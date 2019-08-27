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Все про:Генштаб ВС (991) Иловайск (372)

 Под Иловайском погибло 220 военных, 40 пропали без вести, 13 до сих пор в плену, - Генштаб озвучил уточненные цифры потерь 2014 года

Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генштаба на запрос BBC News Украина.

"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019)", - сообщил Генштаб.

Там уточнили потери непосредственно во время выхода "зеленым" коридором: "Именно 29 августа 2014 года: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 человека (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются),  в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)".

Также читайте: Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian. ВИДЕО

В Генштабе также отмечают, что "к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019 г".

Такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ под Иловайском составили 366 бойцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак об Иловайской трагедии: "Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы"

Источник: https://censor.net.ua/n3144943
 
 
 Топ комментарии
 
Трагедия под Иловайском на совести Верховного Главнокомандующего. Ему некогда было заниматься Армией, оффшоры ждали....
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Прямо вот 220. Ага, верю.
Шоб ты сука мальдивская в аду горела
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Нет, не 220, и все это знают. Порошеку не на руку были добровольцы, мешали договоренностям с путиным, лезли туда куда по мнению порошенко и путина не надо было. Это не ВСУ им приказали - они и отступили,вот и уничтожили добровольцев в ловушке, самых идейных самых бесстрашных,других, активистов и тех кто против контрабанды с дынирой боролись - по одному добивали вместе с СБУ. Ничего за все ответит.
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«Такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией. Источник: https://censor.net.ua/n3144943»

А хто ці дані повинен надати?
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Трагедия под Иловайском на совести Верховного Главнокомандующего. Ему некогда было заниматься Армией, оффшоры ждали....
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если эта гнусь,псевдопрезидент, а на самом деле свинобарыга не ответит- то грошь всему, потерям, смертям, увечьям
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зато петрилло "красиво" хороводил и парадил когда убивали наших ребят.
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А что ему??? Украина как то не его Родина. У всех евреев только одна Родина-Израиль.......
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У вовки жида тоже? А шо ж ты за его жопу рвешь??? Мендель велела?
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Звичайно на совісті головнокомандуючого. Порошенко був відповідальний і за звільнення Слов'янська, і за поразку в Ілловайську. І кожен громадянин України, навіть тей, що не голосував за Порошенко в 2014-му, відповідальний за всі поразки і перемоги України. А інакше - це безвідповідальний громадянин і відсутність громадянського суспільства. Подобається перекладати відповідальність? Нам не по дорозі.
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А вы чем в это же время занимались и где были? Під Іловайськом загинуло 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 досі в полоні, - Генштаб озвучив уточнені цифри втрат 2014 року - Цензор.НЕТ 607
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все брешут твари гнусные- потери в разы больше, боятся
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Такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений



