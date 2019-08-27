 Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании. СПИСОК

Подготовительная депутатская группа утвердила кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики должен возглавить новоизбранный депутат от "Слуги народа" Николай Сольский, Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа"), Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа"). Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

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Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа"), Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа").

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность"), Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа"), Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа"), Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный).

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа"). Вместе с тем на должность председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады "Слуга народа" предложит кандидатуру позже. Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа"), Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Владимир Крейденко ("Слуга народа "). Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), а Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа").

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Как отмечают Украинские новости, группа также предлагает Раде создать специальную комиссию по делам ветеранов и увеличила состав бюджетного комитета до 34 человек.

Председатель группы и лидер "Слуги Народа" Дмитрий Разумков обосновал это тем, что слишком большое количество профильных специалистов среди депутатов желают работать в бюджетном комитете.

Кроме того, группа определила залы заседания фракций, партии "Слуга Народа" отведен конференц-зал парламента.

"Для заседания нашей фракции в усеченном или малом формате предлагается этот зал, конференц-зал, "кинозал". Касательно "Оппозиционой платформы - За жизнь" - это зал №3, зал совещаний на Грушевского, 5. Касательно "Батьківщини" - зал №3, первый этаж, Грушевского, 5, "ЕС" - это кабинет 12 на Грушевского, 18/2 и "Голос" - это кабинет №11", - сказал избранный депутатом Рады от "Слуги Народа" Сергей Ионушас.

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Группа согласовала с Центральной избирательной комиссией порядок получения удостоверения депутата и нагрудного знака до 13:00 29 августа.

Также депутатам нужно будет единожды предоставлять документы для получения компенсации по аренде жилья.

Ранее документы подавались ежемесячно.