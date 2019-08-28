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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2569) Коломойский (1116)

 Если за время правления Зеленского население Украины увеличиться до 38 млн, значит нужно его избирать на второй срок, - Коломойский

Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину. Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то - ауфвидерзейн", - рассказал он.

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"У нас (с Зеленским. - Ред.) одинаковые цели и задачи, одинаковое видение, одинаковый KPI. Я себя ни в каких проектах на должностях не вижу, я просто готов помогать - если президент пять лет будет заниматься возвращением украинцев домой. Вот я хочу, чтобы через 10 лет у нас было не 35 миллионов, а 42, не считая Крыма. Я вижу, чтобы у нас в стране хотя бы на 5-7 миллионов увеличилось население. Чтобы люди вернулись и хотели жить в Украине", - добвил Коломойский.

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3144979
 
 
 Топ комментарии
 
Трындец безвизу намечается.
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100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
3. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
4. Ослаблення антипутінської коаліції.
5. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
6. Провал саміту Україна-ЄС
7. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
8. Звільнення посла в США без адекватної заміни
9. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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Каждые сутки из Украины выезжает за рубеж в поисках лучшей доли более 100 человек.
Эти, присосавшись к корыту уже думают о втором соке, упыри
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Раскудахталась рожа жидовская У него из Покровского ГОКа все ушли еще 2 года назад, сейчас туда всех берут, даже слепо-глухо-тупых, и я подозреваю, что такая ситуация не только в этом ГОКе. Коломойша хотел сказать: "закрывай безвиз, Зеля, а то на второй срок я тебя не пропихну, будешь дальше на сцене жопой трусить"
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Тут такое дело - донести булаву до зимы. Если за время правления Зеленского население Украины увеличиться до 38 млн, значит нужно его избирать на второй срок, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4154
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А если население увеличиться за счет рассеянцев? Получивших гражданство благодаря Зеленскому?!
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А кто виновен в сокращении населения Украины? При плохом совке население было 52 миллиона.И если судить по логике Коломойского,то советский союз был лучшим строем для Украины,потому как количество населения росло.
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Из этих 52 миллионов.... миллионов 20 было пенсионеров... военных...с севера.. с тайги....в общем весь скот из паРаши после выхода на пенсию...оседал в теплой Украине....
Отсюда и падение численности населения...эти пенсы потихоньку повыздыхали....
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-Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар на 2 человека, - мечтательно бросил Бендер (с)
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Ну, не знаю, как там с избирать на второй срок, а вот дать первый срок уже можно. По ст.338 ККУ.
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Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране , - это результат независимого анализа. - рассказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3144979
.е Беня уже фсех посчитал . Однако !! Если за время правления Зеленского население Украины увеличиться до 38 млн, значит нужно его избирать на второй срок, - Коломойский - Цензор.НЕТ 7017 .
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А как же, пастух перед стрижкой баранов должен знать численность своего стада.
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Больше всего смешит - независимый подсчёт ,по системе ОБС ( одна баба сказала ) жителей Украины , тоесть -без всяких ссылок на источник .Так можно через пару месяцев заявить шо население Украины возросло на миллион , а к Новому Году на два . А фуле ,, проверить же , всё равно невозможно . А лох пускай верит . Он для того и лох.. ! Якщо за час правління Зеленського населення України збільшиться до 38 млн, то потрібно його обирати на другий термін, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9071 .
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А если украинцев перевалит за мильярд...Это будет хорошо или нужно будет срочно снижать ? ))
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фігня яка ...кілька китайських хуторів переселити і буде навіть не 38 а 42 млн ... а як "піднажмуть" то дивись і всі 52 ...мойша ж не обіцяє що то будуть українці
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лєгалізіровать прон і запрєтіть простітуцію
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запрєт абортофф і контрацептівов
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разрєшіть прастітуцію без прєзерватівов Якщо за час правління Зеленського населення України збільшиться до 38 млн, то потрібно його обирати на другий термін, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5071
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Це він про приєднання ордло з корінними "місцевими бурятами"? Там, через надійно охороняемий кордон, ще не один млрд запоребрикових зайде, при потребі. А що там про покращення життя, зе-беньки ж чекають
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Рассуждения каламойского упрощенно примитивные.Как и он сам.Его эпоха уходит.Теперь США решит как он будет жить.И эо есть его самый большой страх.
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Беня дальновидный, скоро начнётся тотальная приватизация и на его новоприобретённых мощностях нужна рабочая сила. Если за время правления Зеленского население Украины увеличиться до 38 млн, значит нужно его избирать на второй срок, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4411
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Та тут зебілів нереститься хоч руками лови.
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Вони не хочуть трудитись, вони чекають чуда від препіздєнта...
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Да уж, в умении потроллить зебню Бени не занимать
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Удивляюсь я на Беню: ему тормозок на американскую кичу собирать, а он населением интересуется. На Новый Год Зелепупс подарит его ФБР и все вздохнут с облегчением.
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Шото незаметно шобы Беню сильно волновали хотелки американцев. Видать не все так просто. Беня себя достаточно вольготно чувствует.
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Именно поэтому и сбежал из Швейцарии в Израиль?Это он у нас начал себя вольготно чувствовать,посадив своего дурачка на Банковую.
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Никуда он не сбежал. Так все время и катается между Израилем и Щвейцарией. Кстати в последней даже чаще бывает нежели в Израиле. И потом, а что американцам мешает Беню истребовать у своих друзей? И вольготно Беня себя чувстовал все время. Не замечал, да и сейчас не замечаю что его что-то сильно беспокоит. Иначе бы он интервью направо и налево не раздавал бы.
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После того,как в США началось расследование по махинациям Бени,он сбежал в Израиль.До этого он туда не собирался.Скоропостижно сбежал,кстати.И беспокоит его сильно возможное повторение судьбы Лазаренка.А то,что вы этого не замечаете,так просто не хотите замечать.Отрицание очевидного
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редактору ЦН, ну погуглите, плз!!!
-ться / -тся
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уже год прошусь каррєктором в рідакцьію - нє бєрут міня і фсьо
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Я вижу здесь три орфографических ошибки. Тома де Маши, маркиз де Фавра. Последние слова, произнесённые на эшафоте после прочтения собственного смертного приговора, 19.02.1790
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гена мАлАдец, гена блеснул интеллектом. Касательно ситуации с маркизом - неплохо бы и плебсу, берущемуся вершить судьбы, букварь почитать
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прірост поголов'я должен обєспєчіть лічно пріЗє!дєнт
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Бені портібно не хвилюватися і не забувати давню приказку - Лох не мамонт, лох не вимре.
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ФАКТИТЕ

