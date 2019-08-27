 В Германии задержали россиянина, который застрелил ветерана чеченского сопротивления РФ Хангошвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Хангошвили, который является уроженцем Чечни, застрелили 23 августа в берлинском парке. Во время второй Чеченской войны убит воевал против российской армии на стороне Чеченской Республики Ичкерия вместе с Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым.



По данным издания Bild, убийца, которого сразу задержали правоохранители - Вадим Сергеевич из Сибири. Однако немецкие правоохранители считают, что у него может быть поддельный паспорт. Сам задержанный вину не признает и отказывается говорить о своих мотивах.



Как отмечает Spiegel, правительство Германии внимательно наблюдает за этим расследованием, потому что есть все основания считать, что речь идет о заказном убийстве, а заказчики вероятно из России, как и в ряде подобных случаев, в том числе с отравлением Скрипаля в Великобритании.



Брат погибшего Зураб Хангошвили заявил в интервью благотворительной чеченской организации "Вайфонд", что заказчиком убийства является ФСБ России.

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На странице погибшего в Facebook опубликовали его фото, вероятно, со времен Чеченской войны.