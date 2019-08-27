 "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ

Об этом сообщил юрист, ветеран АТО Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялось первое заседание апелляции по делу "Эмиль и Нарек против Бутусова и других" о защите чести и достоинства.

Все стороны, кроме нас, представителей Бутусова, не явились. Заседание перенесено на 5 ноября", - говорится в сообщении Маслова на сайте харьковской юридической фирмы SENS.

Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.

Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.

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Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".