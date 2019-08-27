 Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД: "В стране должны быть стабильные вещи"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - заявил он.

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