 Богатырева вернулась в Украину, ее передали Нацполиции прямо в аэропорту, - "Интерфакс-Украина"

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" (Киев. – Ред.) передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

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Напомним, в отношении Раисы Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 г. обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

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