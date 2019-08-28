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 Политика Украины, За рубежом
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 США обеспокоены ситуацией в Черном море, - Болтон

Соединенные Штаты Америки вели с Россией "некоторые очень откровенные дискуссии", касающиеся контроля над вооружениями.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью Радіо Свобода выразил обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма и усложненную этим ситуацию в Черном море, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, использующих Черное море. То же касается и Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана. Это те вопросы, по которым мы с русскими вели нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которые они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их законные интересы", - подчеркнул Болтон.

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Он добавил, что у США с Россией были "некоторые очень откровенные дискуссии", касающиеся контроля над вооружениями, и они будут продолжаться.

"США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников", - отметил советник президента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3144961
 
   
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Сейчас появится бравые комменты о том, что надо начать ядерную войну и победить ********* за 30 секунд.
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Рачка пройдет через голодомор, а только патом в Рай, астальные пути достижения в Рай очень гуманны.
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