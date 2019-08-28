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Все про:конкурс (800) Укроборонпром (763) руководство (25)

 Внесенный Гройсманом кандидат на должность главы "Укроборонпрома" Тимофеев отказался участвовать в конкурсе

Премьер-министр Владимир Гройсман 19 августа внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

Сегодня Тимофеев написал в фейсбуке, что отказывается от участия в конкурсе, информирует Цензор.НЕТ.

"Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я более не являюсь", - сообщил он.

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Тимофеев заверил, что будет продолжать заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в энергетике и производственном секторе.

Внесенный Гройсманом кандидат на должность главы Укроборонпрома Тимофеев отказался участвовать в конкурсе 01

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман 19 августа внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

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Позже претендент на главу фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпрома" Давид Арахамия заявил, что в течение двух месяцев будет объявлен прозрачный конкурс на главу госконцерна.

Источник: https://censor.net.ua/n3144957
 
 
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о! соображаловка работает у гражданина...
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У цьому Укроборонпромі весь час міняються керівники, які потім нікому не потрібні. Це не практична, а політична посада. Тому можливо Тимофєєв зробив правильний вибір.
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