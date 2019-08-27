EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  467  14
Все про:НАБУ (2853) декларация (1085) расследование (2559) Брыль (6)

 НАБУ закончило досудебное расследование о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование факта внесения недостоверных сведений в декларации бывшего председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам было сообщено об окончании досудебного расследования и открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в нем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ЭКО патруль обратился к ГБР с запросом о хищении земель в Запорожской области. ДОКУМЕНТ

По данным следствия, Брыль не внес в электронные деклараций за 2016 и 2017 годы состояние на сумму около 35 млн и 8 млн гривен соответственно, а декларацию за 2015 год вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годы - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Источник: https://censor.net.ua/n3144952
 
   
 Топ комментарии
 
ну а новые энти зеленские-богданы еще и шампанское распивают по 500$ бутылка под гимн украины.

ничем не лучше мальдивскаго мародера.

еще хуже, ибо мародер попер на мальдивы на 3 год из 5, а ентот попер сразу.

моральный урод высшей масти.

народ хоронит убитых каждый день под гимн украины, а богдан-друг зеленского распивает шампанское на французском курорте.

и енто только начало.

дно.

ахаха
 показать весь комментарий
 
Когда спрашивают а шо изменилось за последние 3 месяца

А вот такое например
 показать весь комментарий
 
НАБУ закончило досудебное расследование о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн гривен


неу так луценок же сказал - заплати18% и спи спокойно.
отдаст 4 лимона, оставит себе 31. какие потери?? он прикопал еще 135 в огороде у тещи. или на панамском на пляже.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прочитал сначала НАБУ накосячило....
 показать весь комментарий
 
Когда спрашивают а шо изменилось за последние 3 месяца

А вот такое например
 показать весь комментарий
 
 
Нехило порошеновские мародёры грабили Украину... Это только лишь один глава одной области, наворовал на миллионы гривень... А значит вся порошенковская ОПГ обокрала Украину на миллиарды.
 показать весь комментарий
 
 
ну а новые энти зеленские-богданы еще и шампанское распивают по 500$ бутылка под гимн украины.

ничем не лучше мальдивскаго мародера.

еще хуже, ибо мародер попер на мальдивы на 3 год из 5, а ентот попер сразу.

моральный урод высшей масти.

народ хоронит убитых каждый день под гимн украины, а богдан-друг зеленского распивает шампанское на французском курорте.

и енто только начало.

дно.

ахаха
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно, що тепер лише нові депутати стали красти. Це перемога?
 показать весь комментарий
 
НАБУ закончило досудебное расследование о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн гривен


неу так луценок же сказал - заплати18% и спи спокойно.
отдаст 4 лимона, оставит себе 31. какие потери?? он прикопал еще 135 в огороде у тещи. или на панамском на пляже.
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь что в гривнах там не миллионы,а миллиарды,как и всех парашенковских гнид!
 показать весь комментарий
 
Костянтин Іванович Бриль (нар. 14 квітня 1970, Донецьк, Українська РСР, СРСР) - голова Запорізької обласної державної адміністрації, працівник правоохоронних органів України, генерал-майор Служби безпеки України, генерал-майор податкової міліції України, державний радник митної служби України 3-го рангу, заслужений юрист України, доктор юридичних наук
Народився 14 квітня 1970 року в Донецьку. Дитинство пройшло в селищі Добровеличківка Кіровоградської області. Пізніше родина Костянтина Бриля переїхала до Переяслав-Хмельницького.Освіта[ред. | ред. код]
1991 - Омське вище загальновійськове училище ім. Фрунзе, «Командна, тактична мотострілецьких військ», інженер з експлуатації бронетанкової і автомобільної техніки.
2000 - Національна академія внутрішніх справ України, «Правознавство», юрист.
2010 - Національна академія державного управління при Президентові України, «Управління суспільним розвитком», магістр управління суспільним розвитком.
2015 - Міжрегіональна академія управління персоналом, «Управління фінансово-економічною безпекою», аналітик з питань фінансово-економічної безпеки.Науковий ступінь, вчене звання:[ред. | ред. код]
2009 - кандидат юридичних наук
2017 - доктор юридичних наукТрудова діяльність[ред. | ред. код]
З липня 1985 року по липень 1987 року - курсант Київського Суворовського військового училища.
З липня 1987 року по травень 1993 року - військова служба в Збройних Силах.
З 20 жовтня 1993 року по грудень 2002 року - служба в органах внутрішніх справ України.
З грудня 2002 року до 28 січня 2008 року - служба в органах податкової міліції Державної податкової адміністрації України(Генерал-майор податкової міліції[1]).
З січня по листопад 2008 року - директор Департаменту власної безпеки Державної митної служби України (Державний радник митної служби 3-го рангу[2]).
З січня по серпень 2010 року - служба в органах Служби безпеки України (Генерал-майор служби безпеки України[3]).
З вересня 2010 року по лютий 2011 року - професор кафедри правоохоронної діяльності Інституту права ім. Князя Володимира Міжрегіональної академії управління персоналом.
З лютого 2011 року по лютий 2014 року - радник голови
 показать весь комментарий
 
 
чем выше поднимается обезьяна по дереву, тем больше виден ее красный зад....
 показать весь комментарий
 
Причіпилися до "людини" за якісь копійки.
 показать весь комментарий
 
И это только вершина айсберга в награбленном этим представителем пАрАшенковской власти.А их таких тварей,все!!!И каждая падаль хапала под себя до потери пульса!!!Вон на Петренко посмотрите,сколько на одну из племянниц понаоформлял.А там этих родственников,шо собак не резанных,да всяких разных приближенных на которых пооформляли награбленное!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх