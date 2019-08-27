 НАБУ закончило досудебное расследование о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам было сообщено об окончании досудебного расследования и открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в нем.
По данным следствия, Брыль не внес в электронные деклараций за 2016 и 2017 годы состояние на сумму около 35 млн и 8 млн гривен соответственно, а декларацию за 2015 год вообще не подал.
Среди незадекларированного в 2016-2017 годы - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.
А вот такое например
ничем не лучше мальдивскаго мародера.
еще хуже, ибо мародер попер на мальдивы на 3 год из 5, а ентот попер сразу.
моральный урод высшей масти.
народ хоронит убитых каждый день под гимн украины, а богдан-друг зеленского распивает шампанское на французском курорте.
и енто только начало.
дно.
ахаха
неу так луценок же сказал - заплати18% и спи спокойно.
отдаст 4 лимона, оставит себе 31. какие потери?? он прикопал еще 135 в огороде у тещи. или на панамском на пляже.
Народився 14 квітня 1970 року в Донецьку. Дитинство пройшло в селищі Добровеличківка Кіровоградської області. Пізніше родина Костянтина Бриля переїхала до Переяслав-Хмельницького.Освіта[ред. | ред. код]
1991 - Омське вище загальновійськове училище ім. Фрунзе, «Командна, тактична мотострілецьких військ», інженер з експлуатації бронетанкової і автомобільної техніки.
2000 - Національна академія внутрішніх справ України, «Правознавство», юрист.
2010 - Національна академія державного управління при Президентові України, «Управління суспільним розвитком», магістр управління суспільним розвитком.
2015 - Міжрегіональна академія управління персоналом, «Управління фінансово-економічною безпекою», аналітик з питань фінансово-економічної безпеки.Науковий ступінь, вчене звання:[ред. | ред. код]
2009 - кандидат юридичних наук
2017 - доктор юридичних наукТрудова діяльність[ред. | ред. код]
З липня 1985 року по липень 1987 року - курсант Київського Суворовського військового училища.
З липня 1987 року по травень 1993 року - військова служба в Збройних Силах.
З 20 жовтня 1993 року по грудень 2002 року - служба в органах внутрішніх справ України.
З грудня 2002 року до 28 січня 2008 року - служба в органах податкової міліції Державної податкової адміністрації України(Генерал-майор податкової міліції[1]).
З січня по листопад 2008 року - директор Департаменту власної безпеки Державної митної служби України (Державний радник митної служби 3-го рангу[2]).
З січня по серпень 2010 року - служба в органах Служби безпеки України (Генерал-майор служби безпеки України[3]).
З вересня 2010 року по лютий 2011 року - професор кафедри правоохоронної діяльності Інституту права ім. Князя Володимира Міжрегіональної академії управління персоналом.
З лютого 2011 року по лютий 2014 року - радник голови