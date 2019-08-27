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Все про:Крым (21785) МИД (5110) учения (2156)

 Милитаризация Крыма - это вызов международному порядку и безопасности, - МИД

Милитаризация оккупированного Крыма и "распространение ядерного оружия в Черноморском регионе" - это вызов международному порядку и безопасности.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе".

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Милитаризация Крыма - это вызов международному порядку и безопасности, - МИД 01

Напомним, войска Южного военного округа Российской Федерации 26 августа начали двусторонние командно-штабные учения с соединениями и воинскими частями 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

27 августа РФ перекрыла участок в Черном море, что может усложнить Украине проведение ракетных стрельб.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144954
 
 
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а Макрону и Трампу-"пофиг" ...их более интересуют Ливия,Сирия и Иран...и рассея в Джи-7... Милитаризация Крыма - это вызов международному порядку и безопасности, - МИД - Цензор.НЕТ 5003
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Милитаризация Крыма - это вызов международному порядку и безопасности, - МИД

А оккупация Крыма - это не вызов международному порядку и безопасности?
кстати, впервые, после окончания второй мировой войны, одно государство оккупировало часть другого государства...
И всем пофиг... Потому, что, после оккупации Крыма рашистами и практически отсутствия реакции на это со стороны ООН, других международных организаций, итд... воцарился новый мировой порядок - вернее старый порядок (как до 2-й мировой войны).
Кто сильнее тот и прав... когда совок с Рейхом делили зоны влияния в Европе и оккупировали страны.
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