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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) комитет (403) Тука (575) Министерство по вопросам оккупированных территорий (404)

 Не стоит создавать в ВР комитет по вопросам временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Верховной Раде 9-го созыва лучше не создавать комитет по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал на пресс-конференция "Три года работы МинВОТ: успехи и достижения" во вторник Киеве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, профильный комитет так и не создан. По моим оценкам, необходимо было создавать соответствующий комитет в Верховной Раде. Но лучше его не создавать, чем создав, отдать Медведчуку", - сказал Тука.

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Он также допустил, что МинВОТ будет ликвидировано при формировании нового правительства.

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3144918
 
 
 Топ комментарии
 
За Життя - Оппозиційна Платформа.
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Мертвечук с компанией и без комитетов гадят где только можно.
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За Життя - Оппозиційна Платформа.
Скорочено: ЗаЖОП
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Мертвечук с компанией и без комитетов гадят где только можно.
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Это что он так про Медведчука?
А где те которые требовали его посадить?
Смотрю тема висит а в ней никто не пишет.
Странно.
Значит Медведчук больше не агент кремля?
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Методичка змінилася, бо він їхній однодумець для зради України.
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На сельскохозяйственной ярмарке в Брянской области коров переодели в военную форму. Об этом рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях бывший предприниматель, а ныне оппозиционный блогерАлександр Коломейцев, сообщает «Радыё Свабода».
Не стоит создавать в ВР комитет по вопросам временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" - Цензор.НЕТ 8721
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Предложить ОППе комитеты по вопросам прав человека, ВОТ, евроинтеграции и ветеранов...
Один сплошной "Вечерний квартал".
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Популярный в ЖЖ белорусский блогер Максим Мирович , специализирующийся на критике советского прошлого, опубликовал в «Фейсбуке» фото памятника Ленину, который ему нравится.

Не стоит создавать в ВР комитет по вопросам временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" - Цензор.НЕТ 7769
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Какой-то эвфемизм получился вместо ленина.
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Згоден з Тукою на всі 100. Зажопники створять там свою ріспубліку за жість без біндер.
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Ты на украинском языке пиши а то у нас есть те кто на русском не понимают.
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Я не голосовал за зелю . Моя совесть чиста . Комитет по вопросам временно оккупированных территорий возглавит представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" ?
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Комитет ничего не решает! Есть Минские соглашения и есть Президент, который вносит или не вносит вопросы по Донбассу!
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В раше должны понять , что Минские соглашения они должны вставить себе в зад .
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Есть разные Минские соглашения, которые выполняются по-разному:
1. По плану ***** - отдельные пункты.
2. По плану Порошенко, в чём он убедил Меркель и Оланда, - всё одновременно.
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"...ніяка війна, ніяка анексія з окупацією не заважають бенефіціарам "нових ліц" поспішно готувати згвалтування Конституції та фактичне згортання демократії.

Ми на порозі державного перевороту та узурпації влади купкою маніпуляторів - і тоді "закони 16 січня" стануть лише справою часу, з відповідними наслідками."
Валерій Прозапас
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Тука, какие у тебя есть достижения, кроме Грымчака?
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Я взятки не брал и международных денег по восстановлению Донбасса не воровал! Еще раз - ТУКА, какие в твоем министерстве достижения?
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Ты Медведчука когда садить собираешься?
Цензор пригрел тут кучу агентов кремля потому что они оппозиционные борцы с тоталитарным режимом пеци.
Сейчас и пеци нет.
А агенты кремля продолжают гадить Украине.
Предлагаю выявлять их вопросом о посадке агента кремля Медведчука.
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А как оцениваются "достижения" на оккупированных территориях?
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