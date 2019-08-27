 70 руководящих должностей парламентских комитетов у "Слуги Народа", ОПЗЖ - 15, "Батькивщина" -15,"Голос" - 13, "ЕС" - 4

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Так Бюджетный комитет Совета 9-го созыва возглавит Юрий Аристов ищз"Слуги народа". Первый заместитель - Иван Крулько из "Батькивщины", заместители - Трухин, Копачук, Гевко. Секретарь комитета - Цабаль из "Голоса".



Об этом на заседании подготовительной группы сообщил Дмитрий Разумков.



ЕС предлагала на должность заместителя в этот комитет Алексея Гончаренко.

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Комитет по аграрной политике возглавит Николай Сольский из "Слуги народа", его первым заместителем будет Иван Кириленко из "Батькивщины", секретарем Иван Чайковский, внефракционный.



Комитетом по антикоррупционной политике будет руководить Анастасия Красносельская ("СН"), первый заместитель Ярослав Юрчишин ("Голос"), секретарь - Михаил Цимбалюк ( "Батькивщина").



Комитет по вопросам экономического развития возглавит Дмитрий Наталуха из "Слуги народа", первый заместитель Сергей Тарута ( "Батькивщина"), заместители Киселевский и Пидласа ("СН"), секретарь Ярослав Рущишин ("Голос").



Комитет гуманитарной политики возглавит Александр Ткаченко ("СН"), первый заместитель - Ирина Констанкевич (мажоритарница), заместители - Евгения Кравчук, Максим Потураев, Гео Лерос ("СН"), секретарь - Александр Абдуллин ("Батькивщина").

ЕС предлагала на должность заместителя Николая Княжицкого.

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Комитет экологической политики возглавит Олег Бондаренко ("СН"), его первым заместителем будет Степан Ивахив, секретарем - Александр Фельдман из ОПЗЖ.



Комитет по энергетике и ЖКХ возглавит Андрей Герус СН, его первым заместителем будет Алексей Кучеренко ( "Батькивщина"), заместителем Юрий Иоффе из ОПЗЖ, секретарем Юрий Шаповалов.



Комитетом по здравоохранению руководить Михаил Радуцкий ("СН"), первым заместителем будет Валерий Дубиль ("Батькивщина"), секретарем Яна Зинкевич из "ЕС".



Комитет внешней политики возглавит Богдан Яременко ("СН"), его первым заместителем будет Григорий Немыря ( "Родина""Батькивщина"), заместителями Марина Бардина и Юлия Левочкина, секретарем Соломия Бобровская ("Голос").



Комитет по вопросам молодежи и спорта возглавит Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), первым заместителем у него будет Жан Беленюк, заместителями - Костюк и Мокан из "СН", секретарем - Григорий Суркис ОПЗЖ.



Комитет по вопросам евроинтеграции возглавит Иванна Климпуш-Цинцадзе ("ЕС"), первым заместителем у него будет Вадим Галайчук, заместителем Мария Мезенцева (СН) и Олег Волошин (ОПЗЖ), секретарем - Евгений Яровенко ( "Батькивщина").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа", муж одноклассницы Зеленского

Александр Завитневич (муж одноклассницы президента Зеленского) возглавит комитет по нацбезопасности, его первым заместителем станет Михаил Забродский из "ЕС", заместителями Марьяна Безуглая и Юрий Мысягин ("СН"), секретарь - Костенко Роман ("Голос").



Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления возглавит Андрей Клочко ("СН"), первым заместителем будет Роман Лозинский ("Голос"), заместителями Елена Шуляк, Алина Загоруйко, Александр Качура ("СН"), секретарь Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ).



Комитетом по вопросам образования будет руководить Дмитрий Бабак, первым его заместителем будет Александр Лукашев из ОПЗЖ, секретарем Наталья Пипа ("Голос").



Комитет по правовой политике возглавит Ирина Венедиктова ("СН"), ее первым заместителем будет Василий Нимченко из ОПЗЖ, секретарем - Олег Макаров ("Голос").



Комитет по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий возглавит внефракционный Валерий Лубинец, его первым заместителем будет Максим Ткаченко из "СН", секретарем Рустем Умеров ("Голос").



Комитетом по вопросам регламента будет руководить Сергей Кальченко ("СН"), первый застпник - Андрей Пузийчук ("Батькивщина"), секретарем будет Михаил Папиев (ОПЗЖ).

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Денис Монастырский ( "СН") возглавит комитет правоохранительной деятельности, его первым заместителем будет Андрей Осадчук ("Голос"), одним из заместителей Мамка из ОПЗЖ, секретарем - внефракционный Сергей Минько.



Комитет по свободе слова возглавит Нестор Шуфрич из ОПЗЖ, его первым заместителем станет Алена Шкрум ("Батькивщина"), секретарем - Сергей Швец ("СН").



В комитете по вопросам социальной политики будет председательствовать Галина Третьякова ("СН"), первым заместителем будет Анжелика Лабунская ( "Батькивщина"), заместителем - Вадим Струневич ("СН") и Наталья Королевская, секретарем - внефракционный Николай Бабенко.



Комитет транспорта и инфраструктуры возглавит Владимир Крейденко ("СН"), первым заместителем будет Юлия Клименко, одним из заместителей Николай Тищенко ("СН"), секретарем - внефракционный Геннадий Вацак.



Комитет по вопросам финансов возглавит Даниил Гетманцев ("СН"), первым заместителем будет Ярослав Железняк ("Голос"), одним из заместителей Александр Дубинский, секретарем Игорь Палица.



Комитетом по цифровой трансформации будет руководить Михаил Крячко ("СН"), первым заместителем будет Кира Рудик из "Голоса", секретарем - Сергей Ларин с ОПЗЖ.



По подсчетам Ирина Геращенко "Слуга народа" получила 70 руководящих должностей в комитетах, ОПЗЖ - 15 Голос - 13, "Батькивщина"- 15, ЕС - 4.

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