При бандата зе всички регионали се завръщат в Украйна победоносно.

В Радата също.
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бєня каже, що зараз за безцінь все приватизує і потрібні будуть робочі зебіли, тому буде ініційована відміна безвізу і спрощеного візового режиму з ЄС
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Ну приватизує, а чи зможе запустити виробництво. Покупна здатність населення низька. На експорт демпінг, бо якість не пройде. І головне попереду світова криза, ринки закриваються перед експортом.
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Ну повернуться заробітчани, що далі?
Трудову еміграцію вигадали не українці і їдуть вони закордон не по своїй волі.
Колись Ющер на Першому Майдані гавкав - "Багаті поділяться з бідними". Поділились Якщо за час правління Зеленського населення України збільшиться до 38 млн, то потрібно його обирати на другий термін, - Коломойський - Цензор.НЕТ 7645
Потрібен не коефіцієнт повернення заробітчан, потрібно зменшувати прірву між багатими і бідними. Концентрація ресурсів у декількох сімей держави ні до чого доброго не приведе.
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Так не заробітчан він має на увазі...Ви ж бачите,що Україна потроху перетворюється в Каганат,корінне населення практично некероване,неорганізоване,а Ізраїль перенаселений...
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Хз.
Все вопят шо нужно возвращать заробитчан.
Накуя?
Это самый выгодный украинский экспорт.
Не вывозя из страны никаких ресурсов
Украина получает 12 лярдов безпроцентных
инвестиций ежегодно. Причём большая часть
заробитчан это неквалифицированная рабсила.
Та пока они будут там работать и переводить
деньги в Украину флаг им в руки.
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Ті лярди заробітчан викачуються тарифами, цінами, лікуванням, навчанням.
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Дурило! Заробітчанство руйнує сім'ї! Забирає в людей щастя бути поруч з рідними, дітьми. Це найбільша шкода. Є ще декілька прихованих. Наприклад люди розчаровуються в Україні і залишаються жити за кордоном. Найбільш затребувані. А головна цінність будь якої економіки в людях, в ефективних, розумних, підприємливих і енергічних людях. Без них будь який ефективний менеджер не зробить економічне диво.
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Я особисто чув, як один прихильник Наталії Вітренко розповідав, що в Америці 17 мільйонів негрів сидять на чемоданах...і як тільки Україна вступить у НАТО вони негайно будуть завезені в Україну для, як він казав, "апладатварєнія украінскіх женщін". Спочатку думав, що він жартує, але виявилося, що ні...
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за аналогічний результат можна прийняти арешт або висилка Бєні
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Будете в лук'янівці, в хаті мінстецьків на 80 рил, то напишите заяву на Бєню. Колективну. Рябошапка розгляне.
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Численность населения Украины в 2019 г. на 1.07.2019 42 010,1 тысяч.

