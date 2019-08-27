 "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ

Об этом сообщил юрист, ветеран АТО Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.
"Состоялось первое заседание апелляции по делу "Эмиль и Нарек против Бутусова и других" о защите чести и достоинства.
Все стороны, кроме нас, представителей Бутусова, не явились. Заседание перенесено на 5 ноября", - говорится в сообщении Маслова на сайте харьковской юридической фирмы SENS.
Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.
Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.
Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.
Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.
Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".
На самом деле, явка или неявка ничего не значит. Иногда даже не известно, что лучше: явка противной стороны или нет.
Если противная сторона пришла, то ты споришь с ними. Судья смотрит со стороны за битвой титанов.
Если они не пришли, то ты споришь с судьей, который, пытаясь разобраться, задает тебе неудобные вопросы и иногда кажется, что выступает на стороне другой стороны. А у судьи квалификация бывает очень даже высокой, и вопросы - ой какие неудобные.
Крестоносец, ****..
Пінчук Констянтин Михайлович
Генеральний Директор
Назаров Володимир Васильович
Художній керівник, Головний режисерхто з них "мамаша наріка", зедебіл?
Сталинизм какой-то
Подлые бутусята нападают на Святого Нарика!!
Не позволим! Нарик наше фсьо!!!
вот и цена этой заразе - ноль круглый да высер громкий))
Человек положил на алтарь всё что не жалко а ему вот так по морде апелляцией?
Фу как низко.... Нет что бы извиниться, пасть на коленки, поползать, попускать слюни и может быть нарик бы и простил, хлебнув шампаньолы из кубка лиги чемпионов, а в место этого юридическое фехтование??? Ну-ну!!! Запасаюсь попкроном, столько терпеть, у Вас Юрий железные нервы)))
І коли читаєш висер юриста-ветерана "Еміль і Нарик проти Бутусова та інших",виникає сумнів,може Андрюша Богдан не такий вже й бидлан ?
Та і визначтесь врешті,він Нарік,чи Петровський ?