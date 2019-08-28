EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  2479  36
Все про:Коломойский (1116) Коболев (337) Абромавичус (431) Витренко Юрий (58) Гончарук_Алексей (11)

 Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский не выдвигал ни одного кандидата на пост премьер-министра и никого не поддерживает.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии - это компромат. Хотя эта премия вообще ничего - 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД: "В стране должны быть стабильные вещи"

Коломойский также прокомментировал возможность своего назначения на этот пост: "В таком случае наши американские партнеры сойдут с ума. Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта, все-таки будет тяжело".

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии. Нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко поделился информацией, что наиболее вероятно назначение на должность главы Кабмина Алексея Гончарука.

Читайте полное интервью: Игорь Коломойский: "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год"

Источник: https://censor.net.ua/n3144958
 
 
 Топ комментарии
 
Значит все таки Игорь Валерьевич будет премьер министром, под фамилией Гончарук.
 показать весь комментарий
 
Президент Украины распределяет министерские портфели. ЗЕшмаркле приготовица взять под козырёк!!!
 показать весь комментарий
 
Настоящий Хозяин Украины сказал своё веское слово.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так Вітренко раніше зекоманді не подобався.
 показать весь комментарий
 
так само интересно что знаешь чей он сын?
 показать весь комментарий
 
 
Чудово знаю. Але він має інші переконання і за неї не відповідає, а я не його прихильник.
 показать весь комментарий
 
Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии - это компромат. Хотя эта премия вообще ничего - 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Источник: https://censor.net.ua/n3144958»
 показать весь комментарий
 
Абу, ты опросы проводил - кому нравился Витренко? Где можно ознакомиться с результатами твоих исследований?
 показать весь комментарий
 
сети плетут обрезанные
нам остается только резать
скоро зима
брущатка в крови

хоку)))
 показать весь комментарий
 
 
«Стадо ждет.
Баран стоит.
Ворота.
Новьіе? Старьіе?
Шарада.»

типатанка

 показать весь комментарий
 
Значит все таки Игорь Валерьевич будет премьер министром, под фамилией Гончарук.
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины распределяет министерские портфели. ЗЕшмаркле приготовица взять под козырёк!!!
 показать весь комментарий
 
 
************* срачно сабрать чумаданчик для кичи. Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2703 Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский - Цензор.НЕТ 336 Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский - Цензор.НЕТ 336
 показать весь комментарий
 
Олексі́й Вале́рійович Гончару́к (нар. 7 липня 1984) - український юрист, адвокат. Заступник Керівника Офісу Президента України Зеленського (з 28 травня 2019 року)[1][2], член Національної ради реформ при Президентові України[3]. Відповідає за блок економічного розвитку та продовження реформ[4]. Станом на 27.08.2019 року фігрує у ЗМІ як основна кандидатура на посаду Прем'єр-Міністра України.[5]Життєпис[ред. | ред. код]
Освіта вища. Закінчив середню школу в м. Городня Чернігівської області[6]. З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, отримавши кваліфікацію магістра права. Закінчив Академію державного управління при Президентові України. Випускник Аспен Інституту Київ, Києво-Могилянської бізнес-школи[3]. Має науковий ступінь доктора філософії в галузі права. Доцент кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. Володимира Великого[7].
Працював молодшим юристом ТОВ «Городнянський завод продтоварів». З 2005 по 2008 рік працював юристом в інвестиційній компанії PRIOR-Invest (Київ), з другої половини 2006 року очолював юридичний відділ цієї компанії.
2007 року набув право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2018 р. це право зупинене[8].
З 2008 року - арбітражний керуючий, засновник і керівний партнер юридичної фірми. З 2009 року - голова Всеукраїнської ГО«Асоціація допомоги постраждалим інвесторам». Заступник генерального директора ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»[9].https://uk.wikipedia.org/wiki/Гончарук_Олексій_Валерійович
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это Гройсман хозяйственник? 😂😂😂

Россиянин, ты хотя бы матчасть изучил
 показать весь комментарий
 
 
Настоящий Хозяин Украины сказал своё веское слово.
 показать весь комментарий
 
 
А что это за каббалистическая картинка у него за спиной ?
 показать весь комментарий
 
Беня помню Абромавичюса назвал в бытность малограмотной скотиной. Есно он не пройдет.
 показать весь комментарий
 
 
ЦН вместо того шоп постить вангования Лещенко и Коломойского лучше бы новости размещал
Про Петины повестки
Про то шо Гонтареву в розыск объявляют

Про то шо в мире происходит

Это ж новостной портал а не кухонные посиделки
 показать весь комментарий
 
Мамка фармацифтической мафии сегодня вернулась.
Радость то какая
 показать весь комментарий
 
 
Твоя любимая Богатырёва вернулась..сепары в восторге чем тебе не новость, а кацапка?? Про Петю и Гонтраеву это лично для тебя зрадофилки повизжать про зраду шоб отвлечь внимание от того сепарского беспредела шо творит ЗЕкоманда. А Гонтарева и Петя уже никак не влияют на текущую ситуацию, новости про Петю и Гонтареву тебе нужны как воздух...это твой единственный шанс поднять стену плача, ведь никаких побед у твоей ЗЕкоманды нет.
 показать весь комментарий
 
 
Витренко? Серьезно? Так у него мама коммунист хренов. Наталья Витренко. Мда, жесть.
 показать весь комментарий
 
 
Україна була і буде, а зебілізм тимчасовий.
 показать весь комментарий
 
 
тут ты прав, дикий горец
и нет места в Украине обрезанцам
приспособились, мову вивчили
но это вам не поможет
 показать весь комментарий
 
Примерно и я так подумала после президентских выборов. 73% убили! Но посмотрела 24 числа Марш защитников и поняла, что есть здравые силы, которые не допустят реванша. Обломится...
 показать весь комментарий
 
 
там последней матрешки не хватает - с Гитлером Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский - Цензор.НЕТ 324
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх