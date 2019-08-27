EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1854  46
Материалы по теме:
Все про:ВР (23328) комитет (403)

 Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании. СПИСОК

За назначение председателей комитетов новоизбранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады.

Подготовительная депутатская группа утвердила кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики должен возглавить новоизбранный депутат от "Слуги народа" Николай Сольский, Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа"), Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа"). Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовительная группа по организации первого заседания ВР пригласила на открытие сессии спикера времен Януковича Рыбака

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа"), Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа").

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность"), Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа"), Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа"), Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный).

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа"). Вместе с тем на должность председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады "Слуга народа" предложит кандидатуру позже. Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа"), Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Владимир Крейденко ("Слуга народа "). Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), а Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа").

Также читайте: "Батькивщина" снова предлагает Елену Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады

Как отмечают Украинские новости, группа также предлагает Раде создать специальную комиссию по делам ветеранов и увеличила состав бюджетного комитета до 34 человек.

Председатель группы и лидер "Слуги Народа" Дмитрий Разумков обосновал это тем, что слишком большое количество профильных специалистов среди депутатов желают работать в бюджетном комитете.

Кроме того, группа определила залы заседания фракций, партии "Слуга Народа" отведен конференц-зал парламента.

"Для заседания нашей фракции в усеченном или малом формате предлагается этот зал, конференц-зал, "кинозал". Касательно "Оппозиционой платформы - За жизнь" - это зал №3, зал совещаний на Грушевского, 5. Касательно "Батьківщини" - зал №3, первый этаж, Грушевского, 5, "ЕС" - это кабинет 12 на Грушевского, 18/2 и "Голос" - это кабинет №11", - сказал избранный депутатом Рады от "Слуги Народа" Сергей Ионушас.

Читайте также: "Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов

Группа согласовала с Центральной избирательной комиссией порядок получения удостоверения депутата и нагрудного знака до 13:00 29 августа.

Также депутатам нужно будет единожды предоставлять документы для получения компенсации по аренде жилья.

Ранее документы подавались ежемесячно.

Источник: https://censor.net.ua/n3144941
 
   
 Топ комментарии
 
Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Источник: https://censor.net.ua/n3144941
Зебіли ви це зробили... А інших ще не прилаштували? Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании - Цензор.НЕТ 5138

Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании - Цензор.НЕТ 6700
 показать весь комментарий
 
ПЭСыки после завтра у вас судный день. После снятия непрекосновенности и назначения нового генпрокурора начнут всех мародеров сажать. ПЭСыки готовтесь. Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании - Цензор.НЕТ 2393
 показать весь комментарий
 
Дочекалися ватніки свого щастя...
Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании - Цензор.НЕТ 3985
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ПЭСыки после завтра у вас судный день. После снятия непрекосновенности и назначения нового генпрокурора начнут всех мародеров сажать. ПЭСыки готовтесь. Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании - Цензор.НЕТ 2393
 показать весь комментарий
 
 
А разве они не збежали в Ростов ещё 21 апреля как визжали ЗЕбилы??
 показать весь комментарий
 
 
100% Портновы, Разумковы ,Дубинины, Бабломойский Шефиры, Комарницкие, ещё Богатырёва прилетела ..твой банде самое место на каторге. Жаль только ЗЕловун их не посадит..потому что он сам такой же сепар бандит
 показать весь комментарий
 
 
Це погрози? За що будуть їх саджати?
 показать весь комментарий
 
Тобто за те, що я висловлював особисті думки посадять🤗?
 показать весь комментарий
 
Тебя посадят потом у что ты козломордый сепар ЗЕбил...
 показать весь комментарий
 
 
Осталось 2 дня, а потом постепенно вам порохоботам пипец придет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А що потім буде тобі?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ути пути зебильчик..визжит про конец ещё с 21 апреля. Чучело козломордое кацапское ...24 августа Петя с твоим клоуном на Майдане шампанское пили и селфи делали, и тебе ЗЕбилу росой на рожу поливали)))
 показать весь комментарий
 
 
що зеленский уже продал украину и через 2 дня новій владелец заходит?
 показать весь комментарий
 
 
Скорее бы а то своими высерами всё засрали на Сензоре и не только
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зедрочерам везеде соевые мерещатся
 показать весь комментарий
 
 
зебилам - уже гдето на ютюбе зеленский расказал что сняли неприкосновеность
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Источник: https://censor.net.ua/n3144941
Зебіли ви це зробили... А інших ще не прилаштували?


 показать весь комментарий
 
 
Где же среди них Порошенко, основатель партии регионов и бывший министр при Януковиче.
 показать весь комментарий
 
 
Так він же не маладагвардеєц, це ваши маладиє ліца.
 показать весь комментарий
 
 
и зеленский как продвижениц русского мира
 показать весь комментарий
 
 
Этот комитет всегда даётся оппозиции ! Нужно было объявлять , что песики самая самая оппозиция !
 показать весь комментарий
 
"Кутузова" тепер пиз....ти не можна чи можна?
 показать весь комментарий
 
 
Богатырёву иди встречай козломордый кацап ЗЕсепар.
 показать весь комментарий
 
 
Этому шизофренику с манией величия, или тюрьма плачет, или дурдом.
 показать весь комментарий
 
 
Співати будем разом:
- Ще не вмерла Украіни
Ні Слава, ні Воля!
А ти кац скули над скрепами.
 показать весь комментарий
 
 
А куди подівся головний ПЄС?
Щось його не чути!
 показать весь комментарий
 
 
Поліграх, щось не видно процвєтанія про яке ти казав.
 показать весь комментарий
 
 
Це ти шукав адекватних і лайкнув неадекватному Поліграфу?
 показать весь комментарий
 
 
То було на іншій гілці!
На цій - ми всі неадеквати
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, ти шукав адекватних. А лайкнув неадекватні погрози, які Адміну треба прибирати. Це об'єктивно.
 показать весь комментарий
 
Ну вот все и поделили. Теперь кивает на Раду и ещё на что то не получится. Поведение е Богдана лишь подтвердило принцип украинской политики. Победитель получает все. Один уже, который имел все, сейчас один в Ростове....
 показать весь комментарий
 
 
Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")

Юрій Арістов став засновником та бенефіціаром близько 20 компаній, пов'язаних з ІТ та будівництвом. Чимало також спеціалізуються на імпорті живих морепродуктів та охолодженої риби преміум класу. Найбільші з них - компанії «Океанополіс» (створена у 2012 році) та «Атлантік-UMMA» (2015). Також створена мережа ресторанів «Fish house» та «Oysters Cava Bar». Найбільший імпортер риби та морепродуктів в Україні. У 2018 році була створена ТОВ «Столична ікорна компанія».
 показать весь комментарий
 
Особенно умиляет
Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь")
свобода слова от рыгов и опожопы да правильным путем идете товарищи
 показать весь комментарий
 
А Вакарчук что, не человек? Создайте ему хотя бы музыкальный кабинет! Концерты не отходя от кассы и пополнение бюджета гарантировано! Група з підготовки першої сесії ВР визначила керівництво комітетів, за їх призначення голосуватимуть на пленарному засіданні - Цензор.НЕТ 5119
 показать весь комментарий
 
Помилкове призначення.


Лубінець Дмитро Валерійович.Барига з конюшен Петра.

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.



Група з підготовки першої сесії ВР визначила керівництво комітетів, за їх призначення голосуватимуть на пленарному засіданні - Цензор.НЕТ 7504

Перший заступник голови правління «Народно-патріотичний союз Донбасу». Народний депутат України 8-го скликання (з 2014), у якій представляв «Блок Петра Порошенка».

Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального колексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх