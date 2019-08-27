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 Политика Украины
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 Комитет по свободе слова ВР возглавит Шуфрич, избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь" депутат Нестор Шуфрич возглавит парламентский комитет по вопросам свободы слова.

Об этом заявил глава депутатской подготовительной группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время подготовительного заседания перед первой сессией нового созыва ВР, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Шуфрич возглавит комитет по вопросам свободы слова. Заместителем главы будет Алена Шкрум ("Батькивщина"), секретарем - Сергей Швец ("Слуга народа").

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Нестор Шуфрич в политике с 1996 года, когда стал членом Социал-демократический партии Украины (объединенной). В апреле 2005 года был избран первым зампредседателя партии Виктора Медведчука, экс-главы Администрации Президента Леонида Кучмы. Шуфрич трижды был народным депутатом Украины - в Верховной Раде III, IV и VIІI созывов.

Два года работал в парламентском Комитете по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций, затем еще шесть - в Комитете по вопросам бюджета.

В октябре 2004 года известность получил эпизод, когда Шуфрич (за день до этого сбивший на машине участника митингов оппозиции и оправдавший это тем, что манифестанты шли по проезжей части) в Центризбиркоме единственный пытался противостоять ворвавшимся представителям оппозиции, которые требовали участия в заседании, посвященном открытию избирательных участков в России. 13 декабря 2004 года, непосредственно перед третьим туром президентских выборов, принесшим победу Ющенко, Шуфрич стал уполномоченным представителем Януковича. На выборах-2006 "эсдек" Шуфрич шел в парламент по списку "Оппозиционного блока "Не так!". В декабре 2006-го Шуфрич получил портфель Министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Виктора Януковича. В марте 2010 года вернулся на пост главы МЧС в правительстве Николая Азарова. Однако уже в июле того же года был смещен и назначен заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы Богатыревой. 22 ноября 2012 года уволен с поста заместителя секретаря СНБОУ в связи с избранием народным депутатом Верховной Рады Украины VII созыва. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. По результатам внеочередных выборов Верховной Рады, состоявшихся 26 октября 2014 года, стал народным депутатом Украины VIIІ созыва от партии Оппозиционный блок (№7 в списке).

Также читайте: "Слуга народа" предложила "ОП - За життя" назвать кандидатуру на пост вице-спикера ВР. Мы готовы, - Шуфрич

Напомним, на подготовительном заседании перед первой сессией нового созыва ВР 27 августа утвержден состав и руководство парламентских комитетов. Абсолютное большинство руководящих должностей в комитетах получили представители "Слуги народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3144949
 
 
 Топ комментарии
 
Как мало оказывается нужно зебилу для полного счастья...шура балаганов и то большего желал...
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Вы сделали это вместе зебобики...радуйтесь...
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Комитет по свободе слова ВР возглавит Шуфрич, избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Цензор.НЕТ 7274

не забудь шуфрич-за брехню прийдеться ще не раз по харі отримати міцним патріотичним кулаком
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Я правильно понимаю,что на Майдан уже пора выходить или сразу после первого заседания новой рады?
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Можешь выйти, GPS только настрой, чтобы не заблудиться.
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Ну это так принято. Всем что касается свободы слова должна заведовать оппозиция. Правда в свете новых событий от оппозиционности у Шуфрича и его партии наверно осталось одно название. Так что по хорошему этот комитет должна возглавить партия Порошенко.
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Це вже дно,якщо ворога України поплічника медвечука призначають головою комітету з Свободи слова, до того він не є журналіст,це образа всієї журналістикої спільноти ..
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Похоже что гавно....
Меня цвета камода настораживают как то...
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Верной дорогой идёте зебилы!
В принципе что не делается - то к лучшему! Вероятность досидеть до следующих выборов у этой власти резко сокращается.
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надеюсь рекорд овоща в 4 года, будет побит более талантливым епаньком зе...
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Вы думаете Зе просто так с Израилем пенсии трет?..
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Оце потролили.Мало того,що видали № Шапіто "4-и танкісти і пес"Ще й Шуфрі дали псів люструвати.Ото буде цирк з цукровою ватою на паличці.
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"Українська влада" все жидовіє і жидовіє... Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя" - Цензор.НЕТ 3337 Пора святити захалявні...
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у 73% украинцев есть сильные сомнения
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Ватный баран запоребриковый,73 -это от 50пришедших избирателей,вот и считай,скотыняка подлая ...
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Никаких ЗЕбилов не существует в реальности. Ловкость рук ЦВК , продажные социологи и двухсменная работа кремлевских тролей.
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Глумление над Украиной продолжается. Но это даже не цветочки.
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над тобой уже поглумились или тока готовятся?
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Если добавить к общей картине ВР штатного агента ФСБ мадам Капительман "на доверии", то веселуха будет такая, что улицы таки будут залиты кровищей...
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А ты хитрожопый (тупой) парняга любитель тетиВули возле американского туалета (вид сзади неплох),которая жестко драла страну во времена своего премьерства и не только? ты правда тупой или все таки враг ?
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шо порошенко тваріт! за один день: шуфрич голова комітету, вернулась богатирьова, рибака запрошують в Раду
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Видимо, после соучастия в организации трехсторонней контактной группы по переговорам с террористами под эгидой это назначение можно расценивать, как заслуженное признание.

Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя" - Цензор.НЕТ 9761
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Ти в цьому сумніваєшся? А даремно...
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Кацап, ти хочеш мене змусити вірити що ЗЄх...ло тут ніпричому, а винен Порох що до влади москальня прийшла? Пуп розв'яжеться!
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ПОЗДРАВЛЯЮ МЫ ПРИШЛИ К ОЛИГАРХИЧЕСКОМУ ПРАВЛЕНИЮ БЛАГОДАРЯ ВАМ 73 - И ТЕПЕРЬ ВСЕ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА БУДЕТ ЛИСА(ЛИС) СТЕРЕЧЬ КУР -ВЫ СДЕЛАЛИ ИХ ВМЕСТЕ А КОЛОМОЙСКИЕ ПИНЧУКИ БУДУТ ПОСТЕПЕННО ИСТОЩАТЬ УКРАИНУ
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А Поросятко що робив п"ять років?
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Армія, мова, віра, міжнародна політика, але вам зебілам не зрозуміти. Тепер кінець епохи бідності вже 100 днів. Відчуваєш?
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він свого сина Мойшу,Мові не навчив,ро що ти тут скиглиш?))
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при поросяткови бывшие рыги сидели и не высовывались а портнова ноги не было при поросяткови ключевые страны решали проблемы с участием Украины сейчас даже не соизволят пригласить клоуна когда решается вопрос самой Украины
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А чому вони не за гратами,як вони сиділи на Банковій по ночах,то мені не цікаво,чому Порося їх до в"язниці не посадив?
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ЗЕдауны прыгают на те же грабли что и Партия Регионов в свое время. Вынесут это зеленое кодло намного быстрее чем рыгов
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У них зараз ейфорія, але похмілля буде чіжолим.
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Давай начинай, выноси...
Только визжать из-за загородки можете.
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П"ять років Шухрич сидів за пазухой у Петруся,тепер буде представляти його у комітеті,це перемога від ПЄСа))ПЄСи будуть гавкати війльно))
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А от і перші результати роботи кремлівської прокладки: https://strana.ua/news/219086-ukrainskie-*******-hlavnaja-problema-javorovskoho-uchebnoho-tsentra-polkovnik-ssha.html
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скоро зеЛя вместе с шуфрычем и прочей зелЕно-рыговской падалью будет на ростове
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Короче так(строго по факту):петя юридически за 5 лет не тронул оставшихся здесь рыгов.Следовательно-они невиновны.Ну или имеет место преступное бездействие.В оправдание всему этому "лядству приводится:Они же "сидели тихо".Не понимаю.У нас что,бандитский притон?Они преступники или просто пахан их держал в узде? Мы строили 5 лет здесь Европу или рашку?
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эСеСовец Шуфрич (от Свобода Слова == [СС]) - это эвучит гордо, и очень свежо. Я чуствую, как в нас входит новая эра. Нас снова сделали, или ещё не совсем?
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Вся шайка лейка в сборе.
Остались витя и киля.
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Всі у шоці від шуфріча на посаді голови комітету зі свободи слова, та дубинського у фінансовому. А я вітаю ці призначення. Пздц має бути видно навіть сліпоглухонімим. Ви це зробили разом, тому жріть.
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Біда в тому, що жерти, як ви кажете, це буде вся Україна, а не тільки зелені.
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У зебилов победа за победой.
Правда, зебилы? Есть ли вы ещё где?
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Жизнь она ведь "полосатая", но для жидобольшевиков последняя полоса вполне может оказаться странгуляционной...
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Напиши жалобу в лигу сексуальных реформ.
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сумасшествие какое то.....





Ukr_Che

@Ukr_Che

·27 мин

Депутатам від «Слуги народу» є вказівка бути готовими працювати всю ніч з 29 на 30 серпня, щоб прийняти близько ста законів за добу. 100 законів за добу. Вдумайтесь. І це параламентаризм? Може варто нагадати, що є ціла низка процедур за якими ухвалюють закони.
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У кацов есть такое название :взбесившийся принтер.
Теперь понятно что это значит.
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Хай ухвалюють сталінськими темпами... ми їх за це викоренимо такими ж методами - за одну ніч може раптово зникнути 0,1% населення України...
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Я смотрю вы сторонник месячного рассмотрения шести тысяч поправок в пустом зале, где от силы находится 50 человек.
У вас хватит жизни, чтобы дождаться, рассмотрения всех законов таким макаром?
Зеленский еще не успел в должность вступить а свиноферма уже визжала где реформы, так что терпите, вы теперь терпилы или потерпевшие, короче как то так.
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Коли так звані "зебіли" вимагали посадити Шухріча,то Поросятники ціцькою ставали на його захист,а тепер виють,чому?
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Так вы и Медведчука требовали посадить.
Радуйтесь что не посадили все это гавно.
А то вам бы и голосовать было не за кого.
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Тобто Порося смоктав у Медведчука,а винуваті "зебіли"?
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Ой, зря он снова пошел в депутаны, зря!) Не испытывал бы больше судьбу.
Бумеранг может доолго летать, но обятельно прилетает обратно, и шарахает так, что бывшие мордобои для Нестора нежным поцелуем покажутся! Уже ж сколько звоночков было ему с сыночком-болваном..но там нет расскаяния, а значит и не будет прощения...
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73% хохлов малороссов могут построить только Малороссию в составе РФ. И никак иначе. Собссно уже начали...
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Кто успел сбежать молодцы, уже завидую вам потихоньку. Согласен что будет Малоросия, в перспективы Украины уже не верю.
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Зебіли незрозуміло чому вирішили, що вони знають правила гри...

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По понятиям если то не развести лОха это дурной тон.
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Ясно. Всё вполне понятно. Закончится всё это нехорошо...
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** твою мать! Простите Небесная Сотня, мы всё просрали
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Зебилы,вы этого хотели? Может сразу за ху*ло проголосуете?
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