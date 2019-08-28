 Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox59.

Отвечая на вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию нужно пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он подчеркнул, что США "должны это делать".

"Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели", - объяснил Помпео.

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Тем временем демократы считают, что Россия не обладает ни единым качеством для участия в работе "большой семерки" даже в качестве гостя. Они отправили президенту США Дональду Трампу гневное письмо, в котором выразили полное несогласие с его идеей о возвращении к формату группы G8 с участием России; текст письма, опубликованный на сайте демократов, выложил в своем Twitter сенатор Чак Шумер.

"Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с восстановлением президента России Владимира Путина и Российской Федерации в составе Группы семи. G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с Группой семи", – сказано в письме.

Демократы также заявляют, что Россия "не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7", поэтому даже при желании Трампа формат G8 не может быть восстановлен, пока "российское правительство не предпримет наглядные меры, чтобы показать свою готовность вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами".

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Как сообщалось ранее, против возвращения России выступают премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".