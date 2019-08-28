 Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Почитайте. Это все - рядом. Очень близко. Сегодня (27 августа. - Ред.) продолжили зачитывать обвинительное заключение по делу, в котором наша компания pro bono представляет сторону потерпевших, родных Героя Украины.

Просто почитайте НЕ ВЕСЬ перечень уголовных преступлений, в которых обвиняют Чорнодубравского Д.С. и Бахчевана С.В:

хулиганские действия на территории могильного комплекса "Цадика Нахмана" путем оставления отрезанной головы свиньи, которые имели место 21.12.2016 в г.. Умань,

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умышленные действия направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, имевшие место в урочище Гута Пенятска в Бродовском районе Львовской области 09.01.2017,

умышленные действия направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, имевшие место 25.01.2017 на территории заповедника "Быковнянские могилы",

хулиганские действия у посольства Литвы, в г.. Киев 24.04.2017,

хулиганские действия 08.06.2017 у посольства США в г.. Киеве, ул. Сикорского, 4 с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений,

законченное покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц, совершенное с применением неизвестного взрывного устройства 24.08.2017,

хулиганские действия 24.08.2017 по адресу: г.. Киев, ул. А. Королева, 10, путем раскрашивания памятника воинам АТО краской белого цвета,

хулиганские действия с применением взрывного устройства возле памятника воинам АТО 24.08.2017 по адресу: г.. Киев, ул. А. Королева, 10", - рассказал Маси Найем.

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"Также вышеуказанным обвиняемым продлили меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября 2019 года", - добавил он.



