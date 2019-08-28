 Для спасения Украины я готов стать коммунистом: сдать все и быть простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.
"Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм, - заявил олигарх, добавив. - Я больше могу сказать, что если для того чтобы Украина выжила, надо стать не то, что социал-демократом, а коммунистом, то я тоже на это готов. Я готов все сдать и стать, допустим, простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе".
Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11973
неужели еще кто-то может ему верить?
Зеленский это тряпичная кукла у которой в жопе рука Коломойского играющая роль Голобородько.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11911
Сейчас они раскручивают в Европе неомарксизм!!! И Европа гибнет, бешеными темпами сокращается население(как и в Украине!!!), социальных еждевенцев плодится море, патриотизм уничтожается по всей Европе!!! Это путь ни куда!!! Если Беня хочет коммунизма, то чемодан, аэропорт Израиль!!!! Пусть там раскулачивает. и строит Кубуцы!!! Пусть Израиль становится Кибуцей!!! Это их проблемы!!!
***
Жил на свете старичок
Маленького роста,
И смеялся старичок ........... (над нами) )))))
Чрезвычайно просто:
«Ха-ха-ха
Да хе-хе-хе,
Хи-хи-хи
Бу-бу-бу
Да бе-бе-бе,
ЛДУР - Лугансько Донецько Украинская Республика.
Он же уже национализирован... Как насчет пойти директором хлебзавода?
Хлеб всему голова... Не?