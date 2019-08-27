 НАБУ закончило досудебное расследование о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам было сообщено об окончании досудебного расследования и открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в нем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ЭКО патруль обратился к ГБР с запросом о хищении земель в Запорожской области. ДОКУМЕНТ

По данным следствия, Брыль не внес в электронные деклараций за 2016 и 2017 годы состояние на сумму около 35 млн и 8 млн гривен соответственно, а декларацию за 2015 год вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годы - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.