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 С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил (ОС) обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывал огонь по позициям ВСУ неподалеку от Талаковки (из танкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), Водяного (из ручных противотанковых гранатометов), Павлополя (из автоматических гранатометов), Марьинки (из подствольных гранатометов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил - вблизи Светлодарска (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия).

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"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, 26 августа враг 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенное оружие. Ранен один украинский воин.

Источник: https://censor.net.ua/n3144935
 
 
 Топ комментарии
 
Натягни на нього брудну шкарпетку з дірками.
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Нехай пуляють. Хто не заховався, я не винуватий.
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Натягни на нього брудну шкарпетку з дірками.
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Нехай пуляють. Хто не заховався, я не винуватий.
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А почему нельзя пригласить войска ООН и поставить их по линии разграничения или построить там *стену Яценюка* чтобы *настамнеты* и *потерьнеты* друг друга не обстреливали?
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Ця стіна повинна бути висотою в кілька кілометрів, інакше стрілятимуть через неї.
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Можно внятно объяснить,почему в рамках определённых соглашений нас обстреливают и убивают уже 5 лет,и только сейчас это вызывает бурную негативную реакцию у определённого круга...персонажей.(спойлер-логически нельзя)
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Патамушта только січас ми не відповідаємо на обстріли.
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Объясняю. Потому, что раньше мы отвечали на каждый выстрел, даже с запасом,а сейчас пацанов просто расстреливают, как баранов. Если не отвечать, враг чувствует безнаказанность и борзеет.
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Не пи"дел бы ты...Тут же на цензоре регулярно выкладываются видео,как мы відповідаємо.Ублюдки соевые...Любое вранье-лишь бы за петю.
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Нееее, посмотри когда эти ответки были, с пацанами созваниваемся, все печально.
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а пацаны тоже как и штаб ООС говорят что потерь нет?
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Ну а наши как всегда пукнули в ответ из АКМмов.Ведь перемирие же.
О Господи где же ниши 52-я и 54-я которую срочно ,,ротировали,,
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https://www.youtube.com/watch?v=dNoe5lm8p_Y

Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..
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