 "Батькивщина" снова предлагает Елену Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы пересмотрели свою позицию и вновь предлагаем Елену Кондратюк а должность вице-спикера", - заявил на подготовительной группе представитель "Батькивщины" Андрей Кожемякин.
Как известно, в пятницу "Батькивщина" отозвала свою кандидатуру в пользу внефракционной Ирины Констанкевич, которая до депутатства возглавляла благотворительный фонд Игоря Палицы.
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Представители "Батькивщины" летали в 2017 в Женеву на встрече с Коломойским на борту самолета Палицы.
В то же время ЕС выдвинула на должность вице-спикера кандидатуру Мустафу Джемилева.
Кандидатура ОПЗЖ до сих пор не известна. "Голос" на эту должность не претендует.
Должности спикера и первого вице-спикера получат Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
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Не фан цього обрізеного, але, як кажуть, люби небоже правду.
Богдан, як і всі зє!біли, просто БРЕХЛО!
От і бігає з боку на бік, як та мавпа з анекдоту...
это климакс!.. это возрастное!
Перші п'ять коментаторів - повний відпад... Відразу видно - паразити, чи просто порохоботи... Не бачу між ними різниці...
Загляну пізніше...
Сподіваюся на присутність адекватних...
Елену Константиновну Кондратюк связывают с одним из главных украинских олигархов, Виктором Пинчуком.
Вообще то можно почитать,а не спрашивать на форуме