 Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox59.
Отвечая на вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию нужно пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он подчеркнул, что США "должны это делать".
"Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели", - объяснил Помпео.
Тем временем демократы считают, что Россия не обладает ни единым качеством для участия в работе "большой семерки" даже в качестве гостя. Они отправили президенту США Дональду Трампу гневное письмо, в котором выразили полное несогласие с его идеей о возвращении к формату группы G8 с участием России; текст письма, опубликованный на сайте демократов, выложил в своем Twitter сенатор Чак Шумер.
"Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с восстановлением президента России Владимира Путина и Российской Федерации в составе Группы семи. G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с Группой семи", – сказано в письме.
Демократы также заявляют, что Россия "не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7", поэтому даже при желании Трампа формат G8 не может быть восстановлен, пока "российское правительство не предпримет наглядные меры, чтобы показать свою готовность вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами".
Как сообщалось ранее, против возвращения России выступают премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.
Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".
Все залежне також від того хто буде опонентом. Але, на жаль, поки що, немає фігури яка в змозі виграти у цього папуги☹️
Американские финансовые круги тянули паРашу из пропасти ещё при Ленине (Арманд Хаммер), это они создали Сралину самую сильную армию в мире, это они вытащили Совок из ануса в 1941-45 годах и поддерживали во время дефолта уже в наше время.
Почему? Вероятно потому что им паРаша нужна. Именно такая какая она есть. Поэтому-то её и поддерживают. Давно могли задавить без единого выстрела, просто экономически изолировав её от остального мира. Но этого не делают. Даже санкции нормальные не применяют. Так, одна показуха.
Спросите у Сороса...
Если я напишу сколько во время выборов здесь в дорогих районах Торонто оранжевых табличек на газонах тех, кто поддерживает социалистов (даже не либералов, а именно социалистов из NDP), то мне просто не поверят.
Кроме того, падает доверие к самим выборам. Когда в консервативной Альберте вдруг "выиграли" те же социалисты (а там даже либералы не выигрывали!), когда либералы в Онтарио врали напрополую и вводили новые налоги, а их опять переизбирали... И тому подобное, примеров много. После этого у меня вообще доверие к выборам упало ниже плинтуса.
А это результат работы именно этой "закулисы", которая полностью контролирует СМИ. Поинтересуйтесь чем занимается Сорос большую часть времени...
Получить от раши деньги и вернут?
Заставить вернуть крымолугандон и вернут?
Унижтожить Х√йла и вернут?
???
США и весь Мир идут нах.....- нет в Мире ни друзей, ни верных союзников... - каждый сам за себя...
Украинцы должны это выбить себе на лбу....- и вдалбивать это детям в школах...
И восстанавливать ЯО...
США несколько раз в Истории уже вытаскивала монстров рашку и СССР из пропасти...
розумниххитрих помпем), добиваючись своїх цілей - політичних, економічних, репутаційних
Хватит этого!!! Сначала бабки потом стулья!!!
А тут педики Западные за возврат Ху#ла!!!!
Пошли га фиг!!!
Поэтому Порошенко нужно лететь в США, встречаться с сенаторами и конгрессменами , как демократический так и республиканской партии которые в абсолютном большинстве против договоров с Ху#лом!!!!
Для справки. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.
Так що хто там що хоче - загадка.