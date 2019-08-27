 Милитаризация Крыма - это вызов международному порядку и безопасности, - МИД

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе".
Напомним, войска Южного военного округа Российской Федерации 26 августа начали двусторонние командно-штабные учения с соединениями и воинскими частями 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.
27 августа РФ перекрыла участок в Черном море, что может усложнить Украине проведение ракетных стрельб.
https://www.youtube.com/watch?v=mb0-kLae4Ig
А оккупация Крыма - это не вызов международному порядку и безопасности?
кстати, впервые, после окончания второй мировой войны, одно государство оккупировало часть другого государства...
И всем пофиг... Потому, что, после оккупации Крыма рашистами и практически отсутствия реакции на это со стороны ООН, других международных организаций, итд... воцарился новый мировой порядок - вернее старый порядок (как до 2-й мировой войны).
Кто сильнее тот и прав... когда совок с Рейхом делили зоны влияния в Европе и оккупировали страны.