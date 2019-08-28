 Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Почитайте. Это все - рядом. Очень близко. Сегодня (27 августа. - Ред.) продолжили зачитывать обвинительное заключение по делу, в котором наша компания pro bono представляет сторону потерпевших, родных Героя Украины.
Просто почитайте НЕ ВЕСЬ перечень уголовных преступлений, в которых обвиняют Чорнодубравского Д.С. и Бахчевана С.В:
хулиганские действия на территории могильного комплекса "Цадика Нахмана" путем оставления отрезанной головы свиньи, которые имели место 21.12.2016 в г.. Умань,
умышленные действия направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, имевшие место в урочище Гута Пенятска в Бродовском районе Львовской области 09.01.2017,
умышленные действия направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, имевшие место 25.01.2017 на территории заповедника "Быковнянские могилы",
хулиганские действия у посольства Литвы, в г.. Киев 24.04.2017,
хулиганские действия 08.06.2017 у посольства США в г.. Киеве, ул. Сикорского, 4 с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений,
законченное покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц, совершенное с применением неизвестного взрывного устройства 24.08.2017,
хулиганские действия 24.08.2017 по адресу: г.. Киев, ул. А. Королева, 10, путем раскрашивания памятника воинам АТО краской белого цвета,
хулиганские действия с применением взрывного устройства возле памятника воинам АТО 24.08.2017 по адресу: г.. Киев, ул. А. Королева, 10", - рассказал Маси Найем.
"Также вышеуказанным обвиняемым продлили меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября 2019 года", - добавил он.
Досудебное расследование установило, что 19-летний и 20-летний граждане США 19 января 2019, находясь в состоянии алкогольного опьянения, целенаправленно, с особой дерзостью, разрушили скульптуру с изображением распятия Иисуса Христа, расположенную на скале рядом с прудом в городе.Эти лица действовали по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в стремлении показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе,- добавляют в прокуратуре.
Против подозреваемых открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/