 Нахамивший спортсменке экс-президент Федерации велоспорта Башенко не признает своей отставки

Сегодня на фейсбук-странице Федерации появилось опровержение этого увольнения, передает Цензор.НЕТ.
Башенко не признает законность внеочередной конференции 20 августа, на которой он был отправлен в отставку, а его место занял Андрей Гривко.
По словам Башенко, на мероприятии не было представителей Киева, Киевской, Луганской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Кировоградской областей.
Башенко также напомнил о конференции 15 ноября, на которой он хочет провести новое голосование за нового президента ФВУ.
Как сообщалось, 20 августа Башенко, который "прославился" своим хамским поведением со спортсменками, уволили с должности президента Федерации велоспорта Украины.
Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.
20 августа Александр Башенко был уволен с занимаемой должности.
🤗
До них доходит очень туго, что все. Лавочка закрылась
Увольнение, кстати, только в суде можно оспорить, а не постиком в ФБ