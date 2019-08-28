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 Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем

Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в ряде резонансных преступлений, в частности в осквернение могильного комплекса "Цадика Нахмана" и разрушение памятника в урочище Гута Пенятска, продлили арест до 25 октября 2019 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Почитайте. Это все - рядом. Очень близко. Сегодня (27 августа. - Ред.) продолжили зачитывать обвинительное заключение по делу, в котором наша компания pro bono представляет сторону потерпевших, родных Героя Украины.

Просто почитайте НЕ ВЕСЬ перечень уголовных преступлений, в которых обвиняют Чорнодубравского Д.С. и Бахчевана С.В:

хулиганские действия на территории могильного комплекса "Цадика Нахмана" путем оставления отрезанной головы свиньи, которые имели место 21.12.2016 в г.. Умань,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двум гражданам США, разбившим из хулиганских побуждений распятие в Умани, объявлено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

умышленные действия направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, имевшие место в урочище Гута Пенятска в Бродовском районе Львовской области 09.01.2017,

умышленные действия направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, имевшие место 25.01.2017 на территории заповедника "Быковнянские могилы",

хулиганские действия у посольства Литвы, в г.. Киев 24.04.2017,

хулиганские действия 08.06.2017 у посольства США в г.. Киеве, ул. Сикорского, 4 с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений,

законченное покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц, совершенное с применением неизвестного взрывного устройства 24.08.2017,

хулиганские действия 24.08.2017 по адресу: г.. Киев, ул. А. Королева, 10, путем раскрашивания памятника воинам АТО краской белого цвета,

хулиганские действия с применением взрывного устройства возле памятника воинам АТО 24.08.2017 по адресу: г.. Киев, ул. А. Королева, 10", - рассказал Маси Найем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову. ВИДЕО

"Также вышеуказанным обвиняемым продлили меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября 2019 года", - добавил он.

Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем 01
Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144976
 
 
 Топ комментарии
 
НК ,ПС!!.Я к вам обращаюсь ребята!Гидра ФСБ разгуливает у нас под носом,сеет вражду и вы это терпите.?Неужели вы потерялим ориентиры!Для вас важны марши ЛГБТ?Эти враги нашей страны,которые оскверняют могилы, сеет вражду к нам у других стран и народов не должны получать штраф 17 гривен?Делайте что нибудь!Не спите.У нас на внутреннем фронте ватная сволочь дедали бильше видчувае себе безкарною!!! Молодь! Наша славна и гарна молодь! У ватников должна гореть земля под ногами!!
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выходит , что так.согласен с Вами..смотрю на это каждый день..все повторяется. Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним зокрема в оскверненні могили цадика Нахмана, продовжили арешт до 25 жовтня, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9536
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Діду, я думав що ти звичайний алакаш, а ти виходить - наркоман! Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним зокрема в оскверненні могили цадика Нахмана, продовжили арешт до 25 жовтня, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6567
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В понедельник Повелитель чертей тут был..наверное после этого и продлили.. Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6479
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Выходит жители Умани не хотят кормица от денег, что привозят евреи, посягая на самое святое Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5035
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Може експортувати "цадіка" на землю обітованну? В Умані спокійніше і чистіше буде.
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Як не дивно, але як раз жителі Умані проти.
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НК ,ПС!!.Я к вам обращаюсь ребята!Гидра ФСБ разгуливает у нас под носом,сеет вражду и вы это терпите.?Неужели вы потерялим ориентиры!Для вас важны марши ЛГБТ?Эти враги нашей страны,которые оскверняют могилы, сеет вражду к нам у других стран и народов не должны получать штраф 17 гривен?Делайте что нибудь!Не спите.У нас на внутреннем фронте ватная сволочь дедали бильше видчувае себе безкарною!!! Молодь! Наша славна и гарна молодь! У ватников должна гореть земля под ногами!!
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Надругательство над распятием в Умани - всего лишь хулиганство. Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6820
Досудебное расследование установило, что 19-летний и 20-летний граждане США 19 января 2019, находясь в состоянии алкогольного опьянения, целенаправленно, с особой дерзостью, разрушили скульптуру с изображением распятия Иисуса Христа, расположенную на скале рядом с прудом в городе.Эти лица действовали по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в стремлении показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе,- добавляют в прокуратуре.
Против подозреваемых открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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они регулярно этот крест оскверняют..не боясь..им можно.
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Только в одном случае - это разжигание национальной вражды и ненависти, а в другом - хулиганство. Холокост - истребление нации, голодомор - сокрщение численности гоев. Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним зокрема в оскверненні могили цадика Нахмана, продовжили арешт до 25 жовтня, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9212
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выходит , что так.согласен с Вами..смотрю на это каждый день..все повторяется. Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним зокрема в оскверненні могили цадика Нахмана, продовжили арешт до 25 жовтня, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9536
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на могилі цадика ці дурні намалювали портрет свого цідика--порошенка. а це не відповідає дійсності.
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Діду, я думав що ти звичайний алакаш, а ти виходить - наркоман!
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то почеши сраку, коли лоскоче, або з рота вийми зайве.
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