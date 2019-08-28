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 Политика Украины
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Все про:Богатырева (695) Госпогранслужба (3432) задержание (5481)

 При прохождении пограничного контроля на Богатыреву сработала база данных, после этого ее передали Нацполиции, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко

В аэропорту "Киев" задержана Раиса Богатырева, бывший министр здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Пограничная служба передала задержанную Нацполиции.

Задержание информационному агентству "Украинские новости" подтвердил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ. "Да, задержали", - заверил министр, не приведя никаких подробностей.

Впоследствии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил информационному агентству "Укринформ", что Богатырева была задержана в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

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"Она прилетела рейсом из Минска. При прохождении пограничного контроля на нее сработала наша база данных. Пограничники установили, что в отношении нее есть поручение от правоохранительных органов и, собственно, после этого она была передана сотрудникам Нацполиции", - сказал Демченко.

По информации источников LB.ua, задержанную поместили в изолятор на Косогорном переулке. Завтра состоится суд по избранию для Богатыревой меры пресечения.

Сообщается, что после задержания Богатыреву привезли в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не принимал решения.

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Богатырева прилетела после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако она была задержана, то есть из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Напомним, в отношении Раисы Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 г. обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144962
 
 
 Топ комментарии
 
А как визги про Петю должны оправдать ЗЕбилов не пойму??? Разумков вообще был главой молодёжного крыла рыгососов, Портнов кореш ЗЕКкоманды откровенно сепар и бандюк при Пете в бегах был, но это же не мешает всем зебилам им сапоги целовать.
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Ну да, а как это оправдывает ЗЕбилов так и не понял. Расскажи ещё про Януковоща и сделай вывод что грехи Януковоща полностью снимают всю ответственность с ЗЕбилов. А может ты банально стрелочник ??
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Небось ходаки портновские к зЭ-бЭгдану все ковры вытоптали, чтобы впустить эту рыгоаналку в Украину? Видно этой хабалке на педерасеюшке жизнь не малиной показалась - щи лаптем замучалась хлебать, раз в Украину подалась обратно. Чтобы не пришлось опять всей этой жопоополехаимской пиз*обратии опять рвать когти на таежную ссылку - на этот раз многие уже до нее не доберутся, чтобы вернуться...
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А у тётки позднее зажигание. Ей портнов "даю сигнал" чёрте когда сказал, а она только решилась.
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Она просто до последнего не могла поверить что 73% ЗЕбилам вот так просто можно личико росой окроплять. Она сама в шоке...
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А что не так с Богатыревой - вечно "новое лицо", подтяжку каждые пять лет делает.
ЗЕБЕньки, вот вам и министр здравопохренения ! 😂
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Порошенко и Богатырёва работали вместе, министрами в преступном правительстве Азарова - Януковича.
При прохождении пограничного контроля на Богатыреву сработала база данных, после этого ее передали Нацполиции, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 6441
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А как визги про Петю должны оправдать ЗЕбилов не пойму??? Разумков вообще был главой молодёжного крыла рыгососов, Портнов кореш ЗЕКкоманды откровенно сепар и бандюк при Пете в бегах был, но это же не мешает всем зебилам им сапоги целовать.
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Порошенко вообще был организатором ПР и работал против Украины в преступном правительстве Азарова, значит Порошенко - регионал и преступник такой же как и его друзья рыги Янукович и Азаров.
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Ну да, а как это оправдывает ЗЕбилов так и не понял. Расскажи ещё про Януковоща и сделай вывод что грехи Януковоща полностью снимают всю ответственность с ЗЕбилов. А может ты банально стрелочник ??
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Небось ходаки портновские к зЭ-бЭгдану все ковры вытоптали, чтобы впустить эту рыгоаналку в Украину? Видно этой хабалке на ************ жизнь не малиной показалась - щи лаптем замучалась хлебать, раз в Украину подалась обратно. Чтобы не пришлось опять всей этой жопоополехаимской пиз*обратии опять рвать когти на таежную ссылку - на этот раз многие уже до нее не доберутся, чтобы вернуться...
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Всё, хана медреформе. Снова со своей зелёнкой и бинтами приходить в больницу.
Зебилы, вы это сделали вместе !
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ПНХ, МУДАК АВСТРАЛИЙСКИЙ. ИДИ УНИТАЗЫ ЗА ГОСПОДАМИ МОЙ И НЕ ЛЕЗЬ
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Почему в этой базе нету пункта с проставленной в нем птичкой " При идентификации подлежит полной нейтрализации"?
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А, ну ничего, её щас освободят, нет проблем. Это же не сенсорная кнопка, чтоб в ГБР или СБУ сотрудники переполошились, а обычная рыговская подстилка
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