Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
С просьбой включить Рыбака в перечень приглашенных выступил Нестор Шуфрич, который теперь будет возглавлять в Раде комитет по свободе слова.
Ирина Геращенко заявила, что они против такой инициативы и добавила, что такими темпами можно звать и "Януковича с Азировим".
На что Дмитрий Разумков отметил, что Рыбак не скрывается в России и в розыске не находится.
Как известно, при спикерстве Рыбака были проголосованы законы 16 января.
Подготовительная группа по организации первого заседания ВР пригласила на открытие сессии спикера времен Януковича Рыбака
Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва пригласила на открытие Рады 9-го созыва экс-спикера времен Януковича Владимира Рыбака.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
73 % вата ?!? Вы ничего не перепутали страну например ?
Бо саме 13 млн з 30 млн виборців проголосувало за ЗЁ на повторному голосуванні на виборах Президента України...
Підказка: МЕНШЕ 44%
такой бред несёшь, ейбо!
но ведь нет!.. ты сейчас сольешся, как экскримент в унитазе..
Порох зупинись!
придет время и Федоровича караваем встречать
добром все это не закончится
вот, Шуфрич и свобода ******** - это синонимы..
Официально распредили или нет?
Шо за хрень желтизной воняет?