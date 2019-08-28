 Враг за сутки 10 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Марьинки - с подствольных гранатометов;

- неподалеку от Лебединского - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Светлодарска - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"В течение прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что с начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.