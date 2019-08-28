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 Политика Украины
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 На учете в Украине находится более 1 млн 402 тыс. переселенцев, - Минсоцполитики

По данным государственной информационной базы данных в Украине учтены свыше 1,4 млн переселенцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на Минсоцполитики.

По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 402 869 человек, которые ранее проживали на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество зарегистрированных переселенцев за год сократилось почти на 120 тысяч человек

Источник: https://censor.net.ua/n3144968
 
 
 Топ комментарии
 
так переселенцев или ..получателей соц.помощи..у кого рыльце не в пушку и им можно пересекать линию разграничения?Переселенец -это тот кто выехал для проживания на не оккупированную территорию..работает на благо Украины..а кто не может работать -получает соц.помощь....Остальные -это ,,Голуби Донбасса"..... только не мира ...а насчет пожрать
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Теперь приходится кормить кормильцев. Ведь раньше лугандон кормил всю Украину На учете в Украине находится более 1 млн 402 тыс. переселенцев, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4607
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ну я же плачу налоги в отличии от зебилов-халявщиков-алиментонеплательщиков-бляхеров. Вот с моих налогов они и кормятся...
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1.переселенцы тоже платили налоги, на которые содержались силовики.
2.а вот интересно, предъявляете ли вы претензии чиновникам, которые зачастую не просто кормятся, а жируют с налогов.

да и с моих(любых) налогов они и кормятся - слишком не..... точно, вы не знаете реальной картины.
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ну я же пишу про налоги абстрактно сейчас с догадками якобы да кабыбы, прям как зебилы, которые пишут что Порошенко украл миллиарды, что Свинарчуки вороватые злодеи, ну и дальше по методичке, что они там пишут На обліку в Україні перебуває понад 1 млн 402 тис. переселенців, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8645
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так переселенцев или ..получателей соц.помощи..у кого рыльце не в пушку и им можно пересекать линию разграничения?Переселенец -это тот кто выехал для проживания на не оккупированную территорию..работает на благо Украины..а кто не может работать -получает соц.помощь....Остальные -это ,,Голуби Донбасса"..... только не мира ...а насчет пожрать
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Какие переселенцы? Люди бежали от войны, от бандитизма, это беженцы.
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Ну сначала они там поголовно кричали путен-ввиди. А когда поняли, что что-то пошло не так начали тикать...
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Господи!Ну когда закончится эта ЛОЖЬ?Какие,на хрен,переселенцы?Они как жили в своих лугандонах так и живут.Реальных переселенцев,выехавших и бросивших все,тысяч триста-четыреста,а остальные - прихлебатели и жлобы,для которых пофигу где жить и с кем жить.Им главное бабло и побольше.Самое печальное то,что Украина кормит и взращивает ВРАГА.Ведь подавляющее большинство их НЕНАВИДИТ Украину.
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с переселенцами действительно довольно мутно.
на этом наживаются чиновники минсоцполитики, на этом пилит бабло тукино министерство.
государство так и не нашло(не искало) способов отделить реально уехавших от туда людей от "турыстов".
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Це також наслідки агресії кацапів! Іловайськ, дебальцево, Донецьк - все наслідки агресії кацапів. Повна Європа переселенців із Сірії - також наслідки агресії кацапів, я вже на кажу скільки вони скрізь вбили і покалічили людей і їх долі. А скільки знищегого всього, заводів, фабрик, домів, магазинів, мереж..... А рижий президент США турбується, щоб сатану путіна посадили на стіл на G7!!!
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