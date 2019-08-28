 В связи с визитом Болтона в Киеве возможны ограничения дорожного движения, - УГО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованном в среду утром пресс-службой УГО сообщении.

Согласно ему, временные незначительные ограничения дорожного движения возможны в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах Киева, а также на Бориспольском шоссе.

В Управлении госохраны отметили, что обеспечивают охрану глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о Государственном протоколе и церемониале Украины, утвержденным указом президента от 22 августа 2002 года №746/2002.

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"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом президента Украины от 3 октября 2006г №815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрете дорожного движения во время проезда лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации США на территории Украины в течение визита 28-29 августа", - отметили в пресс-службе.

Болтон прибыл в Украину 27 августа. В среду, 28 августа, с советником президента США проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.