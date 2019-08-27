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Все про:МВД (7923) опрос (1731) Нацполиция (9973) ГСЧС (2234)

 Уровень доверия к полицейским три последних года стабилен, а к другим правоохранителям - стабильно растет, - МВД. ИНФОГРАФИКА

Уже три года подряд прослеживается постепенный рост доверия граждан к полицейским силам по сравнению с милицейской правоохранительной системой.

Такие данные предоставляют результаты социологических исследований, в частности авторитетных специалистов-социологов Центра им. Разумкова проведенными в феврале 2019-го, июне 2018-го и в октябре 2017 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

37,8% украинцев доверяют Национальной полиции. В 2014 милиционерам доверяло только 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Последний социологический опрос проводился в феврале 2019 года. По его результатам наибольший уровень доверия граждан из органов системы МВД - у Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (61%). Государственной пограничной службе доверяют 52%, Национальной гвардии Украины - 50%, Департаменту патрульной полиции - 40,4%. Если сравнивать с результатами соцопроса, проведенного в 2018 году, уровень доверия к патрульным полицейских увеличился на 5,2%.

Уровень доверия к полицейским три последних года стабилен, а к другим правоохранителям - стабильно растет, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144940
 
 
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Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..

https://www.youtube.com/watch?v=dNoe5lm8p_Y
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Уровень доверия ко всем органам будет расти в геометрической прогрессии, если украинцы увидят шоблу папыредныков в наручниках, со слезами и соплями дающих признательные показания в суде.
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Богатырёву с цветами уже встретил зебильчик??
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але ж... як же ж так? адже... клятий Порох до чого довів...
в Україні свавілля сміття з табельними стовбурами...
будь-який цивільний непослух будуть чавити без жалю...
зате патрульний не знає що робити, коли злочинець дістає гармату з кишені...
зрадонька...
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Скоро впаде. Почали повертати тих що не пройшли атестацію після Майдану. Даїшникам уже повернули норми скільки треба здати грошей після зміни.
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Ну это же пардон БРЕХНЯ ,доверять мусорам могут только ДЕБИЛЫ .
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только..ЗЕбилы скажем прямо. Это Аваковское мафиозное кодло беркутов и титушни под прикрытием косатой гебнявой воровки и Бабломойского..
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лол. аха ха ха. стабильно падает к этому пластику никчемному
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Такие данные предоставляют результаты социологических исследований, в частности авторитетных специалистов-социологов Центра им. Разумкова проведенными в феврале 2019-го, июне 2018-го и в октябре 2017 года, пишет Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/n3144940
Рівень довіри до поліцейських три останні роки стабільний, а до інших правоохоронців - стабільно зростає, - МВС - Цензор.НЕТ 4853
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МВД сами строят инфографику доверия....так же как и показатели их деятельности...))))) есть у меня смутные сомнения что независимый соцопрос покажет возростание доверия к патрульной полиции и нацполиции)))
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Звісно що лишається. Він купив собі місце вірною службою Коломойському.
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рівень довіри до міліції (поліції) всю історію України на високому рівні ...
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