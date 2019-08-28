 В результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче обрушился подъезд: двое погибших, семеро, в том числе трое детей, - госпитализированы. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Сегодня, 28 августа, в 2:50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грушевского, 101 вероятно произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть здания. Правоохранители разбирают завалы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог и работники других подразделений полиции, устанавливают причину обрушения здания", - сказано в сообщении.
По последним данным полиции, с телесными повреждениями в больницу доставили семерых человек, количество пострадавших уточняется, медики устанавливают диагнозы. Информация о количестве пострадавших уточняется.
"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника полиции Львовщины полковник полиции Тарас Сабанюк.
Спасатели и нацгвардейцы продолжают поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы.
Как уточнили в ГСЧС, по состоянию на 6:05 под завалами обнаружен погибший (всего 1 человек погиб, 7 человек госпитализированы, из них 3 ребенка). Подразделениями ГСЧС спасены 5 человек, из них 1 ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Позже спасатели обнаружили тело второго погибшего.
Рік 2014. Яценюк сам приїхздив на місце трагедії.
Велике лихо із-за однієї падлюки.
Не дешевле ли было...купить и установить современный газовый котел....абсолютно безопасный...с системами защиты....нежели топить
ассигнациямиэлектрикой..???
С вероятностью в 99.9 процента...поставили вы эту плиту самовольно...то бишь лепили как захотели и что захотели.... потому как согласно правил...это большой гемор....
В случае замены газового оборудования без изменения его функционального назначения, мощности системы дымоотведения и при наличии оригинала первичного проекта газификации с указанием технических характеристик газового оборудования, которое заменяется, замена оформляется эскизом. Получение технических условий не требуется.
Перечень документов для оформления самовольно замененных газовых приборов по эскизному проекту:паспорт и идентификационный код владельца помещения (ксерокопия);
документ, подтверждающий право собственности на квартиру (ксерокопия);
технический паспорт на жилое помещение (квартиру или дом) (ксерокопия);
справка о количестве зарегистрированных на объекте лиц (оригинал) - в случае необходимости переоформления лицевого счета;
акт проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов (оригинал);
технический паспорт на установленный газовый прибор (ксерокопия титульного листа и страниц с техническими характеристиками прибора или фото таблички на самом приборе).