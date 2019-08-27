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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Богатырева (695) Киев (17846)

 Богатырева вернулась в Украину, ее передали Нацполиции прямо в аэропорту, - "Интерфакс-Украина"

Экс-министр здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" (Киев. – Ред.) передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой, прокуратура Киева обжалует решение

Напомним, в отношении Раисы Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 г. обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

Также читайте: Суд возобновил расследование в отношении экс-министра здравоохранения Богатыревой

Источник: https://censor.net.ua/n3144936
 
   
 Топ комментарии
 
Через два дня выйдет...и там еще и министром станет...зебобики у,власти...рыги для них друзья...
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А чого портнов і ця лярва при порошенку ховалися у кацапів, а зараз вилазять?
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нацполиция еще не выпустили и не извинилась?
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не в министорки ли приехала устраиваться?
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ЗЕбилам сепаратистам такие кадры нужны, может и министершей стать..
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Весьма серьёзные обвинения. Она что, не знала что на ней висит, раз вернулась в страну? Или получила гарантии скорого оправдания и снятия обвинений?
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Прибула щоб відновити фармацевтичну мафію з якою боролася Ульяна Супрун?
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https://www.youtube.com/watch?v=dNoe5lm8p_Y

Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..
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