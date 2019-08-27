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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) Джемилев (799) Европейская Солидарность (95)

 "Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов

"Европейская солидарность" Петра Порошенко предлагает назначить лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вице-спикером Верховной Рады.

Об этом сообщил избранный народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Сегодня (27 августа - ред.) состоялось заседание и мы решили выдвинуть на вице-спикера Мустафу Джемилева", - сказал он.

Также "ЕС" предлагает назначить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза руководителем комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и нацменьшинств.

Ранее в партии "Слуга народа" определилась с кандидатурами на должность председателя Верховной Рады и его первого заместителя. еще одну должность вице-спикера президентская партия оставила оппозиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джемилев предложил Зеленскому назначить Чубарова на должность уполномоченного президента по делам крымских татар

Источник: https://censor.net.ua/n3144925
 
   
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пэтя все, уносите его, сдулся не зайдя в раду
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Так соя знает что это больше номинальная должность
Поэтому и сажает туда свадебного генерала
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За то, что наговорил это джемилев, его сажать не в раду нужно, а на нары
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Петя , всё правильно . Легче его простить , чем вылечить зелю .
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Там мы Петю простим,отсидит 15 лет по совокупности статей и простим,мы же добрые😁
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Ну наглецы , на чужой гениталии в рай ПСЫ не выедите "Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9453
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Було би добре, але не в цій ВР, яка потім на нього все почне валити🤔
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Напишите петицию в ПЕС
Или у вашей партии нет с избирателями обратной связи?
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У мене нема партії. Я ніколи не був партійним, на відміну від вас, ригів.
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так надо было в той сделать ,вопрос прежний что соевым мешало "Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5232
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Ну и зачем он там нужен, мало того что староват так еще и только и будет заниматься признанием автономии Крыма а украинские проблемы ему побоку.
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петя решил подключить татар что бы занять важную должность в ВР....
Хм.... - в принципе это умно, и расчет с оглядкой на ЕС ... - там несчастные крымские татары на слуху, их жалеют, они залили уже слезами все ПАСЕ...
Как же им можно отказать в ВР в Украине? - не поймут...., осудят...
Ах да петя, ах да сукин сын...! "Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8762
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ну да..
Зе для таких комбинаций сильно тупой однако...
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совсем уважением к ДЖЕМИЛЁВУ. но думаю что это не то... он не то что не справится...ему будет там скучно и нужно. он не молодой уже...к стати интересно спросить у ИРИНЫ ГЕРАЩЕНКО... ИРА КУКУ... А как же закон о обязательном знании УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА для гос служащих? я не припомню чтобы он говорил на нём...((
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Якщо хтось нормально говорить українською, то це кримські татари. Від русскіх такого не дочекаєшся.
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Та виносьте вже цього кАзла петерасимова. Хоч якоїсь влади але дайте... Сподобалося рулити? Неймоврно, як увійшли в роль мародери
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Джемилев мне напоминает ,,голого,,патриота который после избрания в ВР стал хреном каких еще и поискать.
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