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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4338) Дрогобыч (17) Нацполиция (9979) ГСЧС (2237)

 В результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче обрушился подъезд: двое погибших, семеро, в том числе трое детей, - госпитализированы. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч в результате взрыва (предварительно бытового газа) произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 28 августа, в 2:50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грушевского, 101 вероятно произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть здания. Правоохранители разбирают завалы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог и работники других подразделений полиции, устанавливают причину обрушения здания", - сказано в сообщении.

В результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче обрушился подъезд: двое погибших, семеро, в том числе трое детей, - госпитализированы 01

По последним данным полиции, с телесными повреждениями в больницу доставили семерых человек, количество пострадавших уточняется, медики устанавливают диагнозы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче обрушился подъезд: двое погибших, семеро, в том числе трое детей, - госпитализированы 02

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника полиции Львовщины полковник полиции Тарас Сабанюк.

В результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче обрушился подъезд: двое погибших, семеро, в том числе трое детей, - госпитализированы 03

Спасатели и нацгвардейцы продолжают поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы.

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Как уточнили в ГСЧС, по состоянию на 6:05 под завалами обнаружен погибший (всего 1 человек погиб, 7 человек госпитализированы, из них 3 ребенка). Подразделениями ГСЧС спасены 5 человек, из них 1 ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Позже спасатели обнаружили тело второго погибшего.

Источник: https://censor.net.ua/n3144963
 
 
 Топ комментарии
 
Від газу будинки не валяться, там щось потужне мало бахнути.
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Всё потому что газовщики должны ходить с профилактическими проверками по домам и квартирам, проверять на утечку и правильность установки. Сейчас каждый лепит у себя что хочет и как хочет, никакого контроля со стороны государства, никаких правил и норм. Я вот новую плиту установила, недавно появился слабый запах газа из соединения с основной трубой, позвонила в понедельник, сказали свяжутся, ориентировочно в среду, сказали вентель перекрывать.... Жду. "Оперативная" работа, конечно. Это хорошо что я адекватный человек, услышала запах, вызвала газовщика и каждый раз перекрываю стояк, но люди разные и это надо понимать.
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Каждый год одно и тоже. Должна быть госпрограмма по установке датчиков газа в многоквартирных домах и жёсткий контроль
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Від газу будинки не валяться, там щось потужне мало бахнути.
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Багато не треба 7-15%..саме потужний вибух..було б більше 30-ну пихнув би та і все....це я вам як майстер-вибухівник кажу
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У нас так 10 поверхівка по під'їзду "склалась"; з 10 по перший. А все через те, що одне недогалузне непорозуміння експерементувала на 8-му поверсі в квартирі. Будинок весь вже розібрали (там два під'їзди) і будують на тому місті новий. Людей порозселяли по новобудівлям.
Рік 2014. Яценюк сам приїхздив на місце трагедії.
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Дані не остаточні.
Велике лихо із-за однієї падлюки.
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Всё потому что газовщики должны ходить с профилактическими проверками по домам и квартирам, проверять на утечку и правильность установки. Сейчас каждый лепит у себя что хочет и как хочет, никакого контроля со стороны государства, никаких правил и норм. Я вот новую плиту установила, недавно появился слабый запах газа из соединения с основной трубой, позвонила в понедельник, сказали свяжутся, ориентировочно в среду, сказали вентель перекрывать.... Жду. "Оперативная" работа, конечно. Это хорошо что я адекватный человек, услышала запах, вызвала газовщика и каждый раз перекрываю стояк, но люди разные и это надо понимать.
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Вот поэтому в доме от газа отказался все на электрике..только котел отопления на газу,и тот в резерве....на случай перебоев с электричеством
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Везёт вам, а я в чешуе живу, газ, только бойлер электрический.
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ну так плиту поставь индукционную.... и спи спокойно )))
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Отопление на электрике при наличии газа? Странное решение...особо экономное.... Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані - Цензор.НЕТ 474
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А котел газовый в резерве судя по всему древний....раз работает при перебоях с электричеством..... и система отопления которая работает без электричества...тоже как раз под электрокотел....что бы больше жрал.... Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані - Цензор.НЕТ 5977

Не дешевле ли было...купить и установить современный газовый котел....абсолютно безопасный...с системами защиты....нежели топить ассигнациями электрикой..???
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А плиту новую как установили?? Кто ставил? Как ставил? Согласно правил или лепили как хотели?
С вероятностью в 99.9 процента...поставили вы эту плиту самовольно...то бишь лепили как захотели и что захотели.... потому как согласно правил...это большой гемор....
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Конечно новая, дорогая, с датчиком, ставить вызывала газовщика, всё по правилам.
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По правилам?? И что все вот эти этапы прошли...все сделали?? Или просто вызвали дядю Васю газовщика??

В случае замены газового оборудования без изменения его функционального назначения, мощности системы дымоотведения и при наличии оригинала первичного проекта газификации с указанием технических характеристик газового оборудования, которое заменяется, замена оформляется эскизом. Получение технических условий не требуется.
Перечень документов для оформления самовольно замененных газовых приборов по эскизному проекту:паспорт и идентификационный код владельца помещения (ксерокопия);
документ, подтверждающий право собственности на квартиру (ксерокопия);
технический паспорт на жилое помещение (квартиру или дом) (ксерокопия);
справка о количестве зарегистрированных на объекте лиц (оригинал) - в случае необходимости переоформления лицевого счета;
акт проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов (оригинал);
технический паспорт на установленный газовый прибор (ксерокопия титульного листа и страниц с техническими характеристиками прибора или фото таблички на самом приборе).
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"мастера" местного разлива работали, вот и результат.
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