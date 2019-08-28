 54,5% жителей ОРДЛО считают Донбасс частью Украины, на подконтрольной территории таких 95%, - опрос ZOiS

Соответствующие результаты исследования во вторник, 27 августа, обнародовал берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Выводы немецких исследователей основаны на результатах опроса, проведенного на Донбассе в феврале и марте этого года. На территории ОРДЛО опрос проводился по телефону, а на подконтрольной Киеву части двух областей - с помощью личных интервью. По обе стороны линии разграничения было опрошено по 1200 человек.

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Согласно результатам опроса, 54,5 процента респондентов, проживающих в ОРДЛО, считают эти территории частью Украины. Из них 31 процент хотел бы, чтобы территории получили автономный статус в составе Украины, а 23,5 процента выступают за возвращение в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений. Для сравнения: в 2016 году эти показатели составляли 35 процентов и 20,6 процента соответственно.

18,3 процента опрошенных хотели бы вхождения ОРДЛО в состав России без предоставления автономии, а 27,3 процента - с получением автономного статуса. В 2016 году эти цифры составляли 11,4 процента и 33 процента соответственно.

На территории Донбасса, которая находится под контролем украинской власти, более 95 процентов опрошенных считают территорию ОРДЛО частью Украины. Из них 64,7 процента говорят, что должно быть восстановлено состояние, бывшее до начала боевых действий. 30,7 процента респондентов выступили за получение регионом автономного статуса в составе Украины. В 2016 году эти показатели составляли 65,7 и 26,7 процента соответственно.

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Число тех, кто видит непризнанные образования частью России без предоставления автономии, с 2016 года сократилось более чем вдвое - с 5 процентов до 2,3 процента, отмечают эксперты берлинского центра. Идею получения территориями ОРДЛО автономного статуса в составе России поддерживают 2,3 процента жителей контролируемого Киевом Донбасса. В 2016 году таких было 2,6 процента.

Результаты опроса, проведенного через пять лет после начала войны на Востоке Украины, являются важной "поправкой" официальной риторики российских властей, подчеркивает директор ZOiS Гвендолин Зассе.