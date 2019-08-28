 Использование РФ дезинформации помогает ей достигать краткосрочных целей, но не имеет длительного эффекта, - канадский генерал

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в интервью Канадской ассоциации НАТО выразил руководитель службы стратегических коммуникаций Вооруженных сил Канады, бригадный генерал Джей Джанзен.
"Ведется очень много дискуссий и существует убеждение, что кое-кто, к примеру Кремль, достигает значительного эффекта, используя механизмы дезинформации. Стоит помнить, что преимущества, которые они получают, являются очень краткосрочными. Так, они могут проводить атаки ботов, которые дают им возможность временно донести информацию и вызвать путаницу относительно какого-либо события. Однако, посмотрите на долгосрочное доверие и данные опросов мнения россиян о намерениях Кремля. Происходит нивелирование международной позиции России, поскольку граждане мира видят РФ как неответственного деятеля в современном мире", - сказал Джанзен.
По его словам, уменьшение авторитета на мировой арене несет "существенные стратегические потери".
"Это одна из причин, почему НАТО и его союзники не поступают так же. Мы убеждены, что в более дальней перспективе такие понятия, как доверие нашего населения, важнее, чем краткосрочные достижения. Я уже не говорю о значении, которое мы придаем ценностям, которые не позволяют нам поступать так", - отметил генерал.
Как сообщалось, в начале этого года Канада выделила средства на противодействие пропаганде в ходе президентских и парламентских выборов в Украине.
Источник: https://censor.net.ua/n3144966
Благодяря дезинформации, льющейся с голубых экранов Украины, к власти привели Квартал.
Назвать данную победу регионалов и россиян "долгосрочной " у меня язык не поворачивается, но сколько же бед может это принести Украине в краткосрочной перспективе.
И солнце скрывается за мрачными тучами.
Не Порох!
И перестают петь птицы.
Не Порох!
И коровы начинают доится кровью!
Не Порох!
Мрачно каркают стаи воронья над хмурым кладбищем с мокрыми от дождя надгробьями.
Не Порох!
Порохобот привязывает веревку к крючку от люстры и ставит под нее табуретку.
Возвращение в ПАСЕ, G8, поцелуи Макрона и Конте товарища Путина....
Вони брехвли і звинувачували у брехні, зраджували і звинувачували у зраді, крали і звинувачували у крадіжках. Вищади так голосно, що заглушили все і всіх і тепер, очманілий від брехні та галасу народ САМ віддав їм на поталу свою країну.
Сталася навіональна катастрофа, але нарід цього не усвідомлює. Україну євреї висмокчуть як павук муху а оболонку продадуть кацапам. Продадуть, а потім візьмуть в аренду, щоб ідалі визискувати під кацапським захистом!
настоящий враг - за поребриком.
Не случайно Канада винаги се е опитвала и успява да се измъкне от лапите на Големия нахален брат.
😏