в этой фразе ответ.. Основные потери добробаты.. Хотя многих, кого призвали по повестке распределяли.. по добробатам.. По призыву..
А кто ж их считает..?
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можно смело на три умножать
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какой же ******... Під Іловайськом загинуло 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 досі в полоні, - Генштаб озвучив уточнені цифри втрат 2014 року - Цензор.НЕТ 655 .................. я сам знаю сколько там погибло пацанов которых я знал -- и они перекрывают все эти цифры... это статистика для лохов....и кста - там погиб Цвет Нашей Нации !!!
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Прямо вот 220. Ага, верю.
Шоб ты **** мальдивская в аду горела
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А може, це РФ винна, яка й вбивала українців? Чи через короткі руки кидаєтесь на тих, хто ближче, а не на тих, хто справжній злодій?
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Не тратить время на платную шваль. Мой вас совет. По жизни с них Бог за их деяния спросит. Так было, так есть и так БУДЕТ.
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Сумно... Дуже сумно...
Зате парад провели Під Іловайськом загинуло 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 досі в полоні, - Генштаб озвучив уточнені цифри втрат 2014 року - Цензор.НЕТ 1837
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И золотые генеральские погоны Мужеложенко повесили....
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Остаётся только надеяться, что за одного битого двух не битых дают. Маршалы Победу во Вторую Мировую тоже не сразу стали выигрывать, сначала сражения, а потом и войну...
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Тогда и Муженко надо министром обороны - "за одного битого двух не битых дают". Правильно? Під Іловайськом загинуло 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 досі в полоні, - Генштаб озвучив уточнені цифри втрат 2014 року - Цензор.НЕТ 5364 Під Іловайськом загинуло 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 досі в полоні, - Генштаб озвучив уточнені цифри втрат 2014 року - Цензор.НЕТ 5364
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Це точно.. тоді це було так недоречно, так боляче, військові дуже цей парад критикували,але бачите яка в населення память коротка.
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военнослужащих...а добробатов ?
военнослужащие хоть где-то числились и есть или были какие-то списки...
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Нет, не 220, и все это знают. Порошеку не на руку были добровольцы, мешали договоренностям с путиным, лезли туда куда по мнению порошенко и путина не надо было. Это не ВСУ им приказали - они и отступили,вот и уничтожили добровольцев в ловушке, самых идейных самых бесстрашных,других, активистов и тех кто против контрабанды с дынирой боролись - по одному добивали вместе с СБУ. Ничего за все ответит.
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это правда. причем для свиновальца веревка уже сплетена. ну и для галантереев и мужеложенок тоже.
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москали по команде ***** их растреливали,а порох виноват - нехорошо
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А что Порося не Верховный Главнокомандующий или как????
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Моя думка дуже проста. під Іловайском загинуло дуже багато наших бійців. В основномупід час виходу з оточення, коли орки дали так би мовити "коридор". приблизно наших полягло біля 1000-1200 вбитими. А цих псевдо -генералів, треба було замість хлопців наших . поставити еа вихід з оточення. І тоді було б все набагато простіш.
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Та не, меньше, раненых много было с осколочными от РСЗО... Муженко озвучил цифру добровольцев там погибших около 200, но когда говорят около, значит больше.
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Чому не мільйони? Не соромтеся, брешіть більше.
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Не мели дурниць... Ти уявляєш, що таке 1200 вбитих? З пораненими, полоненими та пропалими безвісти це складатиме цілу бригаду... Цифра 366 чоловік вбитими найбільш близька до правди.
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свиносоевые шныри, ну ка протошните что при вашем свиновальце такого не было.
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Коломойский и Корбан ответят за Илловайск рано или поздно.
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"Оскільки
ці чотири роки президентська пропаганда продовжувала транслювати брехню,
мовляв, армія на Іловайськ не наступала, "добробати самі пішли",
"Корбан з Коломойським послали", ну і вигадували все що завгодно, щоб
зняти із себе відповідальність за загибель людей, варто нагадати документи. Це
оригінали бойових наказів щодо зайняття Іловайська, які отримав 40-й батальйон.
З номерами шифрограмм - усе передано до військової прокуратури. І чітко видно,
ким підписано шифрограму про передачу 40-го батальйону із сектору "Д"
у сектор "Б" для наступу на Іловайськ - начальник штабу АТО на
території Донецької та Луганської областей генерал Віктор Назаров. Командувачем
АТО на території Донецької та Луганської областей був Віктор Муженко", -
заявив Бутусов.

"Сектор
"Б" отримав наказ Муженка здійснити оточення Донецька з двох
напрямків, з півночі і півдня. Ця шифрограма поки лежить в архіві. Справу щодо
подій в Іловайську повністю розслідувано, все встановлено. На жаль, з 2016 року
справа щодо Іловайська лежить без руху в Генеральній прокуратурі. Генеральний
прокурор Юрій Луценко не сміє передати ці справи до суду, оскільки справа є для
генералів справжнім вироком. Сподіваюся, на четверту річницю вторгнення РФ, на
військовому параді, Головнокомандувач щось скаже на цю тему на Хрещатику, люди
мають знати, хто гальмує винесення до суду найважливішої справи", -
резюмував журналіст.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3080300
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цікавить дата коли муженко видав той наказ?
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Так и в Дебальцево было все почти так же.. первые дни Петя про организованный выход со всей техникой и двумя десятками погибших писал.. потом таки официально признали гибель двух сотен.. хотя те кто там были говорят что потери на много больше..
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Цю соєву брехню про втрати повинні спростувати, а винних- петю і його холуїв-катафалків притягнути до відповідальності !

