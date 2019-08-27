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Все про:Крым (21776) архиепископ Климент (29) ПЦУ (442)

 Оккупационные власти настаивают на прекращении любых договоров с управлением Крымской епархии ПЦУ, - архиепископ Климент

Подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Об этом 27 августа Крым.Реалии сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, информирует Цензор.НЕТ.

"29 августа должен состояться суд. Сегодня я получил отзыв, который написало Министерство имущественных и земельных отношений и который они представили в суд. Суть заключается в том, что фонд имущества настаивает на прекращении любых договоров между управлением епархии и Минимущества из-за того, что управление Крымской епархии не зарегистрировано по законодательству России", - сказал архиепископ Климент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымская епархия ПЦУ обжаловала в суде расторжение договора аренды кафедрального собора в оккупированном Симферополе

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Оккупационные власти Крыма дважды отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.

Источник: https://censor.net.ua/n3144932
 
 
 Топ комментарии
 
Обратитесь в ПАСЕ, там же сказали что приняли РФ обратно не за их бабки, а что бы заставлять их соблюдать цивилизационные права людей в том числе и религиозные ( хотя так как они травят Свидетелей Иеговы и отдельные группы мусульман им "как раз место" в ПАСЕ. ) А к православным у них "особый подход" ( не входящим в секту свидетелей Пу почему то названной Московским патриархатом.), если кто не обратил внимание РФ нападает в основном именно на православных - Молдова, Грузия, Украина, принося человеческие жертвы на алтарь своего фараона, язычники , прости Господи.
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Чому не робити теж саме з російською мовою, церквою. Обридла ця толерантність.
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Нападение с целью захвата территорий и порабощения, убийства и т. д., если официально то война, если не официально ( "нас там нет") то терроризм.
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Це ланки одного ланцюга з Філаретом. Ларчик открьівался просто.(С)
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ось як просто рішать конфісіальнийє вопроси! Било би жиланійє
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То чому не вирішувати подібним чином питання з РПЦ?
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Церковь вообще коммерческая структура, ждущая от народа подаяния, а попы дармоеды , а потом рассекают на авто топ класса ещё и под градусом . По сути у каждого своя религия , правильнее всего быть агностиком ,как большинство учёных
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Обратитесь в ПАСЕ, там же сказали что приняли РФ обратно не за их бабки, а что бы заставлять их соблюдать цивилизационные права людей в том числе и религиозные ( хотя так как они травят Свидетелей Иеговы и отдельные группы мусульман им "как раз место" в ПАСЕ. ) А к православным у них "особый подход" ( не входящим в секту свидетелей Пу почему то названной Московским патриархатом.), если кто не обратил внимание РФ нападает в основном именно на православных - Молдова, Грузия, Украина, принося человеческие жертвы на алтарь своего фараона, язычники , прости Господи.
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Напад росіян на ці країни є тероризмом?
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Нападение с целью захвата территорий и порабощения, убийства и т. д., если официально то война, если не официально ( "нас там нет") то терроризм.
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Війна вони не об'являли. Тоді це православний тероризм, бо РПЦ підтримує агресію.
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Ну называть это "православным" я бы не стал. Церковь в РФ это служка власти и государства, часть аппарата. О каком там Боге вообще речь, это шаманы , только вместо бубна у них ТВ пропаганда.
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Чому не робити теж саме з російською мовою, церквою. Обридла ця толерантність.
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А нужен ли Украине сраный Крым?Или окупированые територии?Ведь за последние 5 лет войны в Украине востановилась настоящая армия,начался хоть и медленный но рост экономики даже без тех кто громогасно заявлял что кормит всю Украину.
Может забить колы на линии разграничения и сделать границу страны без всяких там пенсий и дотаций для граждан ,,русского мира,,.
Мне кажется что после этого решения война закончится до выплат первых пенсий и субсидий.
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На часі припиняти існування УПЦ МП - кремлівського сатанату і гнати московитських попів з Лаври але файна судова реформа дається в знаки.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов УПЦ МП про скасування наказу Міністерства культури, за яким вона повинна змінити офіційну назву до 26 квітня 2019 року. Таким чином суд призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату. У Православній церкві України відреагували на це рішення і зауважили, що жоден суд не зможе "зробити Московський патріархат - не московським".
https://24tv.ua/****************/
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руssке гундяєвське кривослав'я!!
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А в ведь по сути погибают то наши ребята не за окупированые територии а за возможность уродов получать украинские пенсии и закупать наши продукты.Ведь на блокпостах толпы тех из чьих дворов работают минометы и они их кормят и поят да еще и благословляя.
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