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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) Батькивщина (1816) Кондратюк_Елена (3)

 "Батькивщина" снова предлагает Елену Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады

Фракция "Батькивщина" после некоторых дискуссий снова предложила на должность вице-спикера ВР Елену Кондратюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы пересмотрели свою позицию и вновь предлагаем Елену Кондратюк а должность вице-спикера", - заявил на подготовительной группе представитель "Батькивщины" Андрей Кожемякин.

Как известно, в пятницу "Батькивщина" отозвала свою кандидатуру в пользу внефракционной Ирины Констанкевич, которая до депутатства возглавляла благотворительный фонд Игоря Палицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" отозвала кандидатуру Кондратюк на пост вице-спикера Рады. ВИДЕО

Представители "Батькивщины" летали в 2017 в Женеву на встрече с Коломойским на борту самолета Палицы.

В то же время ЕС выдвинула на должность вице-спикера кандидатуру Мустафу Джемилева.

Кандидатура ОПЗЖ до сих пор не известна. "Голос" на эту должность не претендует.

Должности спикера и первого вице-спикера получат Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Также читайте: "Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3144937
 
 
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Та ми ж усі вже втекли. Аж "Жуляни" "розбомбили". Та й фінансування, за вашими побрехеньками, нам припинили...
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Присосался ты к телу Украины клоп,ну ничего оторвем вас и в баночку положим,будешь пол менять,что бы удачно замуж выйти😁
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Богдан загнал оглоблю Пэсыкам-Пэтикам...., а ведь ещё и провернёт!
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Він поки просто мандить, щоб не прозріли ті, кого євреї обдурили, підтримує у них тонус очікувань, типу ось-ось, ще трохи.
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Чекаю коментарів прихильників Юлі.
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Ты мерзкий комсомолец на зарплате у олигархов
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Юля газовая мерзота, про неё уже нечего добавить
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Я хотів коментарів про цю Кондратюк від прихильників Юлі, яка відмовлялася давати своїх людей на посаду віце-спікера.
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ТЮ, як відомо "і розумна, і красива".

От і бігає з боку на бік, як та мавпа з анекдоту...
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перепады настроения, подала кандидатуру, потом отозвала, потом снова подала..
это климакс!.. это возрастное!
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Хотів почитати думку форумчан про цю пані ...
Перші п'ять коментаторів - повний відпад... Відразу видно - паразити, чи просто порохоботи... Не бачу між ними різниці...
Загляну пізніше...
Сподіваюся на присутність адекватних...
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Елена Кондратюк пришла на работу в Раду с сумкой французской фирмы SAINT LAURENT, которая сначала стоила 30 000 гривен, а сейчас подешевела в два раза.

Елену Константиновну Кондратюк связывают с одним из главных украинских олигархов, Виктором Пинчуком.

Вообще то можно почитать,а не спрашивать на форуме
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