Коломойский планирует сократить численность украинцев до 38 млн., минус 800 000 в год.
В 1994 году было 52 000 000, сейчас на 10 000 000 меньше - это холокост или геноцид?
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Почитай про демографію і переглянь статистику.
Демографія в Україні сьогодні, як кібернетика і генетика при Сраліні.
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Даже если и так (в чем я сильно сомневаюсь, т.к. переписи населения не было), это не значит что все эти граждане Украины в ней проживают.
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Коломойский решил помочь. Ларек покрасить что-ли?
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Удержать рейтинг на селфи и публичных порках чиновников 5 лет,невозможно. Зеленский патологический лжец ,позер и ждёт его судьба Януковича.
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Вовік ще нічого не вкрав і не збрехав. І це вже можна ставити, як головне досягнення за 100 днів.
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Що і скільки краде вилізе пізніше, таріфи,народовладдя,друзі у владі,весна прийде будемо садити,систематичне порушення конституції і т.д.
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Якщо Вовік не скурвиться, то думаю, що українців буде навіть більше. Бо одна справа - помилка, яку можна виправити, а інша справа - відсутність доброї волі до реформ, яка була у мародера Порошенка.
Перша добра справа у Вовіка буде, коли він посадить Мародера. Перша. А далі вже піде простіше - садити тролєй мінстеця, потім іншу мародерську шоблу...
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У Порошенка не было воли к реформам, а 144 реформы это что?
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Тепер ми добре знаємо розмір "сітки" проплачних дякул. За штуку помочі ці пані і панове раді продати свою совість. Це приблизно 25-30 тис слабеньких волею і розумом українців. Працювати за гроші на Мародера це все одне, що підпалити свій будинок, щоб на цій пожежі посмажити собі яєшню.
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ваш ход ігарь валєрьєвіч народ падєржіт ми баригу і марадьора імєна для етава і валілі Якщо за час правління Зеленського населення України збільшиться до 38 млн, то потрібно його обирати на другий термін, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5588
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Если для перевыборов Зеленского надо увеличить население до 38 млн, то слуги к этому времени насчитают, сколько надо
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А шо, ви таки с Натаньяху маленький гешефт оформили? Пенсионеров с земли обетованной переселять будете? Пенсии за счет Украины, само собой.
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Украинские пенсии евреев вряд ли заинтересуют. Сильно маленькие.
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Только Нетьяху, или как его там, сам за ними приперся) зебилы такие дебилы...
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А чому це починати з 35 мільйонів? Давай починати з 25 - щоб гарантовано.
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Старт нової президентської виборчої програми .
По перше це повинно уберегти від імпічменту, а по друге чим Коломойський не шуткує.
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ниформированием населения, об увеличении жителей Украины, позаботится самый честный Г+Г канал
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Твоей идиотине и этот срок не отсидеться)
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О, теперь пазл сложился! Новая иерархия страны : Коломойски,Аваков, Богдан и зиц председатель Зеленский. Ну ,теперь семимильными шагами в светлое будущее!
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За один срок жидя все спи*дить не успеет.Беня подсчитал
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Вот так господа "зеленые" ! Желаете чтобы матрос ЗЕлезняк остался на второй срок - рожайте!!! ))
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