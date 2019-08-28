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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1116) Порошенко (17746) чиновник (1355) реформы (3364) электронное декларирование (669)

 Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский

Порошенко введением е-деклараций нарушил баланс влияния во власти и разрушил украинский истеблишмент.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

Отвечая на вопрос о том, какие изменения он ожидает от Зеленского, например, рынок земли, приватизация, налоговая реформа, амнистия капиталов, Коломойский ответил: ""Это все туфта – амнистия капиталов. Потому что, когда людям нечего жрать, а кто-то рассказывает, что он заработал миллионы и готов за это заплатить какую-то ерунду, типа миллион украл, а 50 тысяч готов заплатить. Люди не воспримут такую мораль. Неправомерно заработал или правомерно заработал, но все равно украл. Или воспользовался тяжелым положением - это все равно украл. За сколько бы ни купил в то время предприятие по приватизации – все равно украл. Если купил компьютер за 100 долларов, продал за тысячу - украл".

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"Есть нулевая декларация, она уже сдана, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся", - добавил он.

Вместе с тем, Коломойский считает, что нулевую декларацию должны сдавать госслужащие.

"А зачем остальным сдавать? В нищей стране, кроме чиновников и тех, кто занимает какие-то посты, никаких деклараций быть не должно. Заработал, заплатил, все. Все знают, что я миллионер. Если я напишу, что заработал три копейки - ко мне придут. А если ты чиновник, то заполняй электронную декларацию. Порошенко введением деклараций нарушил баланс влияния во власти, Порошенко разрушил украинский истеблишмент в угоду американским требованиям", - добавил он.

"Теперь чиновникам хана! Мы стали частью Европы. Хочешь быть чиновником, депутатом - надо вскрыться. Спроси у семьи, у детей, у родителей - готовы они к этому? Что их будут щелкать, смотреть как они живут, как они тратят, и, в конечном итоге ты должен будешь соответствовать тому, что ты пишешь в декларации. Первое время может где-то +/- будут смотреть сквозь пальцы, а потом все. И если ты обманул - будешь сидеть в тюрьме. Петя открыл ящик Пандоры. Первым открыл ящик Пандоры Янукович, когда посадил Тимошенко и Луценко. Но этот ящик можно было еще закрыть. Вторым его открыл Порошенко. Он думал, что он самый хитросделанный и что он сам сможет рулить по новым правилам и при этом ссылаться на американцев, что это их воля. Но этот ящик Пандоры не в его руках - закрывать и открывать его теперь будут иностранцы", - пояснил Коломойский.

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"90% нашего населения привыкло к коррупции. Более того – само население является источником коррупции. Они об этом даже не задумываются. Они лояльно или толерантно относятся к коррупции. Когда кто-то что-то нажил, говорят: "Вот какой умный человек". Особенно жены говорят мужьям: "Вот лучше б я за него замуж вышла", - добавил он.

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3144983
 
 
 Топ комментарии
 
Население лояльно к коррупции - это что то новенькое))) Приравнивать мелкое взяточничество на бытовом уровне , кто то кому то дал 100 баксов в благодарность или доктору или учителю к воровству из бюджета миллионами или взяткам чиновникам миллионным - это и есть демагогия и подмена понятий
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От це і є президент України. Ви, придурки, його обрали.
Тому про 100 днів не Зэээляя звітує, а Іцик Клопомойський!
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Госказначяейство...вот чего ои так боятся. Каждый цент в ошоре на учёте, все транзакции и бенефициары известны. Вот оно и стонет.
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Ти його обрав президентом. Тепер їж це гавно, дивися не обляпайся!
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Его я не обирав. И даже Зелю. Но это все равно прогресс в сравнении с лолитоболотом.
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- Ты кому продал стул? - спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.(с)
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Я так понял новостей про коаломойшу сегодня будет хоть жопой жуй, судя по длинне статьи где он сравнивает зебила с морячком матросом железякиным. Там реально ее не реально прочитать. А тут будут пережовывать
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Есть два громоотвода - Беня и Богдан, пока нарид жуёт инфу о сан-тропе и 0-декларации, обязательно где-то воруют.
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Те, кто воровал, все равно спалятся... - ничего не понимаю, нужно позвонить в ФБР, может они растолкуют. Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2958
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и поросенко, и коломойский воры, никакой нулевой декларации..
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Население лояльно к коррупции - это что то новенькое))) Приравнивать мелкое взяточничество на бытовом уровне , кто то кому то дал 100 баксов в благодарность или доктору или учителю к воровству из бюджета миллионами или взяткам чиновникам миллионным - это и есть демагогия и подмена понятий
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Точно 1 доларову шлюху не можна вважати повією, бо є елітні які за такі ж послуги беруть набагато більше.
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хозяин приехал...
скоро все станет на свои места ))))
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Кому, как не Бене КАЛомойскому за то таки знать. Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4789
Ну и ФБР США. Да, Беня? Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4789
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Госказначяейство...вот чего ои так боятся. Каждый цент в ошоре на учёте, все транзакции и бенефициары известны. Вот оно и стонет.
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БАНДИТСКО мислене има този Коломойски.

Брадати лъжи на едро.
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Охренеть! Ну ладно для бизнесюков, прятали по сусекам...Пусть выводят на свет. НО! Для чиновников, гсслужащих...прокуроров, судей, таможни , ментяр, сбушников....УПЫРЕЙ всех мастей и прочих??? Неа, сначала всё сдать. а потом по поводу срока поговорить......
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От це і є президент України. Ви, придурки, його обрали.
Тому про 100 днів не Зэээляя звітує, а Іцик Клопомойський!
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цензор решил сегодня на своих страницах устроить бене_фис.
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Вы же хотели услышать программу Зе, вот и слушайте от первоисточника. Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2201
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Это версия для порохоботов от цензора. Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3348
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Охотно верю, ибо Беня теперь не олигарх, а успешный бизнесмен.
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че ты не доволен, зебил?
это ж твой бох)
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Тебя, как всегда, мучала бессоницца? Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5400
Поспи, хоть днем.
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Декларацію повинні подавати всі громадяни,а то чиновник може продати стару машину за фантастичні гроші,людині яка тих грошей в принципі не може мати,і так легалізує свої гроші,або в бідного держслужбовця будуть дуже багаті батьки
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"90% нашего населения привыкло к коррупции. Более того - само население является источником коррупции. Они об этом даже не задумываются. Они лояльно или толерантно относятся к коррупции. Когда кто-то что-то нажил, говорят: "Вот какой умный человек". Особенно жены говорят мужьям: "Вот лучше б я за него замуж вышла", - добавил он.


А вот это правильно сказано. Так и есть.
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гдє наша зё коніца самоє врємя вбросіть штота за марадьора і падєржать нашєва ігаря валєрьєвіча Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский - Цензор.НЕТ 348
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Для кого-то - туфта, ведь придётся показать весь капитал, укрытый будет криминальным...
Беня как-то "случайно" забыл про теневую экономику, именно её, в большей мере, подразумевает амнистия капитала, а не e-декларации, чем он стал запудривать мозги...
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