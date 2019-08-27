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 Политика Украины
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 Самовыдвиженцы предлагают на должность вице-спикера избранного нардепа с Волыни Костанкевич

Народные депутаты, избранные в Верховную Раду IX созыва по мажоритарным округам как самовыдвиженцы, выдвигают Ирину Констанкевич на должность вице-спикера парламента.

Об этом сообщил избранный нардепом Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Как представитель народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны", - сказал Лубинец журналистам во вторник вечером.

Констанкевич, которая является членом партии "УКРОП", избрана в Верховную Раду IX созыва по мажоритарному округу № 23 (Волынская обл.). По этому же округу она прошла в парламент VIII созыва, где не состояла ни в какой фракции или депутатской группе.

Кроме того, по словам Лубинца, предварительно, самовыдвиженцы получат возможность делегировать своего представителя на должность главы комитета по правам человека.

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Напомним, партия "Голос" отказалась от поста вице-спикера Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3144912
 
 
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А ві хотели из зажопья кого нибудь? Медведчука или рабиновича. Или Королевскую?
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кажись они коня или кобылу хотят поставить на должностя
шоб посадить лпосля, и на долго
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ну и шо шо с Волини ,вроде там запроданців мало . Ярош вон с Днепра и нормальний .а Герман западенка от мозга костей и тварюка .похеру откуда человек .
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