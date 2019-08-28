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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G7 (314) Россия (73713) Трамп (2349) Помпео (142)

 Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7

США будут работать над возвращением России в G7 в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox59.

Отвечая на вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию нужно пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он подчеркнул, что США "должны это делать".

"Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели", - объяснил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карпентер - Трампу: Как насчет пригласить Украину на следующую встречу G7, а Путину сказать, чтобы оставался дома?

Тем временем демократы считают, что Россия не обладает ни единым качеством для участия в работе "большой семерки" даже в качестве гостя. Они отправили президенту США Дональду Трампу гневное письмо, в котором выразили полное несогласие с его идеей о возвращении к формату группы G8 с участием России; текст письма, опубликованный на сайте демократов, выложил в своем Twitter сенатор Чак Шумер.

"Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с восстановлением президента России Владимира Путина и Российской Федерации в составе Группы семи. G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с Группой семи", – сказано в письме.

Демократы также заявляют, что Россия "не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7", поэтому даже при желании Трампа формат G8 не может быть восстановлен, пока "российское правительство не предпримет наглядные меры, чтобы показать свою готовность вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При личных беседах с Путиным я говорил о поведении РФ. Если представится возможность, я повторю это снова, - Трюдо

Как сообщалось ранее, против возвращения России выступают премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

Источник: https://censor.net.ua/n3144965
 
 
 Топ комментарии
 
А що, Порошенко ще президент України? Вас з якої лікарні відпустили?🤔
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Зрозумів. У психіатричний шпиталь провели інтернет. Це все пояснює🤔😂🤣😂🤣😂
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П- принципиальность.... Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 7828
США и весь Мир идут нах.....- нет в Мире ни друзей, ни верных союзников... - каждый сам за себя...
Украинцы должны это выбить себе на лбу....- и вдалбивать это детям в школах...

И восстанавливать ЯО...
США несколько раз в Истории уже вытаскивала монстров рашку и СССР из пропасти...
Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 7116
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Порохососіки - страдати!............. Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 2378
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А що, Порошенко ще президент України? Вас з якої лікарні відпустили?🤔
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Не випустили. В ерефівські психлікарні всі на вічному стаціонарі.
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Зрозумів. У психіатричний шпиталь провели інтернет. Це все пояснює🤔😂🤣😂🤣😂
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Ты смотри как в Мухосранске свинособака возбудилась...

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им кацапня валютой срет
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Америкосы что,опять переизберут эту шайку кретинов во главе с трампом в следующем году? Ну тогда я уже не знаю,что с миром происходит.
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Остановите землю. Я сойду. Так, нет?
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Наступна зупинка Пекло. Вам на вихід🤔
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Можливо. Більше того, дуже вірогідно що ідіота перевиберуть. Країна велика, людей з низьким інтелектом багато☹️
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Тим більше- Кремль знову кине всі сили на його підтримку.
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Тут і без Х@ла вистачає ідіотів, нажаль.
Все залежне також від того хто буде опонентом. Але, на жаль, поки що, немає фігури яка в змозі виграти у цього папуги☹️
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Я про людей з низьким інтелектом . Любителів ;Квартал-95;.
Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 192
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Я б не порівнював. Такого безглуздя як в Україні тут немає. Якщо хто набудь спробує, довго не виживе☹️
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Ну а что с миром происходит... Та самая американская финансовая закулиса, которая проталкивает "прогрессизм" на Западе, которая завозит "беженцев" с Ближнего Востока эшелонами без проверки и оказывается строить Стену от Мексики, при том блокирует иммиграцию из Европы, которая проталкивает одностороннюю "политкорректность" и вдалбливает нам тут чувство вины перед цветными, которая убивает западную культуру "мультикультурализмом" и т.п. Вот она реально и определяет политику Запада. Всего Запада, а не только одного какого-то президента, пусть даже и США.

