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 Политика Украины
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 Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м

Полевой командир боевиков ДНР Александр Ходаковский признался, что в 2014 году отдавал приказ обстреливать Ясиноватую реактивными снарядами. По его словам, на такой шаг он пошел, чтобы заставить ВСУ оставить город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточный вариант".

"Недавно мы отметили день освобождения Ясиноватой. Мой расчёт на то, что если я нанесу артиллерийский удар по местам скопления противника, уже укрепляющегося в городе, после чего выдвину штурмовую группу - противник не сможет оказать существенного сопротивления, - оправдался. Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами, но Бог милостив - никто из гражданских не пострадал, и даже разрушения были минимальными", - написал Ходаковский на своей странице в социальной сети.

Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м 01

По словам Ходаковского, никто из гражданских от его обстрелов не пострадал, однако это не так - в августе 2014 года в Ясиноватой из-за обстрелов регулярно гибло гражданское население. При этом имена не всех погибших удалось установить, так как в городе фактически происходила гуманитарная катастрофа, не было электричества, интернета и мобильной связи.

Ранее представители группировки ДНР отрицали, что наносят артиллерийские удары по городам и жилым кварталам и обвиняли в таких обстрелах исключительно украинскую сторону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гиркин, Безлер, Ходаковский и еще 9 боевиков: расследователи Bellingcat назвали имена причастных к трагедии МН17. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3144992
 
 
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- Что это за чижик? -- шептал он Ипполиту Матвеевичу. -- Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кобелирования, Киса! (с)
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не будет никакого суда . хлопнут его свои что бы не пиз.... а скажут что укропы героя загубили
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А мабуть говорили, що це ВСУ їх обстрілює Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м - Цензор.НЕТ 1105
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у ватнікав націанальная традіція мачіть сваіх ета духовная скрєпа
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Спасибо гавнокомандующему Парашенку что оправдал надежды и тактику террориста Ходаковского и вывел ВСУ из укрепленного города в чистое поле Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м - Цензор.НЕТ 8089
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Племянница рассказывала: отжимали бобики черные у жителей, болгаркой тюнинговали, (срезали лишнее) и ставили миномет. потом катались по Краматорску и лупили хаотически по жилым кварталам, якобы Правый Сектор.
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и троллейбус на басе грохнули, площадь накрыли...Теперь сами же к "памятнику" с цветами и скорбными харями лазят.
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