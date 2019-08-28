 Для спасения Украины я готов стать коммунистом: сдать все и быть простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм, - заявил олигарх, добавив. - Я больше могу сказать, что если для того чтобы Украина выжила, надо стать не то, что социал-демократом, а коммунистом, то я тоже на это готов. Я готов все сдать и стать, допустим, простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе".

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Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.