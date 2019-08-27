EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  1111  45
Материалы по теме:
Все про:суд (22487) УПЦ КП (501) Филарет (487)

 Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации. ФОТО

27 августа, Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации, однако был вынужден перенести слушание на 11 сентября из-за нарушения правопорядка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ОАСК.

Отмечается, что один из слушателей, несмотря на замечания, систематически нарушал порядок, а другие присутствующие, поддержали его. Как передает UA:Первый, сторонники УПЦ КП начали кричать "Позор" и требовать восстановить свой патриархат.

"Учитывая, что при рассмотрении данного дела в зале находилось более 50 свободных слушателей, которые выражали поддержку данному лицу, слушать дело было невозможно и судьей был объявлен перерыв до 11 сентября", - сообщили в ОАСК.

После переноса заседания свободные слушатели вызвали следственно-оперативную группу для фиксаций заявления о преступлении и заблокировали зал судебных заседаний. В связи с этим секретариат суда был вынужден перенести ряд судебных заседаний по другим делам.

"Из-за событий, которые имели место 27 августа во время рассмотрения дела по иску УПЦ КП судья обязан обратиться в Высший совет правосудия с сообщения о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия", - заявили в ОАСК.

Читайте на Цензор.НЕТ - Мы подали в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации УПЦ КП, - Филарет

Напомним, 20 июня "собор" УПЦ КП, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии.

Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации 01
Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144920
 
 
 Топ комментарии
 
Вот старый чемодан..
Я знал, что это агент Хуйла...
Так оно и есть...
Одной ногой в могиле, а он пакости делает...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот старый чемодан..
Я знал, что это агент *****...
Так оно и есть...
Одной ногой в могиле, а он пакости делает...
 показать весь комментарий
 
 
И ПОЧЕМ ВОПЛИ Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации - Цензор.НЕТ 5433 НАРОДУ.... ДЛЯ ОПИУМУ. Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации - Цензор.НЕТ 6968 .Батюшка Филарет????
 показать весь комментарий
 
 
У меня таких картинок нет,поэтому запостю эту,это змей искуситель,🐍
 показать весь комментарий
 
 
Задрали вже ці попівські свари. Навіщо про це повідомляти кожен день?
 показать весь комментарий
 
 
Так пэтя томос приволк, хавай теперь
 показать весь комментарий
 
 
смішно біснуються, сруться, проклинаються. мені подобається - може менше цієї зарази стане. воно ж бо тягне бабло навіть з бюджету(!), а не тільки з віротекантропів.
 показать весь комментарий
 
А почему бы не подкинуть монетку, перед этим хорошенько поползав на коленях и прочитав парочку свитков с заклинаниями? Кто проиграет = "гореть вечно", а главное - его секта переходит к счастливчику.
То есть будет либо: бесы попутали Епифания и Порошенка и Варфоломей - еретик. Либо: бесы попутали Филарета ибо он оже слишком дряхлый, желчный и должен быть казнен отанафемствован
 показать весь комментарий
 
Достали эти проходимцы,выгнать всех попов,а дела религии передать в управление президенту,а попов на завод устроить работать,бездельников ряженых
 показать весь комментарий
 
 
Але почати це треба з РПЦ (УПЦ МП) 😊
 показать весь комментарий
 
 
Всех разогнать,на бирже труда они разберутся кто где халявный занимался
 показать весь комментарий
 
А якщо твої роботодавці з ФСБ будуть знати, що ти проти їхньої філії - РПЦ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Только в Украине власть может приказом ликвидировать Украинскую Поместную Церковь. Наплевав на принципы свободы совести и здравый смысл. Хотя не секрет в чем дело. Ради пиара свиня отдала нашу Церковь со всем движимым недвижимым имуществом туркам за стеклянные бусы в виде Термоса.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Твоя мати шльондрою в кацапів працювала ще до твого народження.
 показать весь комментарий
 
 
Власть хоть народ выбирал,а попов кто выбирал,сами себя поназначали прикрываясь Богом,ещё и бабло поделить не могут,народа всех в Польшу в курятники
 показать весь комментарий
 
Я вот тоже не понимаю причем тут минкульт, приказ ликвидировать православную церковь... да они Сталина переплюнули... не важно как она называется.
 показать весь комментарий
 
 
Типичный прием Порошенко для отжима собственности. Левый регистратор рисует нужную бумажку и готово. Тут речь идет об огромном куске. И отбирают, естественно, у своих. Попробовали бы у католиков или евреев что отобрать.
 показать весь комментарий
 
секта Святага Деменция и пророка иаго Филарета, провели выездной молебен и филаретослужение в публичном доме Окружного АдминСуда..
короче, шлюхи подрались.. вот и весь сказ..
 показать весь комментарий
 
