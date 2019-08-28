 На учете в Украине находится более 1 млн 402 тыс. переселенцев, - Минсоцполитики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на Минсоцполитики.

По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 402 869 человек, которые ранее проживали на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

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