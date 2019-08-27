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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) Рыбак (670)

 Подготовительная группа по организации первого заседания ВР пригласила на открытие сессии спикера времен Януковича Рыбака

Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва пригласила на открытие Рады 9-го созыва экс-спикера времен Януковича Владимира Рыбака.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С просьбой включить Рыбака в перечень приглашенных выступил Нестор Шуфрич, который теперь будет возглавлять в Раде комитет по свободе слова.

Ирина Геращенко заявила, что они против такой инициативы и добавила, что такими темпами можно звать и "Януковича с Азировим".

На что Дмитрий Разумков отметил, что Рыбак не скрывается в России и в розыске не находится.

Как известно, при спикерстве Рыбака были проголосованы законы 16 января.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-спикер парламента Рыбак был замечен на фешенебельном итальянском курорте. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3144939
 
 
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Спикер порошонко ничем не лучьше спикера януковича
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73 % вата ?!? Вы ничего не перепутали страну например ? Ну не мил вам выбор Украинцев чего себя мучить
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Большинство порохоботов это ольгинцы
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0-2Vladislav Maximenko
73 % вата ?!? Вы ничего не перепутали страну например ?


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Якщо ти пишеш ось це: "Спикер порошонко ничем не лучьше спикера януковича" То ти вата ватна. Якщо 73% думають також, то вони теж вата ватна. Все просто!
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А скільки буде 13 млн поділити на 30 млн?

Бо саме 13 млн з 30 млн виборців проголосувало за ЗЁ на повторному голосуванні на виборах Президента України...
Підказка: МЕНШЕ 44%
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Откуда 30 млн избирателей,ты их считал идиЕт соевый
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Рыбак и Порошенко родители партии регионов
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дурачок!.. ты хотя бы в Википедию загляни.. или спроси специалистов по этому вопросу..
такой бред несёшь, ейбо!
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Дурачок в Википедии и написано это,ты бы прочитал,идиЕт соевый😁
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Аякатампартіянаписанапідхуйловничку?
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ну, если ты еще и ссылку этой статьи родишь, то будет ваще крутяк!
но ведь нет!.. ты сейчас сольешся, как экскримент в унитазе..
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Кацап, ето в вашей руснявой вики так написано или тебе по вашему лживому ТВ сказали?
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А коли там Порошенко спікером був? Нагадаєте чи просто збрехали?
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Шуфріч керує свободою слова! Хто ще сумнівався у тому, що зелені є неоригами?
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На что Дмитрий Разумков отметил, что Рыбак не скрывается в России и в розыске не находится. Как известно, при спикерстве Рыбака были проголосованы законы 16 января.
Порох зупинись!
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Какая разница между Рыбаком и Порошенко?
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Разница в том, что Рыбака пригласили, а Пороха нет. Делай вывод.
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Так быдло в приличное общество не приглашают
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не гони лошадей!
придет время и Федоровича караваем встречать Подготовительная группа по организации первого заседания ВР пригласила на открытие сессии спикера времен Януковича Рыбака - Цензор.НЕТ 5777
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Привезуть величезний торт і звідти вискочить янукович із словом - сюрпрайз!
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классово близкий кадр ?

добром все это не закончится Подготовительная группа по организации первого заседания ВР пригласила на открытие сессии спикера времен Януковича Рыбака - Цензор.НЕТ 2300
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Богатирьова також на засідання Ради їхала?
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Шуфрич и свобода слова - это антагонисты!.. это бескомпромиссное противоречие!
вот, Шуфрич и свобода ******** - это синонимы..
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Ха-ха выборы продали и картина фотошопят,ну идиЕты соеввые и бакланы😁
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"Нестор Шуфрич, который теперь будет возглавлять в Раде комитет по свободе слова." Это анекдот, или я что то пропустил?
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Це не анекдот, а закономірне рішення Слуг народу, які створять з ними формальну чи неформальну коаліцію.
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То не анекдот, саме за це зЕбіли голосували. Вони то зробили, пілять!
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...зато теперь не надо будет далеко ходить, чтобы в очередной раз начистить ему табло Підготовча група з організації першого засідання ВР запросила на відкриття сесії спікера часів Януковича Рибака - Цензор.НЕТ 8873
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Значить слідуючою будуть принижувать ЗСУ та волонтерів...
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та при чем "по ходу"?
Официально распредили или нет?
Шо за хрень желтизной воняет?
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Рыбак дело такое, плевать. А вот если Шуфрич , вечная служка Медведчука, а значит Путина возглавит в украинском Парламенте комитет по свободе слова ( опираясь на 4 канала ТВ патрона ) и реинтеграции оккупированных территорий ( ими же сданные и с их помощью оккупированные) это жесть. Это такой жирный минус "Зе" и его команде, что слова подобрать сложно. Для них это реально крупный просчет во внутренней политике и это как минимум. В общем тогда понятно что Пэтина стратегия договорняков продолжается и даже не шифруется. Хотя а чего мы ждали. У нас"элиты" что со старыми лицами, что с новыми. все едино.
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После выплясывания Богдана с полуголыми девица под Гимн Украины, приглашения какого то Рыбака, которого вытащили из чулана, вообще ничего не значит...
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я взагалі не розумію навіщо запрошувати тих хто мов самий старший? до чого це...? а чого не самий молодший? а чого не самий досвідчений? і так далі...це ЗАЙВЕ!!!!
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