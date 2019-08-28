 Если за время правления Зеленского население Украины увеличиться до 38 млн, значит нужно его избирать на второй срок, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.
"Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину. Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то - ауфвидерзейн", - рассказал он.
"У нас (с Зеленским. - Ред.) одинаковые цели и задачи, одинаковое видение, одинаковый KPI. Я себя ни в каких проектах на должностях не вижу, я просто готов помогать - если президент пять лет будет заниматься возвращением украинцев домой. Вот я хочу, чтобы через 10 лет у нас было не 35 миллионов, а 42, не считая Крыма. Я вижу, чтобы у нас в стране хотя бы на 5-7 миллионов увеличилось население. Чтобы люди вернулись и хотели жить в Украине", - добвил Коломойский.
Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.
Отсюда и падение численности населения...эти пенсы потихоньку повыздыхали....
.е Беня уже фсех посчитал . Однако !! .
-ться / -тся
При бандата зе всички регионали се завръщат в Украйна победоносно.
В Радата също.
Трудову еміграцію вигадали не українці і їдуть вони закордон не по своїй волі.
Колись Ющер на Першому Майдані гавкав - "Багаті поділяться з бідними". Поділились
Потрібен не коефіцієнт повернення заробітчан, потрібно зменшувати прірву між багатими і бідними. Концентрація ресурсів у декількох сімей держави ні до чого доброго не приведе.
Все вопят шо нужно возвращать заробитчан.
Накуя?
Это самый выгодный украинский экспорт.
Не вывозя из страны никаких ресурсов
Украина получает 12 лярдов безпроцентных
инвестиций ежегодно. Причём большая часть
заробитчан это неквалифицированная рабсила.
Та пока они будут там работать и переводить
деньги в Украину флаг им в руки.
Коломойский планирует сократить численность украинцев до 38 млн., минус 800 000 в год.
В 1994 году было 52 000 000, сейчас на 10 000 000 меньше - это холокост или геноцид?
Демографія в Україні сьогодні, як кібернетика і генетика при Сраліні.
Перша добра справа у Вовіка буде, коли він посадить Мародера. Перша. А далі вже піде простіше - садити тролєй мінстеця, потім іншу мародерську шоблу...
Уволить Богдана: вторая петиция набрала 25 тысяч голосов. Богдан написал заявление на увольнение. Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об увольнении. Зеленский ответил на петицию об отставке Богдана: "Уже уволен".
У Зеленского всё ещё впереди.
По перше це повинно уберегти від імпічменту, а по друге чим Коломойський не шуткує.