В «Іловайському котлі» загинуло більше тисячі людей
09:39, 21 жовтня 2014 р.
Такі висновки оприлюднила тимчасова комісія, яка розслідує обставини загибелі українських бійців в під Іловайськом.
https://www.032.ua/news/646642/v-ilovajskomu-kotli-zaginulo-bilse-tisaci-ludej
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Не знаю, давно еще читал, уже не помню где, писали возле Иловайска нашли кладбище наших бойцов, насчитали примерно 8 тысяч, а не 220, как тут пишут.
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І не під Іловайськом а під Дебальцевим і не наших акацапів та сєпарів і взагалі, ти старий маразматик дахом поїхав!
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і де ж це писали? на срувесні? чи в пітушарія?
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Порошенко, звичайно, той ще хер, але
-Порошенко винен, що Путін Крим віджав,
-Порошенко винен, що Путін в Донбасі бойню затіяв,
-Порошенко винен, що Путін після домовленостей кинув регулярні війська пі Іловайськ, які розстрілювали впритул.
-Порошенко винен, що Путін під Дебальцево бойню влаштував...
Тобто, Порошенко винен, що народ вийшов на Майдан, бо Янукович взагалі оборзів, він винен, що після втечі Януковича в казні була дирка від бублика, він винен, що на 2014 рік В НАС ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО БОЄЗДАТНОЇ АРМІЇ, він винен, що наші генерали тупаки, а солдати не вміли воювати...
Народ, можна багато в чому звинувачувати Порошенка, але ж, пілять, ви де, суки, всі такі вумні були?! І, взагалі, з головою дружити не пробували?
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Та то пловина лахтинців з Сніжної Нігерії такі дурниці каже і пише, а наівні люди за ними ту брехню повторюють.
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И за это хомчака иловайского зебобик назначил начальником ГШ....
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Лично меня больше всего смешат здешние порохоботы которые кричат что Петя возродил армию!)) как он мог ее возродить если армия так до сих пор и по сей день воюет старой совковой техникой 70-80х годов со складов? Что нового создал он?!
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Свиновальц возродил свои офшеры через его заводик свиносоевая наковальня на рыбальском.
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і вся та техніка із боксу не могла викотитися
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Угу. Скільки було навчаннь до 2014-го року? І яких.
Скільки було реально техніки на ходу?
Скільки побудували гуртожитків для військових до 2014-го?
Реформа харчування/одягу. Поставки ******** зброї з закордону. Підтримка ракетних проектів (Вільха, Нептун), закупки ПТРК українського виробництва в армію (всі бачили їх роботу на цьому ж Цензорі?). Плюс закупки снайперських комплексів від самого фонду Порошенко, та інші проекти від нього.
А тепер у мене питання до тебе, Містер Кот. Що створив особисто ти, якщо особисто тебе смішать порохоботи?
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Иловайск - трагедия и к сожалению потерь (погибшие, раненные, попавшие в плен) на много больше............
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Думаю статистика в цілому вірна. Ті, що тут, та в інших місцях пишуть маячню про тисячі загиблих або платні брехуни, або обмануті пропагандою люди. У тодішніх сил АТО просто не було можливості надіслати тисячі солдат і сотні техніки. У такому би разі відбилися б від вторгнення. До речі багато хто з різних причин забуває, що у цей день наша армія багато кацапів вбила Точками У, та РСЗО, (про це згадано у циклі документальних фільмів UATV Про АТО), навіть оточені солдати відбивалися та забрали з собою досить багато ворогів . Звичайно навіть 366 загиблих це багато, земля їм пухом... А нам треба жити далі і перемагати, щоб їх смерть не була даремною.
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Не вірю не вашим "Рада-3" ні надуманим коаліціям,ні новим цифрам Генштабу. Ось так.
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Брешете, суки. як собака на місяць. Все одно прийде час відповісти за загиблих героів.
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