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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (17853) транспорт (1292) УГО (119) Болтон (61)

 В связи с визитом Болтона в Киеве возможны ограничения дорожного движения, - УГО

В Управлении государственной охраны Украины (УГО) обращают внимание жителей и гостей Киева на то, что 28-29 августа в связи с визитом в страну советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованном в среду утром пресс-службой УГО сообщении.

Согласно ему, временные незначительные ограничения дорожного движения возможны в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах Киева, а также на Бориспольском шоссе.

В Управлении госохраны отметили, что обеспечивают охрану глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о Государственном протоколе и церемониале Украины, утвержденным указом президента от 22 августа 2002 года №746/2002.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Великобритания будут рады принять участие во встрече в "нормандском формате", - Болтон

"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом президента Украины от 3 октября 2006г №815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрете дорожного движения во время проезда лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации США на территории Украины в течение визита 28-29 августа", - отметили в пресс-службе.

Болтон прибыл в Украину 27 августа. В среду, 28 августа, с советником президента США проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3144989
 
 
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Завтра Болтон выступит во ВРУ.Чует моё сердце.С програмной речью и наставлениями.Это хорошо.США - Украина - Дружба!
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Завтра Джон Болтон між іншим може говорити новій владі дуже неприємні слова про необхідність дотримання законодавства.
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та при потроху всі дороги перекривали, кожного дня, навіть коли він бобіка свого вигулював
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І для чого брехати? Вибори ж вже закінчились. Чи то вже звичка?
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Хозяин приехал в банановую республику? Или это просто деловой визит среднего чиновника в дружественную демократическую страну?
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приходит как-то старик Болтон к Зеленскому в гости..
"Вот!" - говорит Болтон, "Я нарисовал картину и хочу тебе, Вова, её подарить"
и суёт Зеленскому в руки картину, на которой расчленённая туша Зеленского..
Плачущий Вова: "Дядя Болтон! мы ж друзья?!.. как же так?!"
На что Болтон отвечает: "Я художник!.. я так вижу, Вова"
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Пускай долги Украине спишут,а то как то не хорошо получается грабить Украину и говорить что мы друзья.
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Вы забыли о разных степенях Обеспокоенности! В связи с визитом Болтона в Киеве возможны ограничения дорожного движения, - УГО - Цензор.НЕТ 4918
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Опять!? Сколько уже можно на коленках ползать?
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Это для примера. Кортеж руководителя более богатой страны.
https://www.youtube.com/watch?v=FlAgpHYW9VY
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