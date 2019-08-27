 Нахамивший спортсменке экс-президент Федерации велоспорта Башенко не признает своей отставки

Сегодня на фейсбук-странице Федерации появилось опровержение этого увольнения, передает Цензор.НЕТ.

Башенко не признает законность внеочередной конференции 20 августа, на которой он был отправлен в отставку, а его место занял Андрей Гривко.

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По словам Башенко, на мероприятии не было представителей Киева, Киевской, Луганской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Кировоградской областей.

Башенко также напомнил о конференции 15 ноября, на которой он хочет провести новое голосование за нового президента ФВУ.

Как сообщалось, 20 августа Башенко, который "прославился" своим хамским поведением со спортсменками, уволили с должности президента Федерации велоспорта Украины.

Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.

20 августа Александр Башенко был уволен с занимаемой должности.

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