты Владимира Зеленского адвокат АНДРЕЙ БОГДАН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ НАБУ!!! Артемом Сытником, на которой могли обсуждаться уголовные дела в отношении опального бизнесмена.
Об этом идет речь В РАССЛЕДОВАНИИ журналистов ПРОЕКТА Bihus.info, передает UAportal.

Согласно их версии, Андрей Богдан является не только доверенным лицом и адвокатом Коломойского, но и активно работает в рамках президентской кампании ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИЧЕМ ИМЕННО ОТ ИМЕНИ ЕГО ШТАБА ОН ВСТРЕЧАЛСЯ СГЛАВОЙ НАБУ Сытником. Предположительно, в ходе данной встречи стороны вели переговоры относительно трех уголовных дел в отношении связанных с Коломойским активов - "Нафтогазу", ПриватБанку и МАУ.
СМИ: ЗЕЛЕНСКИЙ В КОМПАНИИ ОЛИГАРХОВ ЧАСТО ЛЕТАЛ В ГОРОДА, ГДЕ ЖИВЕТ КОЛОМОЙСКИЙ

С ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА кандидат в президенты Зеленский НЕ МЕНЕЕ 13 РАЗ ЛЕТАЛ в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский. Причем,В КАЖДОЙ ВТОРОЙ ПОЕЗДКЕ - В ******** ЛИЧНОГО АДВОКАТА ОЛИГАРХА АНДРЕЯ БОГДАНА, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В ШТАБЕ ЗЕЛЕНСКОГО. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В СЮЖЕТЕ ПРОГРАММЫ "СХЕМЫ"

Также журналисты обнаружили, что ЗЕЛЕНСКИЙв течение этого времени неоднократно ЛЕТАЛ НА ЧАСТНЫХ САМОЛЕТАХ ВМЕСТЕ С БИЗНЕС- ПАРТНЕРАМИ КОЛОМОЙСКОГО - ГЕННАДИЕМ БОГОЛЮБОВЫМ, БРАТЬЯМИ ИГОРЕМ И ГРИГОРИЕМ СУРКИСАМИ и ТИМУРОМ МИНДИЧЕМ.

Коломойский в комментарии журналистам заявил, что Зеленский был у него на дне рождении в прошлом году в Женеве
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