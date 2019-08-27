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 Нахамивший спортсменке экс-президент Федерации велоспорта Башенко не признает своей отставки

Александр Башенко был уволен с должности президента Федерации велоспорта Украины после публичных оскорблений чемпионки Европейских игр Анны Соловей.

Сегодня на фейсбук-странице Федерации появилось опровержение этого увольнения, передает Цензор.НЕТ.

Башенко не признает законность внеочередной конференции 20 августа, на которой он был отправлен в отставку, а его место занял Андрей Гривко.

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По словам Башенко, на мероприятии не было представителей Киева, Киевской, Луганской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Кировоградской областей.

Башенко также напомнил о конференции 15 ноября, на которой он хочет провести новое голосование за нового президента ФВУ.

Нахамивший спортсменке экс-президент Федерации велоспорта Башенко не признает своей отставки 01

Как сообщалось, 20 августа Башенко, который "прославился" своим хамским поведением со спортсменками, уволили с должности президента Федерации велоспорта Украины.

Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.

20 августа Александр Башенко был уволен с занимаемой должности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144928
 
 
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Да у этого хама бабла наворованного, что грязи. И велоспорт ему так, для фишки
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А кто из обезбашенных зажравшихся наглецов может признать законной свою отставку? Федерация велоспорта как бы его вотчина, где он дань собирает.
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Ха) Бидло ніколи не зізнається що воно бидло
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По этому черту надо звонить Баканову. (С) Бурят.
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А мона по наследству перрредавать должности??

🤗
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Вполне ожидаемая реакция. А вы шо думали,хам так просто уйдёт??
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Все эти деятели живут в своей реальности и очень оторваны от жизни

До них доходит очень туго, что все. Лавочка закрылась

Увольнение, кстати, только в суде можно оспорить, а не постиком в ФБ
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Суцільний нігілізм, пофігізм і далі за списком. Зебєня, наводь порядок, а не їж шаурму, коли вже віліз на табуретку.
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