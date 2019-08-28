 Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.
"Я вам готов расписаться, что я не покупаю ничего за ближайшие пять лет. Не куплю никакие предприятия, не заберу, не отниму. Меня не интересуют никакие активы, я хочу сейчас одно - чтобы тарифы снизились в стране, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда. Потому что если этого не будет, тогда нам капец. Нам как стране - это в широком смысле", - рассказал Коломойский.
Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.
Да ещё своей?
КАЛом, исключительно КАЛом КАЛомойского.
Он то лично нет. Но вот родственников у него много.
Зегенераты он в восторге...
Теперь он может брать из бюджета чистый кеш в офшоры...
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
3. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
4. Ослаблення антипутінської коаліції.
5. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
6. Провал саміту Україна-ЄС
7. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
8. Звільнення посла в США без адекватної заміни
9. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
Четвер, 18 квітня 2019, 11:46
Шоумен кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна ворогом.
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", яке журналіст виграв під час першого туру виборів: 31 березня кандидат програв за тенісним столом, а 17 квітня дав інтерв'ю.
Так, на питання: "Для вас Володимир Путін - ворог?", Зеленський відповів: "Звичайно".
то есть до этого забирал? мягко говоря или как это понимать?
неее.. ну канешно... то ж было при злочинной владе...
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пока шо капєц рідакціонний
Продай квартиру - компенсируй Бене Приват.
Ты же его так сильно любишь.