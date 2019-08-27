 Не стоит создавать в ВР комитет по вопросам временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал на пресс-конференция "Три года работы МинВОТ: успехи и достижения" во вторник Киеве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К сожалению, профильный комитет так и не создан. По моим оценкам, необходимо было создавать соответствующий комитет в Верховной Раде. Но лучше его не создавать, чем создав, отдать Медведчуку", - сказал Тука.
Он также допустил, что МинВОТ будет ликвидировано при формировании нового правительства.
Напомним, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.
Скорочено: ЗаЖОП
А где те которые требовали его посадить?
Смотрю тема висит а в ней никто не пишет.
Странно.
Значит Медведчук больше не агент кремля?
Один сплошной "Вечерний квартал".
1. По плану ***** - отдельные пункты.
2. По плану Порошенко, в чём он убедил Меркель и Оланда, - всё одновременно.
Ми на порозі державного перевороту та узурпації влади купкою маніпуляторів - і тоді "закони 16 січня" стануть лише справою часу, з відповідними наслідками."
Валерій Прозапас
Цензор пригрел тут кучу агентов кремля потому что они оппозиционные борцы с тоталитарным режимом пеци.
Сейчас и пеци нет.
А агенты кремля продолжают гадить Украине.
Предлагаю выявлять их вопросом о посадке агента кремля Медведчука.