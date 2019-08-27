 С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывал огонь по позициям ВСУ неподалеку от Талаковки (из танкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), Водяного (из ручных противотанковых гранатометов), Павлополя (из автоматических гранатометов), Марьинки (из подствольных гранатометов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил - вблизи Светлодарска (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия).

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"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, 26 августа враг 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенное оружие. Ранен один украинский воин.