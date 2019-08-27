 Подготовительная группа по организации первого заседания ВР пригласила на открытие сессии спикера времен Януковича Рыбака

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.



С просьбой включить Рыбака в перечень приглашенных выступил Нестор Шуфрич, который теперь будет возглавлять в Раде комитет по свободе слова.



Ирина Геращенко заявила, что они против такой инициативы и добавила, что такими темпами можно звать и "Януковича с Азировим".



На что Дмитрий Разумков отметил, что Рыбак не скрывается в России и в розыске не находится.



Как известно, при спикерстве Рыбака были проголосованы законы 16 января.

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