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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2569) нормандская четверка (627) Трамп (2349) Болтон (61)

 США и Великобритания будут рады принять участие во встрече в "нормандском формате", - Болтон

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключает участия США или Великобритании в "нормандском формате" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом Болтон рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и – я уверен – Великобритания – будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти – путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", – отметил Болтон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США обеспокоены ситуацией в Черном море, - Болтон

Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Украины Владимир Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

"Я думаю, с точки зрения США, решения по вопросам Донбасса и Крыма, а также более глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использование военной силы в послевоенной Европе – все это для США интересно. Это не только европейская тема – это глобальные вопросы. США участвовали в двух мировых войнах на европейском континенте в прошлом веке, именно поэтому после Второй мировой войны мы поддержали создание НАТО – чтобы быть уверенными, что на континенте не случится третьей такой войны. Поэтому я действительно считаю, что США имеют большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией, поэтому если президент Зеленский посчитает, что мы должны участвовать в поиске выхода из ситуации, что сложилась, мы должны были бы рассмотреть такой вариант", – подчеркнул советник президента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3144971
 
 
 Топ комментарии
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Тарута здесь неслучайно , так хочется обгадить кому-то человека , обломавшего планьі РФ-ии на Мариуполь. Еще бьі Коломойского залепили триколором , пропагандоньі дешевьіе...
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Трамп и Макарон хочет вернуть расисю в Г8... а єто значит снятие санкций...
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Треба писати - "хотят", а "єто" - это.
А-то, якийсь кумедний безграмотний суржик виходить.
Хоча, чього ще чекати від підлоги... США и Великобритания будут рады принять участие во встрече в "нормандском формате", - Болтон - Цензор.НЕТ 2445
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Він пише так, щоб вам зебілам було зрозуміло, а то Трускавець ще потрібно закінчувати тобі, воно тобі треба?
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Каждый день даст тебе десять новых забот и каждая ночь принесет по морщине))
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Ну я же не винен, що зебіли такі грамотні люди, а в мене лишень 3 класа шоколадної освіти США и Великобритания будут рады принять участие во встрече в "нормандском формате", - Болтон - Цензор.НЕТ 2926
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Це помітно.
А чьому 3, а не 5?
Мабуть, ще й по два роки у одному класі сидів? США и Великобритания будут рады принять участие во встрече в "нормандском формате", - Болтон - Цензор.НЕТ 8330
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От і буде перевірка Зю на вошивість. Якщо він почне відбрикуватися від участі США та Британії, то, значить, богдан вже про все домовився з путіним.
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А що США? Британія - справжній союзник. А США... От Болтрн знову завів платівку про необхідність повернення кацапів у клуб веоиких 8 демократичних держав. Де кацапи, а де демократія. Як на мене, краще б Канада була.
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100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
2. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
3. Ослаблення антипутінської коаліції.
4. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
5. Провал саміту Україна-ЄС
6. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
7. Звільнення посла в США без адекватної заміни
8. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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Уууууу..... Прахаботська методичка - ГАНЬБА ПЄЦІКУ
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Якщо Пєцю Мародера посадить - це вже +
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А почне садити платних порохоботів - це вже + + (два плюси))
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Краще посадити мародера Сулейманова Ванька. Прочитайте статтю про мародерство і буде видно, хто з кого змародерив. Я кажу за Приватбанк на 5,5 млрд.доларів у військових і мільйони грошенят, які через бідних касірів вносили Вона на вибори. Ось це гроші змародерані під час війни. Мородери!
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"...переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины."
***
На Донбасі війна з агресором паРашею.
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Так чего раньше не принимали, такой не скромный вопрос?
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Так Раша не захоче.
Рашу не намовляти треба а садити на дупу санкціями. І не бутафорними, а конкретними. Наприклад відрізати Рашу від платіжної системи. Ввести ембарго на її нафту і газ. На ліс. Багато інших болючих речей. Ось тоді буде результат.
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Пане Іване. Зараз я Вас підтримую. Рашу треба заганяти санкціями і дешевою нафтою. Треба всім всередині країни обєднатися і йти одним фронтом до перемоги, а не капітуляції. Якщо будемо єдині всередині, то і ззовні все вийде.
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Между деньгами сегодня и всемирной войной завтра идиоты выбрали последнее...
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