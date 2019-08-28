 Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии - это компромат. Хотя эта премия вообще ничего - 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный", - заявил он.
Коломойский также прокомментировал возможность своего назначения на этот пост: "В таком случае наши американские партнеры сойдут с ума. Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта, все-таки будет тяжело".
Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии. Нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко поделился информацией, что наиболее вероятно назначение на должность главы Кабмина Алексея Гончарука.
Читайте полное интервью: Игорь Коломойский: "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год"
пощнер горный)))
ходи и смотри
по горам лазило
нам остается только резать
скоро зима
брущатка в крови
хоку)))
Баран стоит.
Ворота.
Новьіе? Старьіе?
Шарада.»
типатанка
Освіта вища. Закінчив середню школу в м. Городня Чернігівської області[6]. З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, отримавши кваліфікацію магістра права. Закінчив Академію державного управління при Президентові України. Випускник Аспен Інституту Київ, Києво-Могилянської бізнес-школи[3]. Має науковий ступінь доктора філософії в галузі права. Доцент кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. Володимира Великого[7].
Працював молодшим юристом ТОВ «Городнянський завод продтоварів». З 2005 по 2008 рік працював юристом в інвестиційній компанії PRIOR-Invest (Київ), з другої половини 2006 року очолював юридичний відділ цієї компанії.
2007 року набув право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2018 р. це право зупинене[8].
З 2008 року - арбітражний керуючий, засновник і керівний партнер юридичної фірми. З 2009 року - голова Всеукраїнської ГО«Асоціація допомоги постраждалим інвесторам». Заступник генерального директора ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»[9].https://uk.wikipedia.org/wiki/Гончарук_Олексій_Валерійович
Россиянин, ты хотя бы матчасть изучил
Про Петины повестки
Про то шо Гонтареву в розыск объявляют
Про то шо в мире происходит
Это ж новостной портал а не кухонные посиделки
Радость то какая
ГорбатыйВитренко".
и нет места в Украине обрезанцам
приспособились, мову вивчили
но это вам не поможет