Американские финансовые круги тянули паРашу из пропасти ещё при Ленине (Арманд Хаммер), это они создали Сралину самую сильную армию в мире, это они вытащили Совок из ануса в 1941-45 годах и поддерживали во время дефолта уже в наше время.
Почему? Вероятно потому что им паРаша нужна. Именно такая какая она есть. Поэтому-то её и поддерживают. Давно могли задавить без единого выстрела, просто экономически изолировав её от остального мира. Но этого не делают. Даже санкции нормальные не применяют. Так, одна показуха.

Спросите у Сороса...
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Закулиса закулисой,но голоса на выборах отдают конкретные Джонни и Френки из условного Канзаса. А они далеки от всего этого. Просто голоса этих долбо@бов,которых,похоже устраивает жалкий паяц Трамп в конечном итоги оказывают влияние на события в мире. Что печально.
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Ну во-первых, избирателям промывают мозги местные СМИ. 24/7/365. Враньё не хуже кацапского. На тему пугалок про "изменение климата", про исламофобию (!), про то что мы тут все расисты. Мои личные знакомые англосаксы из вполне вменяемых людей несколько лет назад стали теми ещё леваками. Так что промывание мозгов тоже работает.
Если я напишу сколько во время выборов здесь в дорогих районах Торонто оранжевых табличек на газонах тех, кто поддерживает социалистов (даже не либералов, а именно социалистов из NDP), то мне просто не поверят.
Кроме того, падает доверие к самим выборам. Когда в консервативной Альберте вдруг "выиграли" те же социалисты (а там даже либералы не выигрывали!), когда либералы в Онтарио врали напрополую и вводили новые налоги, а их опять переизбирали... И тому подобное, примеров много. После этого у меня вообще доверие к выборам упало ниже плинтуса.

А это результат работы именно этой "закулисы", которая полностью контролирует СМИ. Поинтересуйтесь чем занимается Сорос большую часть времени...
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Что подразумевается под "работать над этим?"
Получить от раши деньги и вернут?
Заставить вернуть крымолугандон и вернут?
Унижтожить Х√йла и вернут?
???
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В следующем году в штатах выборы президента, в общем-то Трампу как никогда нужно решить хоть какие-то геополитические проблемы, ему только на рашку и приходится расчитывать, но сложно представить что его уже спасет, он практически ничего не выполнил из обещанного. Чем то на нашего Порошенка похож в этом плане.
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Похож он на вашего зелю как раз -только классом в разы выше) такой же хреновый клоун...
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Байден когда то потребовал от Порошенко в 3 часа уволить ген. прокурора под угрозой не дать очередной займ и Петя друга Шокина тут же выпер, теперь нужно использовать этот опыт, нужно, чтоб наш министр иностранных дел пошел к Трампу и под угрозой, что Украина откажется от американской помощи, заставить не иметь дел с РФ.
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П- принципиальность.... Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 7828
США и весь Мир идут нах.....- нет в Мире ни друзей, ни верных союзников... - каждый сам за себя...
Украинцы должны это выбить себе на лбу....- и вдалбивать это детям в школах...