 
Твоя ненависть к Украинской Церкви и Украине общеизвестна. Но ничего у вас,тварей, не получится. УПЦ КП была и будет. Удавись от злости.
 показать весь комментарий
 
Твій тато підрилою в кацапів працював. Звіти ти й пішов, з анусу московського.
 показать весь комментарий
 
а тебе, гавеному сепару из Даунбасса, какое дело до нашей Церкви?!..
Твой бог "Боярка", а твой апостол Моторылло.. поэтому, пнх Дидовик!
 показать весь комментарий
 
 
Типичная риторика порохоскота. Давайчтото новое.
 показать весь комментарий
 
Нужно почитать. Веруны так смешно извиваются в истерике, если аргументированно высмеять сказочки шо они в них "верят"

Пуканы верозавров так же легко присмаливаются крепким аргументом как и щетина свиньи паяльной лампой)
ммм, это прикольно)

\\\\\\\\\\\\\\Книга «Библейская правда» - результат многолетнего исследования и изучения библейских текстов. Автор комментариев пришёл к выводу, что тексты эти содержат массу ложных свидетельств, неточностей, явных натяжек, внутренних противоречий. В действиях персонажей отсутствует логика и здравый смысл, мораль их - глубоко порочна, чужда принципам гуманизма, современной этике человеческих взаимоотношений. Автор убедительно доказывает, что многие события, описанные в Библии, выдуманы от начала до конца, большинство персонажей никогда не существовало. Имена, даты, числа, чудеса, пророчества - плод досужего вымысла. Религиозные догмы построены на ложной основе. Автор сознательно не прибегает к помощи научной и атеистической литературы, не приводит ссылок, которые могли бы подтвердить его доводы. Достаточно, считает он, сопоставления цитат из разных библейских книг, чтобы доказать полную несостоятельность утверждений церковников, что Библия - предельно правдивая, освящённая Господом Святая Книга. Он, не без оснований, считает, что вполне достаточно внимательно прочесть Библию, чтобы стать убежденным атеистом. И предлагает Читателю самому убедиться в этом. В качестве иллюстраций использованы гравюры немецкого художника XVI столетия Ганса Гольбейна младшего. \\\\\\\\\\\\\\\
 показать весь комментарий
 
 
коллега! будет время, прочтите сей знатный труд.. на мой взгляд, это один из не многих выдающихся антирелигиозных трудов Е.Ф. Грекулов «Православная инквизиция в России»
но при этом, я являюсь сторонником создания Автокефальной Православной Церкви Украины, хотя сам являюсь "православным атеистом"..
 показать весь комментарий
 
 
Да все эти Томосы и безвизы были для Порошенко не более чем подготовка к предвыборной компании.Кто имел бабло на визы тот его и имеет или ездит по дипломатическим паспортам,а кто денег не нимел так их по сей день зарабатывает даже не задумывается о заграницах.А Томос при повальной религиозной необразованости народа это только фейк Порошенка который религиозный народ увидел еще в его зарождении.
Томос для Украины это прямой обман Порошенка украинцев что должно фигурировать в криминальном обвинении этого урода как обман народа в корысных целях.Тем более что он знал что врученую ему бумажку еще должны подтвердить.
 показать весь комментарий
 
 
дурдом на марше - порохоботов с "цензора" уже сдают в аренду полоумным попам! Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации - Цензор.НЕТ 1157
 показать весь комментарий
 
 
Що то мені здається тут проглядається рука ********** гебні ... Вони майстри на такі провокації .
 показать весь комментарий
 
 
А що це за "свободные слушатели" - антонім до "несвободные или крепостные"?

Якийсь калічний переклад з української, де був текст з виразом "вільні слухачі"... Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації - Цензор.НЕТ 2624
 показать весь комментарий
 
 
в принципе и правда непонятно, что это за церковь, томос и автокефалию для которой выбивают криминальные авторитеты типа нарика. явно порошенковский проект по сбиванию бабла. я за филарета. человек с нуля создал настоящую украинскую церковь, даже пошел на это под угрозой анафемы и 25 лет строил ее не прося помощи у разных соевых мародеров. а теперь его тупо кинули
 показать весь комментарий
 
 
"Сторонники Филарета"__________________бабла они "сторонники", а не этого полоумного деда!!!
 показать весь комментарий
 
ПЦУ есть и это хорошо и логично. Украине родную украинскую церковь!
Филарет - як з літ, то й з розуму.
Расейскому пархату нечего делать в Украине
Вот и весь сказ
 показать весь комментарий
 
*пусть ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ угомонит его ..этого безумного старца с которым они корешили так сказать и делали вместе ТОМОС! а то старец уже задрал все ресурсы только каждый день о нём...крышу деду снесло в 100 лет окончательно...((
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх