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 Общество
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Все про:опрос (1731) Донбасс (19239)

 54,5% жителей ОРДЛО считают Донбасс частью Украины, на подконтрольной территории таких 95%, - опрос ZOiS

Большинство жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей продолжает считать эти территории частью Украины.

Соответствующие результаты исследования во вторник, 27 августа, обнародовал берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Выводы немецких исследователей основаны на результатах опроса, проведенного на Донбассе в феврале и марте этого года. На территории ОРДЛО опрос проводился по телефону, а на подконтрольной Киеву части двух областей - с помощью личных интервью. По обе стороны линии разграничения было опрошено по 1200 человек.

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Согласно результатам опроса, 54,5 процента респондентов, проживающих в ОРДЛО, считают эти территории частью Украины. Из них 31 процент хотел бы, чтобы территории получили автономный статус в составе Украины, а 23,5 процента выступают за возвращение в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений. Для сравнения: в 2016 году эти показатели составляли 35 процентов и 20,6 процента соответственно.

18,3 процента опрошенных хотели бы вхождения ОРДЛО в состав России без предоставления автономии, а 27,3 процента - с получением автономного статуса. В 2016 году эти цифры составляли 11,4 процента и 33 процента соответственно.

На территории Донбасса, которая находится под контролем украинской власти, более 95 процентов опрошенных считают территорию ОРДЛО частью Украины. Из них 64,7 процента говорят, что должно быть восстановлено состояние, бывшее до начала боевых действий. 30,7 процента респондентов выступили за получение регионом автономного статуса в составе Украины. В 2016 году эти показатели составляли 65,7 и 26,7 процента соответственно.

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Число тех, кто видит непризнанные образования частью России без предоставления автономии, с 2016 года сократилось более чем вдвое - с 5 процентов до 2,3 процента, отмечают эксперты берлинского центра. Идею получения территориями ОРДЛО автономного статуса в составе России поддерживают 2,3 процента жителей контролируемого Киевом Донбасса. В 2016 году таких было 2,6 процента.

Результаты опроса, проведенного через пять лет после начала войны на Востоке Украины, являются важной "поправкой" официальной риторики российских властей, подчеркивает директор ZOiS Гвендолин Зассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3144959
 
   
 Топ комментарии
 
Ну пряма идилия.
Опросили они жителей.
Жители на такие вопросы отвечать не будут это понятно.
Но зебилы они и не такую брехню хавают.
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тихо,все нормально,плебс готовят к автономии дамбаса судя по цифрам в "опросе"ну что же если шуфрич у нас за свободу слова отвечать будет,то мы еще и не такие "опросы" увидим
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Любят не любят.
Тут просто альтернативная реальность создается для зебилов.
Прямо идилия жителей опросили они захотели и вот мы решили.
То что в реальности за такие ответы жителям светит статья и никто на такие вопросы по телефону непонятно кому отвечать не будет это разве не очевидно?
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Чисто интересно а как вы опрашивали жителей ОРДЛО ??
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При пересечении линии разграничения , там же написано
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Не нравится что Донбасс это Украина ?

Это объективная реальность.
Остаётся только "понять-простить" 😀
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тихо,все нормально,плебс готовят к автономии дамбаса судя по цифрам в "опросе"ну что же если шуфрич у нас за свободу слова отвечать будет,то мы еще и не такие "опросы" увидим
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Ну пряма идилия.
Опросили они жителей.
Жители на такие вопросы отвечать не будут это понятно.
Но зебилы они и не такую брехню хавают.
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Невідомо кого і як опитували в ОРДЛО, бо там багато переселенців із росії. Але те, що частина за Україну теж є фактом. Нещодавно на іншій гілці була розмова про винуватість у виборах. Тут теж можна було би говорити подібне про вину проукраїнських жителів ОРДЛО, хоча їхньої вини нема.
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часть за Украину,но в автономии вот основной посыл этого "опроса",будем кормить кормильцев,они нас оказываеться,любят
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Любят не любят.
Тут просто альтернативная реальность создается для зебилов.
Прямо идилия жителей опросили они захотели и вот мы решили.
То что в реальности за такие ответы жителям светит статья и никто на такие вопросы по телефону непонятно кому отвечать не будет это разве не очевидно?
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Це зрозуміло, бо є там їх рідні, друзі..., які мають проросійські переконання. Це трагедія, бо їх довго зомбувала росія.
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поэтому большинство хочет автономии в составе Украины?а я со своей семьей на свои налоги востанавливать и делать им жизнь "пабагатому" потому что рашка их кинула
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На территории ОРДЛО опрос проводился по телефону
Уявляю, картіна маслом, - дзвонить там у когось телефон і якась дєвачка питає - здрасті, як ви важаєте Донбасс це Україна?
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Так рыгспублики же народные как народ скажет так и будет
😂
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А потім виявляється, що телефонували сепари 54,5% жителей ОРДЛО считают Донбасс частью Украины, на подконтрольной территории таких 95%, - опрос ZOiS - Цензор.НЕТ 6163
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Нє, ну просто тверезо подумати, - що в цій ситуації відповість людина яка кожен день ходить мимо підвалів де сидять ті хто думає що "так - Донбасс це Україна, " 54,5% жителей ОРДЛО считают Донбасс частью Украины, на подконтрольной территории таких 95%, - опрос ZOiS - Цензор.НЕТ 8880
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Готують Україну до втюхання цих регіонів,на умовах Московії.
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Думаю, що Коломойському не потрібен Донбас на таких умовах.
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Якщо втюхають, то йому прийдеться платити. Саме тому Коломойський не буде повертати ОРДЛО на умовах росії.
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Хтось вірить ? А як же "адіннарот, мишебраття" ? 54,5% жителей ОРДЛО считают Донбасс частью Украины, на подконтрольной территории таких 95%, - опрос ZOiS - Цензор.НЕТ 7988
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