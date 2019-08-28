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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1116) Криворожсталь (47) экология (1168) онкология (58) Арселор (26)

 "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский

Когда предприятия экономят деньги на очистке выбросов, то просто грабят страну.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"Что такое Индия мы понимаем по "Криворожстали". Я не знаю, что там было до индусов, но они на комбинате 14 лет, и смертность от рака легких в Кривом Роге из-за выбросов с комбината больше в 5 раз, чем в Днепре. Вот это результат их работы", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге. ФОТО дня

Также Коломойский высказался в поддержку уголовного дела СБУ по "Криворожстали": "Я не просто поддерживаю, я считаю, что нужно отбирать предприятия, где плохая экология, отдавать государству и заниматься очисткой. При Советском Союзе с этим боролись, там если ты не сделал чего-то, то за взятку окупиться было нельзя".

"Поймите, они просто грабят страну, когда экономят деньги на очистке выбросов. Вот был президент в Кривом Рогу. Мне после этого позвонили и спросили – "Вы "Криворожсталь" хотите купить?" Нормально вообще? Звонят с утра. С утра я плохо соображаю. Звонят спрашивают – "Если Вас интересует Криворожсталь, так Миттал готов вам ее продать". Я спрашиваю: "А что привело вас к такому звонку?" "Так президент же был там". Даже не понимают, что президент сам из Кривого Рога, ему не надо объяснять, что такое плохая экология, он сам этим дышал", - детализировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

анее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды. По данным СМИ, Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург".

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Источник: https://censor.net.ua/n3144986
 
 
 Топ комментарии
 
между строк, можно прочитать следующее:
нас, народ Украины, ждет новая (еще одна) война между Каломойским и Ахметов/Новинский/Фирташ/Медведчук.. война будет настоящая, в городах и на улицах..
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И отдавать их Коломойскому!
Причем все расходы на эти предприятия включать в бюджет Украины!
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ну шас беня развернется - а шо - президент карманный , рада то же - монополист - такого даже у яныка с ахметовым не было - может себе позволить
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Щось цензор Беню почав піарити))) Грошики підкинув..
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А на його заводах чудова екологія? Чи лише в його конкурентів все погано? А чи не краще накладати НЕВІДВОРОТНЬО мільярдні штрафи на буржуїв?
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- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (с)
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Беня свой млятский глаз уже на криворожсталь положил....
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между строк, можно прочитать следующее:
нас, народ Украины, ждет новая (еще одна) война между Каломойским и Ахметов/Новинский/Фирташ/Медведчук.. война будет настоящая, в городах и на улицах..
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Вот, я тоже сразу о предприятии Фирташа в Крыму (Армянск) подумала!
Мои поздравления олигархам, к ним идет Квартал.
А кому щаз легко? "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 5679
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А возглавит эту войну - Шрек. Если санитары вовремя не подоспеют ))
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Апосся указанные путуть калыхацца на сквазняке. "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8171 "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8171 "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8171
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И отдавать их Коломойскому!
Причем все расходы на эти предприятия включать в бюджет Украины!
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У нас, в приборостроительное предприятие Белвар в Минске, прежде, чем приватизировать, вбухали из бюджета деньги, потом за бесценок приватизировали...
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ну шас беня развернется - а шо - президент карманный , рада то же - монополист - такого даже у яныка с ахметовым не было - может себе позволить
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Так в Америке Беня под следствием "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 7734
Где же ему развернуться, как не в Украине?
Не беда, что "Беня" теперь чисто виртуальный и цифровой, он может на предприятия Фирташа "лапу наложить" from beyond the grave.
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А я думал,шо воровонное есть ворованное.Хоть с экологией ,хоть без. - Не катит !
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Це що сьогодні - день з Коломойським? "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 6589
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Було велике інтерю з ним. Тепер розсмикують на цитати і вуаля: нова тема для срачу на Цензорі.
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хозяин Украины вещает. Хочет отжать Арселор. Если это произойдет, инвестициям в Украину будет вынесен смертный приговор.
Любители сериалов из телевизора, вы сделали это вместе!
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У Бени был лучший банк Украины.,Беня армию заправлял и добробаты организовывал и снаряжал в тяжёлые дни 2014-2015.Беня спас Днепр от ватной чумы.Беня- правильный еврей,хоть и со своими тараканами в голове.Будет Бене памятник ,будет.
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Это все фекальные сказки Коломойского которые поедают зебилоиды! ХВАТИТ ЖРАТЬ ГОВНО ЗЕБИЛЫ!
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Поцє пісець,не треба було забирати у Бєні Пріват))
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Беня положил таки глаз на металлургию Кривого Рога. Зуб даю.
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мачі етіх казлов ігарь валєрьєвіч каториє мєшают вам жіть врємя прішло ! народ как всєгда падєржіт вєрім в пабєду "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 40
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Он идиот, в нормальных странах вредные производства обкладывают огромными штрафами, останавливают деятельность до исправления нарушений экологии но не отбирают, стоит отобрать и в Украину больше не придет ни один инвестор.
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Да какой он "идиот", когда Кварталу деньги нужны.
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Он не может этого сделать. Штрафы тогда придется применить и к его предприятиям!
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Беню прёт! Только такие? А там где не выполняется инвесторское соглашение???
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"Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - ЗЕлений рекет.
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У Ахметки все предприятия не экологически чистые, я понял его намеки.
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Беня почувствовал себя королем. А где пропала Зебезянка Вова, шестерка Бени. Или Богдаша его по попе похлопывает прутиком после поездки.
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Все должно решаться в судебном порядке. А для начала соглашение между правительством и хозяин, где обговаривается перечень мероприятий и сроки их реализации. Ели хозяин эти сроки не выполняет, то судебная система накладывает первоначально штрафы, а если и это не помогает и хозяин фактически игнорирует договор, то предприятие изимается и выставляется на аукцион.
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Кстати, самолеты очень портят экологию Европейцы призывают пересесть на поезда, чтобы уменьшить выбросы)))
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Не надо ля-ля у МАУ самые экологичные самолёты! "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 9941
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Щас тебе пархатый расскажет что европейци все врут!
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дойдя до слова "забрать" дальше можно не читать . все остальное сказано только для прикрытия этого

но с экологией беда . а бороться только заменой хозяина это не вариант . для этого есть другие . более цивилизованные рычаги . например выкатить такой штраф что очистные будет дешевле сделать
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Деолигархизация набирает обороты, после победы над кумовством, зубожинням, тарифами, окончанием войны, свинарчуками, рюкзакевичами....
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даки и в укрнафте все плохо с экологией
разливы нефти и пластовых вод
вот и у коли майского укрнефть отобрать и отдать государству
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коменти бобікопесиків==просто прогноз погоди з русланою писанкою, з усього сказаного--правда--тільки завеоика дупа.
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Если бы Зеленский посадил Коломойского в тюрьму,вот это ыл бы поворот
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Дядя Фирташ сейчас немножечко напрягся "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 9129
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Сегодня на Цензоре весь день Шоу Бени Нехила
Клоуны ждут в очереди.
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Цікаво, от Бєнє, Пєнє, Рєнату закритий в'їзд до США.

А Пєціка ще пускають в США?
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