 Оккупационные власти настаивают на прекращении любых договоров с управлением Крымской епархии ПЦУ, - архиепископ Климент

Об этом 27 августа Крым.Реалии сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, информирует Цензор.НЕТ.
"29 августа должен состояться суд. Сегодня я получил отзыв, который написало Министерство имущественных и земельных отношений и который они представили в суд. Суть заключается в том, что фонд имущества настаивает на прекращении любых договоров между управлением епархии и Минимущества из-за того, что управление Крымской епархии не зарегистрировано по законодательству России", - сказал архиепископ Климент.
Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.
Оккупационные власти Крыма дважды отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.
Может забить колы на линии разграничения и сделать границу страны без всяких там пенсий и дотаций для граждан ,,русского мира,,.
Мне кажется что после этого решения война закончится до выплат первых пенсий и субсидий.
Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов УПЦ МП про скасування наказу Міністерства культури, за яким вона повинна змінити офіційну назву до 26 квітня 2019 року. Таким чином суд призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату. У Православній церкві України відреагували на це рішення і зауважили, що жоден суд не зможе "зробити Московський патріархат - не московським".
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