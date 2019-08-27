 Самовыдвиженцы предлагают на должность вице-спикера избранного нардепа с Волыни Костанкевич

Об этом сообщил избранный нардепом Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Как представитель народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны", - сказал Лубинец журналистам во вторник вечером.
Констанкевич, которая является членом партии "УКРОП", избрана в Верховную Раду IX созыва по мажоритарному округу № 23 (Волынская обл.). По этому же округу она прошла в парламент VIII созыва, где не состояла ни в какой фракции или депутатской группе.
Кроме того, по словам Лубинца, предварительно, самовыдвиженцы получат возможность делегировать своего представителя на должность главы комитета по правам человека.
Напомним, партия "Голос" отказалась от поста вице-спикера Верховной Рады.
шоб посадить лпосля, и на долго