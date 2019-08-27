 Под Иловайском погибло 220 военных, 40 пропали без вести, 13 до сих пор в плену, - Генштаб озвучил уточненные цифры потерь 2014 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генштаба на запрос BBC News Украина.
"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019)", - сообщил Генштаб.
Там уточнили потери непосредственно во время выхода "зеленым" коридором: "Именно 29 августа 2014 года: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 человека (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)".
В Генштабе также отмечают, что "к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019 г".
Такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.
Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ под Иловайском составили 366 бойцов.
А хто ці дані повинен надати?
в этой фразе ответ.. Основные потери добробаты.. Хотя многих, кого призвали по повестке распределяли.. по добробатам.. По призыву..
А кто ж их считает..?
Шоб ты **** мальдивская в аду горела
Зате парад провели
военнослужащие хоть где-то числились и есть или были какие-то списки...
ці чотири роки президентська пропаганда продовжувала транслювати брехню,
мовляв, армія на Іловайськ не наступала, "добробати самі пішли",
"Корбан з Коломойським послали", ну і вигадували все що завгодно, щоб
зняти із себе відповідальність за загибель людей, варто нагадати документи. Це
оригінали бойових наказів щодо зайняття Іловайська, які отримав 40-й батальйон.
З номерами шифрограмм - усе передано до військової прокуратури. І чітко видно,
ким підписано шифрограму про передачу 40-го батальйону із сектору "Д"
у сектор "Б" для наступу на Іловайськ - начальник штабу АТО на
території Донецької та Луганської областей генерал Віктор Назаров. Командувачем
АТО на території Донецької та Луганської областей був Віктор Муженко", -
заявив Бутусов.
"Сектор
"Б" отримав наказ Муженка здійснити оточення Донецька з двох
напрямків, з півночі і півдня. Ця шифрограма поки лежить в архіві. Справу щодо
подій в Іловайську повністю розслідувано, все встановлено. На жаль, з 2016 року
справа щодо Іловайська лежить без руху в Генеральній прокуратурі. Генеральний
прокурор Юрій Луценко не сміє передати ці справи до суду, оскільки справа є для
генералів справжнім вироком. Сподіваюся, на четверту річницю вторгнення РФ, на
військовому параді, Головнокомандувач щось скаже на цю тему на Хрещатику, люди
мають знати, хто гальмує винесення до суду найважливішої справи", -
резюмував журналіст.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3080300
В «Іловайському котлі» загинуло більше тисячі людей
09:39, 21 жовтня 2014 р.
Такі висновки оприлюднила тимчасова комісія, яка розслідує обставини загибелі українських бійців в під Іловайськом.
https://www.032.ua/news/646642/v-ilovajskomu-kotli-zaginulo-bilse-tisaci-ludej
-Порошенко винен, що Путін Крим віджав,
-Порошенко винен, що Путін в Донбасі бойню затіяв,
-Порошенко винен, що Путін після домовленостей кинув регулярні війська пі Іловайськ, які розстрілювали впритул.
-Порошенко винен, що Путін під Дебальцево бойню влаштував...
Тобто, Порошенко винен, що народ вийшов на Майдан, бо Янукович взагалі оборзів, він винен, що після втечі Януковича в казні була дирка від бублика, він винен, що на 2014 рік В НАС ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО БОЄЗДАТНОЇ АРМІЇ, він винен, що наші генерали тупаки, а солдати не вміли воювати...
Народ, можна багато в чому звинувачувати Порошенка, але ж, пілять, ви де, суки, всі такі вумні були?! І, взагалі, з головою дружити не пробували?
Скільки було реально техніки на ходу?
Скільки побудували гуртожитків для військових до 2014-го?
Реформа харчування/одягу. Поставки ******** зброї з закордону. Підтримка ракетних проектів (Вільха, Нептун), закупки ПТРК українського виробництва в армію (всі бачили їх роботу на цьому ж Цензорі?). Плюс закупки снайперських комплексів від самого фонду Порошенко, та інші проекти від нього.
А тепер у мене питання до тебе, Містер Кот. Що створив особисто ти, якщо особисто тебе смішать порохоботи?