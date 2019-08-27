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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2854) Коломойский (1116) МВД (7923) Бутусов Юрий (1823)

 Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД: "В стране должны быть стабильные вещи"

Нет другой кандидатуры на пост министра внутренних дел, кроме Арсена Авакова.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойко и Медведчук – предатели и коллаборанты, - Коломойский

Читайте полное интервью: Игорь Коломойский: "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год"

Источник: https://censor.net.ua/n3144955
 
 
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По высерам зеботни можно даже определить когда они спелись.
Когда зеботня перестала называть Авакова Сабаковым и требовать уехать в Армению.
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За рюкзаки ещё сразу забыли. При Пете визжали за рюкзаки аж усерались. Сейчас ни один ЗЕбил уже за рюкзаки слова не скажет.
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Ну да. Маріонетка в кріслі - тепер потрібна стабільність. А оце чисто жлобсько - рашинське "альтернатіви нєт" показує де сидять сценаристи.
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А чому Порося не посадив сина сАбакова за рюкзаки?Три роки "зебіли" вимагали відставки сАбакова,чому Петро його не звільнив?Не було за шо?))
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Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС: "В країні мають бути стабільні речі" - Цензор.НЕТ 8070 Так ЗЕкловун и посадит, в чём проблема. Вы ж ЗЕбилы для чего ЗЕкловуна выбрали?? шоб Рюкзаковы и дальше были безнаказанными?
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росіяни аж виють про "сменность власти", а зробити вже нічого не можуть.
Краще міняти авакових кожного 30 числа кожного місяця ніж розплодити в Україні "стабільнасть".
Це кодло буде важче скидувати ніж януковичей, азарових та захарченків.
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ПО ходу это ЗЕкодло потихоньку..так из под тишка, но вполне осознано и управляемо подводит страну к реальной настоящей гражданской войне. Не удивлюсь если гебня именно такие функции и возложила на этих сапаратистов. Ещё в начале 2014 зелёная сопля целыми неделями сидел в Москве. А зная как гебня любит вербовать всех известный медиа людей то..
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ПОТУЖНА МАРОДЕРСЬКА РЕФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ.
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Украинские военнослужащие - главная проблема Яворовского учебного центра. Об этом сообщил подполковник ВС США, начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) Роберт Трейси в своем личном блоге .

Отметим, что он служил в офисе главы законодательных органов в Пентагоне, Вашингтон. До приезда в Украину, командовал 1-м батальоном 502-го пехотного полка (Теннеси).

"Мои подчиненные, подготавливая инструкторов и тренировочные зоны, помогают превращать Яворовский учебный центр в самостоятельную единицу. Но до следующего года чуда не произойдет и придется продлить нашу миссию. Причем к учебной базе полигона претензий практически нет. Мешают этому процессу сами украинские военнослужащие.

Во-первых, украинцы не знают английского языка. И учить его отказываются. Моим инструкторам на занятиях порой нужно привлекать до взвода переводчиков. Но и это не всегда помогает. Дело в том, что даже между собой они не могут найти общего языка! Одни говорят только на украинском, другие только на русском. Некоторые вообще могут говорить на румынском или венгерском.

Во-вторых, местные солдаты очень ленивые и жадные. На занятиях не хотят ничего делать, порой откровенно саботируют любое действие, исходящее от американских инструкторов. Кроме того, всегда надо быть готовым к тому, что украинский военный может украсть и перепродать любой попавшийся ему на глаза предмет.

В-третьих, это поголовное пьянство. На яворовском полигоне пьют все украинские военные. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых. Но даже это мало помогает. Порой многих откровенно пьяных украинцев приходилось не допускать на занятия. А некоторые занятия вообще приходилось либо отменять, либо переносить на неопределенное время. При этом поражает бездействие местного командования, которое за все время так и не смогло повлиять на обучаемых. Порой кажется, что украинские командиры сами участвуют в попойках вместе со своими подчиненными.

В-четвертых, большинство украинских солдат слабо образованы. Даже простейшие задачи в ходе занятий они не в состоянии выполнить с первого раза. Да и со второй попытки ничего не получается. В принципе чего ожидать другого, если большинство солдат набирается из неграмотных и бедных слоев населения. А самые умные и продвинутые уже давно уехали на заработки.

Но что поразило больше всего - так это откровенная коррупция. В украинской армии за любое продвижение по службе надо давать взятку. Причем не важно, хочет ли рядовой стать капралом или младший офицер хочет получить новую должность, любой из них должен за это заплатить своему старшему начальнику. И это является нормой для всей украинской армии. Существуют и свои расценки. Причем чем выше должность или звание, тем больше надо дать взятку. И никто никого не боится. По-другому у них никак", - написал он в своем блоге.
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я тоже читал эту статью на сайте страна
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Наскільки треба бути й...м на голову, щоб вірити що американський військовий веде блог рашкомовою. Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД: "В стране должны быть стабильные вещи" - Цензор.НЕТ 7657
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Когда нечего сказать по новости пиши любую хрень😀 Ну ты то в Польше инглишь подучил и сейчас на контракт пойдешь чтобы подполковника переубедить или так пукнуть зашел?
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Зебилы Вам наковырять коменты про Собакова или сами перечитаете? 😂
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якщо пан Президент так "виришив",то так воно и буде...це його "самостийне" ришення... Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД: "В стране должны быть стабильные вещи" - Цензор.НЕТ 1918 а пани Богатирёва вже завтра вийде з СИЗО... Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД: "В стране должны быть стабильные вещи" - Цензор.НЕТ 2556
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українофоби в ціні у зебілів..вата радіє..а кращі сини України платять життям...так і живемо
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За "попользоваться" аваковскими нацпроститутками зебеня оставит армяна у бюджетного корыта
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Повне інтерв'ю з Коломойським цікавіше, бо він починає говорити про зарплати у 3000 доларів і вище. Тобто ця людина відірвана від наших реалій.
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А ти думав що тебе призначать у комітет по свободі слова?Як тут на Цензорі?Тепер Поця у ВР буде сидіти з заліпленим скотчем рилом))
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Так я не політик, тому про таке не думав. Просто ви призначили відвертого тоталітариста і тому потягнули країну в прірву.
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Вы это заслужили, что бы над вами издеваются
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Где ота фрау лалалала? Шо, курва вашой мати, зебили, авакян вже не мародер? Вже не рюкзакян?
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Так була десь, але від неї лише брехня.
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А це вже наклеп,чи тобі можно на людей писати пасквілі?
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У нас же прекрасная полиция мирового уровня, всё стабильно.
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Не слишком ли много мнений Коломойского, мы его кажется не выбирали!
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Здрастє. Як раз Коломойського і вибирали коли ставили помітку поруч із зєлєнскім.
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Кто не выбирал ? 73% проголосовали за него
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Справжній президент.Скаже,як відріже. Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС: "В країні мають бути стабільні речі" - Цензор.НЕТ 5522
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