 "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"Что такое Индия мы понимаем по "Криворожстали". Я не знаю, что там было до индусов, но они на комбинате 14 лет, и смертность от рака легких в Кривом Роге из-за выбросов с комбината больше в 5 раз, чем в Днепре. Вот это результат их работы", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге. ФОТО дня

Также Коломойский высказался в поддержку уголовного дела СБУ по "Криворожстали": "Я не просто поддерживаю, я считаю, что нужно отбирать предприятия, где плохая экология, отдавать государству и заниматься очисткой. При Советском Союзе с этим боролись, там если ты не сделал чего-то, то за взятку окупиться было нельзя".

"Поймите, они просто грабят страну, когда экономят деньги на очистке выбросов. Вот был президент в Кривом Рогу. Мне после этого позвонили и спросили – "Вы "Криворожсталь" хотите купить?" Нормально вообще? Звонят с утра. С утра я плохо соображаю. Звонят спрашивают – "Если Вас интересует Криворожсталь, так Миттал готов вам ее продать". Я спрашиваю: "А что привело вас к такому звонку?" "Так президент же был там". Даже не понимают, что президент сам из Кривого Рога, ему не надо объяснять, что такое плохая экология, он сам этим дышал", - детализировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

анее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды. По данным СМИ, Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург".

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.