И восстанавливать ЯО...
США несколько раз в Истории уже вытаскивала монстров рашку и СССР из пропасти...
Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 7116
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шо ж така срачка напала на помпєа, носяця з тим ****** як дурень зі ступою
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Помпео виконує те що йому доручив Трамп. Він не може мати своїх суджень. Він працює на Президента. Хоча людина від значно більш розумніша за свого шефа☹️
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я вважаю, шо вони забули звідки їх добробут виріс. А в основі їх досягнень - ліберальна демократія, але їм запахло гешефтом, то й показилися - подавай їм кацапстан, а кацапстан проникне (вже) в надра політичної системи Заходу і впливатиме на реперні точки (дуже розумних хитрих помпем), добиваючись своїх цілей - політичних, економічних, репутаційних
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Потролять трохи та й ще санкцій підсиплять. Чи вперше..
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Нужнo закидать яйцами американское посольство.Что они себе позволяют?
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Сейчас БОЛТон едит в Киев уговаривать не продавать Мотор СИЧ Китаю!!!! Взамен как всегда ничего, ну может похвалу что Украина идет демократическим путем!!!!
Хватит этого!!! Сначала бабки потом стулья!!!
А тут педики Западные за возврат Ху#ла!!!!
Пошли га фиг!!!
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Продаж «мотор Січі» Китаю приведе до закриття придприємства через декілька років, та вкрадених технологіях. Це китайська практика яку усі у світі усі знають☹️
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Это и европейская практика. Вообще не нужно продавать заводы. Но это так, пук в воздух...
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Не все так буквально! Парадигма изменилась! Китай начинает открывать предприятия , а в Украине сам бог велел! По хорошему нужно продать ещё и Антонов и делать ВВС Украины!!! Извините США мы интересны как фигура на шахматной доске! Хватит ядерное оружие отдали, стратегическую авиацию, крылатые ракеты и прочее!!!! Нужно этой лапши, не только. РФ разоружала Украину!!!! США и также,а у меня знакомые работали в ГШ Украины!!!!!
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Команда которая привела Зе в президенты, короелировала свои действия в т.ч и с Заказными партнерами. Было договорённость не создавать проблемы Путину и Западу в стремлении восстановить отношения! Все что сейчас происходит показывает правоту информации.
Поэтому Порошенко нужно лететь в США, встречаться с сенаторами и конгрессменами , как демократический так и республиканской партии которые в абсолютном большинстве против договоров с Ху#лом!!!!
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Вот такие вот друзья. Бабло побждает ВСЁ! Указывать как жить Украине это они могут, а вот реальные инвестиции - хрен там. Украина как подопытный полигон для решения своих вопросов что США что Рашка.......Задрали уже. За 5 лет не ясно?!
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вот по этому, зеленский и не хочет общаться с прессой, как все президенты, до него и рассказать им, шо сделано за 100 дней - а это очень показательно - так судят во всем мире - по первым 100 дням
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А чего в 40-х Германию и Италию не пытались вернуть, а вместо этого начали убивать беззащитных немецких и итальянских ополченцев?
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Хм. Помпео заявил о работе над возвращением в G7 эрэфии, при этом не персонифицировав КТО будет её представлять. Может он что-то знает или работает именно над этим, как бывший директор цру?!
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Надеюсь в следующем году этого белобрысого пулососа выкинут на свалку истории, задрал уже всех со своим дружком пуйлом
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Лучше бы США работали не над возвращением России в G7, а над выполнением своих гарантий безопасности и целостности Украины, над выполнением будапештского меморандума.
Для справки. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.
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«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос. .
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Держдура назвала G7 без х-ла кастрованою організацією. Тепер бригада нейрохірургів Трамп, Помпео та інші будуть х-ло пришивати.
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Я не розумію. Чому кацапи так хочуть попасти в G7? Там же одні піндоси і вони вже почали загнивати зо всіх боків. Чому? На їх гавноканалах піндосам ось-ось капут!
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А прикол в тому, що кацапи якраз то і не підіймають цього питання взагалі. Помпео заявив про намір працювати над поверненням Росії в G7 - Цензор.НЕТ 8562
Так що хто там що хоче - загадка.
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Тепер ще залишилось щоб Трампа вибрали на другий термін і порохососам взагалі будуть "лубці"............... Помпео заявив про намір працювати над поверненням Росії в G7 - Цензор.НЕТ 44
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5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан Меморандум о гарантиях безопасности Украины (Будапештский меморандум). То есть Украина должна была уничтожить ядерное оружие, а страны подписанты Будапештского меморандума гарантировали Украине безопасность и целостность. На самом же деле произошел международный обман. Украина выполнила свои обещания и действительно уничтожила ядерное вооружение. Страны гаранты ничего не выполнили. Более того, Россия еще и напала на Украину. Идет кровопролитная война. Страны гаранты всячески стараются забыть об своих гарантиях, выдумали Минские соглашения, которые ничего не гарантируют. Украина осталась наедине со страной агрессором, оккупантом Россией. Вызывают удивление, заявления президента США, что не хочет еще видеть Россию в G7.
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