 Уровень доверия к полицейским три последних года стабилен, а к другим правоохранителям - стабильно растет, - МВД. ИНФОГРАФИКА

Такие данные предоставляют результаты социологических исследований, в частности авторитетных специалистов-социологов Центра им. Разумкова проведенными в феврале 2019-го, июне 2018-го и в октябре 2017 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

37,8% украинцев доверяют Национальной полиции. В 2014 милиционерам доверяло только 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Последний социологический опрос проводился в феврале 2019 года. По его результатам наибольший уровень доверия граждан из органов системы МВД - у Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (61%). Государственной пограничной службе доверяют 52%, Национальной гвардии Украины - 50%, Департаменту патрульной полиции - 40,4%. Если сравнивать с результатами соцопроса, проведенного в 2018 году, уровень доверия к патрульным полицейских увеличился на 5,2%.