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 Общество, За рубежом
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Все про:дезинформация (109) Канада (1309) пропаганда (2303) Россия (73713)

 Использование РФ дезинформации помогает ей достигать краткосрочных целей, но не имеет длительного эффекта, - канадский генерал

Активное использование Кремлем дезинформации помогает России достигать краткосрочных целей, но вредит в долгосрочной перспективе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в интервью Канадской ассоциации НАТО выразил руководитель службы стратегических коммуникаций Вооруженных сил Канады, бригадный генерал Джей Джанзен.

"Ведется очень много дискуссий и существует убеждение, что кое-кто, к примеру Кремль, достигает значительного эффекта, используя механизмы дезинформации. Стоит помнить, что преимущества, которые они получают, являются очень краткосрочными. Так, они могут проводить атаки ботов, которые дают им возможность временно донести информацию и вызвать путаницу относительно какого-либо события. Однако, посмотрите на долгосрочное доверие и данные опросов мнения россиян о намерениях Кремля. Происходит нивелирование международной позиции России, поскольку граждане мира видят РФ как неответственного деятеля в современном мире", - сказал Джанзен.

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По его словам, уменьшение авторитета на мировой арене несет "существенные стратегические потери".

"Это одна из причин, почему НАТО и его союзники не поступают так же. Мы убеждены, что в более дальней перспективе такие понятия, как доверие нашего населения, важнее, чем краткосрочные достижения. Я уже не говорю о значении, которое мы придаем ценностям, которые не позволяют нам поступать так", - отметил генерал.

Как сообщалось, в начале этого года Канада выделила средства на противодействие пропаганде в ходе президентских и парламентских выборов в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3144966
 
 
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"кое-кто, к примеру Кремль, достигает значительного эффекта, используя механизмы дезинформации. Стоит помнить, что преимущества, которые они получают, являются очень краткосрочными."
Источник: https://censor.net.ua/n3144966

Благодяря дезинформации, льющейся с голубых экранов Украины, к власти привели Квартал.
Назвать данную победу регионалов и россиян "долгосрочной " у меня язык не поворачивается, но сколько же бед может это принести Украине в краткосрочной перспективе.
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Не Порох!
И солнце скрывается за мрачными тучами.

Не Порох!
И перестают петь птицы.

Не Порох!
И коровы начинают доится кровью!

Не Порох!
Мрачно каркают стаи воронья над хмурым кладбищем с мокрыми от дождя надгробьями.

Не Порох!
Порохобот привязывает веревку к крючку от люстры и ставит под нее табуретку.
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Ужасный вред Украине принес только Порошенко и компания. При остальных властях такого даже близко не было.
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Це правда : так херово , як при Пороху кацапи ще не жили ...
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Лахта, по достоверний информации за грязь на Порошенко больше платить не будут. Використання РФ дезінформації допомагає їй досягати короткострокових цілей, але не має тривалого ефекту, - канадський генерал - Цензор.НЕТ 4356
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Почему не имеет? Внизу новость,что на Помпео и его дурачка-босса очень даже имеет. Вкупе с фотографиями,где этого самого босса страпонируют в москвабадской гостиннице.
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Имеет, еще и как. Как сообщили комиссары ЕС, к примеру, нам непонятно, кто в Грузии на кого напал. Чечню представили государством-террористом с бородачами-моджахедами, которых можно и нужно убивать. В Донбассе Запад использует слово "rebels",ополченцы, повстанцы - как сопротивление Империи Звездных Войн - Star Wars Rebels...
Возвращение в ПАСЕ, G8, поцелуи Макрона и Конте товарища Путина....
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Більше того. ПОлітики у світі думають що ЗЕ розумний🤔
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Мировые политики не дурней тебя. И действуют в национальны интересах свои стран.
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А їм це і не потрібно. Сьогодні збрехали, а завтра вже брешуть щось інше, а ви там розбирайтесь та виправдовуйтесь. З такою тактикою брехуни завжди будуть попереду.
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"Пока правда обувается, ложь успевает оббежать все окрестности...".
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Але ж євреї в Україні досягли своєї мети!
Вони брехвли і звинувачували у брехні, зраджували і звинувачували у зраді, крали і звинувачували у крадіжках. Вищади так голосно, що заглушили все і всіх і тепер, очманілий від брехні та галасу народ САМ віддав їм на поталу свою країну.
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Андрей, еще чуть-чуть и ты скажешь что "очманілий 73% нарiд" просто жертва украинских евреев. кто его заставлял за Зеленского голосовать? альтернатив не было? бачили очi шо купували...
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Додам. До влади вони прорвалися, а от тепер спробуйте цей гній звідти вичавити!
Сталася навіональна катастрофа, але нарід цього не усвідомлює. Україну євреї висмокчуть як павук муху а оболонку продадуть кацапам. Продадуть, а потім візьмуть в аренду, щоб ідалі визискувати під кацапським захистом!
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опять евреи. да ты просто антисемит! признася уже хоть сам себе. Использование РФ дезинформации помогает ей достигать краткосрочных целей, но не имеет длительного эффекта, - канадский генерал - Цензор.НЕТ 2197

настоящий враг - за поребриком.
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А возвращение в ПАСЕ и хлопоты президента США о возвращении их в G8 - это краткосрочные цели или ожидать длительного эффекта?
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это не результат пропаганды... вы серьезно думаете, что Трамп и Макрон обмануты?... данное действо, скорее всего, результат шантажа или выгоды....
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НТВ дійсно таке опублікували?))))) Це ж треш) У БД ще Ігорька не бачили, тоді б їх фірма закрилась у той же день.
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Очень даже работает, на цензоре это особенно заметно, главная тема, самоунижение и молчок об расейской агрессии.
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Да имаш за защитник Канада, най-демократичната и уредена държава, напредничава, е голям плюс!
Не случайно Канада винаги се е опитвала и успява да се измъкне от лапите на Големия нахален брат.
😏
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