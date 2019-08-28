 Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии - это компромат. Хотя эта премия вообще ничего - 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный", - заявил он.

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Коломойский также прокомментировал возможность своего назначения на этот пост: "В таком случае наши американские партнеры сойдут с ума. Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта, все-таки будет тяжело".

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии. Нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко поделился информацией, что наиболее вероятно назначение на должность главы Кабмина Алексея Гончарука.

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