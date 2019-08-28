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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1116) олигарх (512)

 Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский

Если снизились не снизить тарифы и не остановить выезд людей из Украины, то стране будет капец.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"Я вам готов расписаться, что я не покупаю ничего за ближайшие пять лет. Не куплю никакие предприятия, не заберу, не отниму. Меня не интересуют никакие активы, я хочу сейчас одно - чтобы тарифы снизились в стране, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда. Потому что если этого не будет, тогда нам капец. Нам как стране - это в широком смысле", - рассказал Коломойский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3144987
 
 
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КАЛомойский и кровью? Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2219
Да ещё своей? Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2219
КАЛом, исключительно КАЛом КАЛомойского. Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2991
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-- Деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
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Беня понты гоняет, достаточно того ,что отожмет свои ранее наворованые бабосы,которые были отобраны в бюджет при Порохе.
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Каломумойский уже заявил, что предприятия с плохой экологией нужно отбирать, т.е. намёк на "Арселор Митал Стил" Кривой Рог
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И есть такие кто за то поверит?
Он то лично нет. Но вот родственников у него много.
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Та все правильно говорит. И план понятен,- отжать че-нибудь так єто через пять лет возвращать. Проще выдоить Украину, монетизировать нажитое и ходу.
Зегенераты он в восторге...
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А зачем ему теперь морока с предприятиями?
Теперь он может брать из бюджета чистый кеш в офшоры...
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Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия ЛИЧНО. а рученьки то вот они где!
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100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
3. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
4. Ослаблення антипутінської коаліції.
5. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
6. Провал саміту Україна-ЄС
7. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
8. Звільнення посла в США без адекватної заміни
9. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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так воно блазень, що з нього взяти, який народ вибирав такий і припизедент
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вікторе,по одному з пунктів коли і скільки звільнили військових медиків,офіційно,говновброс корчинської не пропонувати
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Лучше бы было высосано из пальца. А так горькая правдв
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у порохоботів нові брехливі методички?
Четвер, 18 квітня 2019, 11:46

Шоумен кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна ворогом.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", яке журналіст виграв під час першого туру виборів: 31 березня кандидат програв за тенісним столом, а 17 квітня дав інтерв'ю.
Так, на питання: "Для вас Володимир Путін - ворог?", Зеленський відповів: "Звичайно".
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Алё, де_лы(зе), кому нужна расписка от реального президента?
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є )(у ї ло, воно теж каже ,що ми брати і любить українців до крові, а це таке ж саме, тільки маленька брехлива )(у ї ня
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слово "заберу."..
то есть до этого забирал? мягко говоря или как это понимать?
неее.. ну канешно... то ж было при злочинной владе...
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каламойша, хто ж тобі, п"дарасу" повіре.
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ігарь валєрьєвіч всьо правільна у вас вся Украина тєпєрь в актівах народ с вамі Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9221 ми старалісь ми сдєлалі іх вмєстє
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Активы у Бени, а у народа дирка от бублика. Он вас сделал вашими же руками
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заводів у бені досталь, працювати там нікому. розумні давно поїхали--хто остався? непотріб плтрошенківський
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Дійсно,навіть писати грамотно не вміють.
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да, як потрох писав, а як говорив? навіть по ангельські--тільки брехня то все було
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ти таки теж тут каптити пердун старий безтолку залишився
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настоещий Президент Украины выступил перед гражданами с своим первым заявлением
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Этот бесконечный словесный понос - видимо интервью кукловода зе в отчете за 100 дней и перспективах хлебания с корыта
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Ага, не купить і не забере, тільки 2 млрд баксів за Приват виб'є собі...
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повернення Коломойського ..в керуванні Україною
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а ведь правду сказал, шельмец!.. пять лет уйдет на непосредственно войну с Ахметов/Новинский/Фирташ/Медведчук.. а после пяти лет и переизбрания на повторный срок Зеленского, Беня переоформит собственность уничтоженных олигархов на себя.. дело то, не быстрое..
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Если снизились не снизить тарифы и не остановить выезд людей из Украины, то стране будет капец Источник: https://censor.net.ua/n3144987
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пока шо капєц рідакціонний
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Там, похоже, начался какой-то шухер...
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Почему Цензор вдруг стал писать так много за Беню? Он что и его купил?
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Тому що справжній президент звітує перед нарідом за 100 днів.
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Жаль, тот же Рошен, Богдан или Кузню можно было бы отдать Бене как компенсацию за Приват. А так за тупые действия чиновников Порошенко заплатят из бюджета.
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Жаль, что ты такой итиот.
Продай квартиру - компенсируй Бене Приват.
Ты же его так сильно любишь.
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аж страшно подумать, что будет через 6 лет Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 7068
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Через шесть лет твой ник будет "Никанор Босой и Голый".
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все что будет нажито запишут на сына . свата . и соседа
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Ты вор.А вор должен сидеть. Причем здесь предприятия ?
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А я готов расписаться, что за эти пять лет Беня станет богаче Ахметова.
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Уважаемые редактора "Цензор.нет"!! Почему вор,мошенник,шулер и проходимец Коломойский является у вашего издания авторитетом?! Я знаю ответ на этот вопрос, да и отвечать на него никто из вас и не собирался бы))ахах
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Может потому, что он - Президент Украины?
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Берите выше - он хозяин президента Украины.
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Ага, падлошенко вже розповідав казки, вам бандитам вірити себе не поважати
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Центренерго уже под беней. Напрямую закупает уголь с рашки. Почитайте Кабакаева.
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Параша в лднрії закупав, і це факт
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У Коломойского аж слюни текут ,так хочется шото с*издить
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Глаза разбегаются - вся Украина его.
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николи не думав, що вин такий бессеребреник. а ти ба!
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Хороший бизнесмен не кинет предприятие Украина с правлением "Квартал 95", которое обещает принести прибыль в 2 миллиарда Долларов США...
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