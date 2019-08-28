 Предприниматель незаконно добыл на Николаевщине 310 тыс. тонн песка на 23 млн грн, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что после исчерпания ресурса песчаного карьера его владелец самовольно занял расположенные рядом земельные участки сельскохозяйственного назначения, преимущественно государственной собственности. По его указаниям на этих участках без специального разрешения снят слой плодородной почвы. Действия предпринимателя привели к изменению рельефа и расширили границы карьера, вследствие чего дальнейшее использование сельскохозяйственных земель стало невозможным", - сказано в сообщении.

Как отметили в в ведомстве, в настоящее время задокументировано, что предприниматель, нарушая установленные законодательством правила использования недр, незаконно добыл 310 тыс. тонн песка общей стоимостью более 23 млн грн.

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По материалам СБУ коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, государственным интересам), ч. 2 ст. 240 (нарушение установленных правил использования недр, которое создало опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды) и ст. 254 Уголовного кодекса Украины (бесхозяйственное использование земель).

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.