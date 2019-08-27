 Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ОАСК.
Отмечается, что один из слушателей, несмотря на замечания, систематически нарушал порядок, а другие присутствующие, поддержали его. Как передает UA:Первый, сторонники УПЦ КП начали кричать "Позор" и требовать восстановить свой патриархат.
"Учитывая, что при рассмотрении данного дела в зале находилось более 50 свободных слушателей, которые выражали поддержку данному лицу, слушать дело было невозможно и судьей был объявлен перерыв до 11 сентября", - сообщили в ОАСК.
После переноса заседания свободные слушатели вызвали следственно-оперативную группу для фиксаций заявления о преступлении и заблокировали зал судебных заседаний. В связи с этим секретариат суда был вынужден перенести ряд судебных заседаний по другим делам.
"Из-за событий, которые имели место 27 августа во время рассмотрения дела по иску УПЦ КП судья обязан обратиться в Высший совет правосудия с сообщения о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия", - заявили в ОАСК.
Читайте на Цензор.НЕТ - Мы подали в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации УПЦ КП, - Филарет
Напомним, 20 июня "собор" УПЦ КП, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии.
Я знал, что это агент *****...
Так оно и есть...
Одной ногой в могиле, а он пакости делает...
То есть будет либо: бесы попутали Епифания и Порошенка и Варфоломей - еретик. Либо: бесы попутали Филарета ибо он оже слишком дряхлый, желчный и должен быть
казненотанафемствован
короче, шлюхи подрались.. вот и весь сказ..
Твой бог "Боярка", а твой апостол Моторылло.. поэтому, пнх Дидовик!
Пуканы верозавров так же легко присмаливаются крепким аргументом как и щетина свиньи паяльной лампой)
ммм, это прикольно)
\\\\\\\\\\\\\\Книга «Библейская правда» - результат многолетнего исследования и изучения библейских текстов. Автор комментариев пришёл к выводу, что тексты эти содержат массу ложных свидетельств, неточностей, явных натяжек, внутренних противоречий. В действиях персонажей отсутствует логика и здравый смысл, мораль их - глубоко порочна, чужда принципам гуманизма, современной этике человеческих взаимоотношений. Автор убедительно доказывает, что многие события, описанные в Библии, выдуманы от начала до конца, большинство персонажей никогда не существовало. Имена, даты, числа, чудеса, пророчества - плод досужего вымысла. Религиозные догмы построены на ложной основе. Автор сознательно не прибегает к помощи научной и атеистической литературы, не приводит ссылок, которые могли бы подтвердить его доводы. Достаточно, считает он, сопоставления цитат из разных библейских книг, чтобы доказать полную несостоятельность утверждений церковников, что Библия - предельно правдивая, освящённая Господом Святая Книга. Он, не без оснований, считает, что вполне достаточно внимательно прочесть Библию, чтобы стать убежденным атеистом. И предлагает Читателю самому убедиться в этом. В качестве иллюстраций использованы гравюры немецкого художника XVI столетия Ганса Гольбейна младшего. \\\\\\\\\\\\\\\
но при этом, я являюсь сторонником создания Автокефальной Православной Церкви Украины, хотя сам являюсь "православным атеистом"..
Томос для Украины это прямой обман Порошенка украинцев что должно фигурировать в криминальном обвинении этого урода как обман народа в корысных целях.Тем более что он знал что врученую ему бумажку еще должны подтвердить.
Якийсь калічний переклад з української, де був текст з виразом "вільні слухачі"...
😇
страна непуганых идиотов
Филарет - як з літ, то й з розуму.
Расейскому пархату нечего делать в Украине
Вот и весь сказ