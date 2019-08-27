Об этом сообщил избранный народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
"Сегодня (27 августа - ред.) состоялось заседание и мы решили выдвинуть на вице-спикера Мустафу Джемилева", - сказал он.
Также "ЕС" предлагает назначить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза руководителем комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и нацменьшинств.
Ранее в партии "Слуга народа" определилась с кандидатурами на должность председателя Верховной Рады и его первого заместителя. еще одну должность вице-спикера президентская партия оставила оппозиции.
"Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов
"Европейская солидарность" Петра Порошенко предлагает назначить лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вице-спикером Верховной Рады.
Об этом сообщил избранный народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
Поэтому и сажает туда свадебного генерала
Или у вашей партии нет с избирателями обратной связи?
Хм.... - в принципе это умно, и расчет с оглядкой на ЕС ... - там несчастные крымские татары на слуху, их жалеют, они залили уже слезами все ПАСЕ...
Как же им можно отказать в ВР в Украине? - не поймут...., осудят...
Ах да петя, ах да сукин сын...!
Зе для таких комбинаций сильно тупой однако...