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 Происшествия, За рубежом
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Все про:катастрофа (395) мост (491) Турция (2134)

 В Турции обрушился мост: автобус и 2 пешехода упали в реку. ВИДЕО

К сожалению, о технических проблемах строений становится известно уже после того, как катастрофа произошла.

В Турции обрушился мост: автобус и 2 пешехода упали в реку 01

Хотя в большинстве случаев ЧП удалось бы избежать, если бы конструкции были вовремя обследованы и реконструированы, пишет "НМ".

Сегодня в Турции в Терме рухнул пролет моста.

 Вследствие обрушения два пешехода и микроавтобус свалились в реку. Как сообщают местные издания, пострадавшие отделались лёгкими травмами. Мэр города Али Клич заявил, что причиной катастрофы стали аномальные осадки, которые принёс шторм.

В Турции обрушился мост: автобус и 2 пешехода упали в реку 02

Двумя годами ранее схожая участь постигла недостроенный мост в турецкой провинции Сирит. Там, уже после окончания многолетнего строительства переправы стоимостью в 431 миллион гривен (100 млн турецких лир) обрушилось 12% конструкции.  Мост подвела старая конструкция, которую в процессе достройки решили не обновлять.

В Турции обрушился мост: автобус и 2 пешехода упали в реку 03

В 2018 году мир потрясла катастрофа в Генуе. 200-метровый пролёт огромного автомобильного моста рухнул с высоты около 50 метров. Жертвами аварии, по официальным данным, стали 43 человека, 10 пропали без вести.

В Турции обрушился мост: автобус и 2 пешехода упали в реку 04

25 августа в Харькове рухнули перекрытия автомобильного моста. Громадная железобетонная конструкция попросту обломилась, упав неподалёку от железнодорожного полотна. Движение транспорта решено было перекрыть до полного ремонта переправы.

В Турции обрушился мост: автобус и 2 пешехода упали в реку 05

Ранее, в начале августа пострадал и Киевский мост на Труханов остров. Кусок железобетонного пролёта отвалился от несущей конструкции и упал на опору.

В Турции обрушился мост: автобус и 2 пешехода упали в реку 06

Источник: https://censor.net.ua/n3144908
 
 
 Топ комментарии
 
Вы отсутствовали, некоторое время. Я сначала волновался, потом списал отсутствие на срочный симпозиум, в Трускавце. Я прав?
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він би мо й кидався, та рука в дупі застрягла
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у него старый рефлекс сработал,не будем судить его строго)
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Жаль пострадавших , в конце сентября поеду в Турцию . Красивая страна . Тепло , вкусно и море - это море .
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Да , угадал . У них такие проблемы решают за месяц , у нас годами . Пострадавшие не останутся без помощи государства .
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Вы не читали статью, да? Или- читали невнимательно. Стоит извиниться, чес слово.
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Али Клич и Кличко ? Какая связь ? Вас это веселит ? Реально , вы идиоты . Извините , вырвалось .
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у него старый рефлекс сработал,не будем судить его строго)
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Мэр города Али Клич
Я просто не перестаю фигеть с этих совпадений
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Вы отсутствовали, некоторое время. Я сначала волновался, потом списал отсутствие на срочный симпозиум, в Трускавце. Я прав?
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Тебе не кажется , что такие "совпадения" - плод деятельности твоего мозга ?
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помотало динамічну фуру по континентам
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Нехлюйство -враг всего! Нет водоотведения от примыкпния моста к насыпи и вот результат. Аналогичный случай произошёл вХарькове в конце савка.На Улице Деревянко( Саржин Яр) Конструкции моста не упали ,но примыкающая к мосту насыпь обрушилась,будучи подмытой неорганизованным стоком дождевой воды.При Этом в проран влетел Троллейбус и Жигули..
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"причиной катастрофы стали аномальные осадки"
Трамп нассав, він взагалі спец по ураганам та циклонам.
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Это все Гепа,отмазку придумал - в Турции вон тоже падают
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