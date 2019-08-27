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Все про:апелляция (399) Днепр_город (2784) суд (22487) Бутусов Юрий (1823) Петровский Александр (10)

 "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ

Сегодня состоялось первое заседание Днепровского апелляционного суда в деле по совместному иску граждан Арутюняна и Петровского к главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Кроме защиты Бутусова в суд никто не пришел.

Об этом сообщил юрист, ветеран АТО Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялось первое заседание апелляции по делу "Эмиль и Нарек против Бутусова и других" о защите чести и достоинства.

Все стороны, кроме нас, представителей Бутусова, не явились. Заседание перенесено на 5 ноября", - говорится в сообщении Маслова на сайте харьковской юридической фирмы SENS.

Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.

Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.

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Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

Источник: https://censor.net.ua/n3144907
 
   
 Топ комментарии
 
Наградной пистолет.., криминальному авторитету.., от министра обороны... Это полный пипец.. "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6412
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Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

Крестоносец, сука.. "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3519
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А мамашку назначили рулить Днепропетровским оперным...и присвоили звание Национального. Что сказать...подельник Порошенко.
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неявка в суд три раза и дело проиграно автоматом
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занос "елисеевой" пакета с баблом..., и дело выиграно автоматом, без всяких формальностей, в виде явки.. "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 2033
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Если бы.
На самом деле, явка или неявка ничего не значит. Иногда даже не известно, что лучше: явка противной стороны или нет.
Если противная сторона пришла, то ты споришь с ними. Судья смотрит со стороны за битвой титанов.
Если они не пришли, то ты споришь с судьей, который, пытаясь разобраться, задает тебе неудобные вопросы и иногда кажется, что выступает на стороне другой стороны. А у судьи квалификация бывает очень даже высокой, и вопросы - ой какие неудобные.
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Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

Крестоносец, ****.. "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3519
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А мамашку назначили рулить Днепропетровским оперным...и присвоили звание Национального. Что сказать...подельник Порошенко.
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ото ти пукнув ротом, бо ж сказати нічого....
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КЕРІВНИЦТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
Пінчук Констянтин Михайлович
Генеральний Директор

Назаров Володимир Васильович
Художній керівник, Головний режисерхто з них "мамаша наріка", зедебіл? "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9911
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В Днепропетровском оперном Константин Пинчук директор. Почему вы называете его "мамашкой"?
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Оксана Петровская недолго, в 2018, возглавляла театр. Но что-то ее в последнее время не слышно. Художественным руководителем там Назаров недавно стал.
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как можно топить за Пороха и таскать привязанную консервную банку к крайней плоти

Сталинизм какой-то
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А что Нарику не понравилось? То, что его уголовным авторитетом назвали? "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7058
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Эпоха "Петра Великого" закончилась и авторитет из окружения Президента снова превратился в "нарика".
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Бутусов, а ти історик, однак. Хрест ІВАНА Мазепи!!!
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Наградной пистолет.., криминальному авторитету.., от министра обороны... Это полный пипец.. "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6412
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а хіба всі 5 років правління офшорної банди це не "полный пипец"..?!
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зате віру принесли. Хто не вірить = того Яхве вічно горів
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Нічого дмвного... бандитський напад пашинського на Хімікуса обіцяли внести в підручники по криміналістиці як приклад по самообороні...
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Так отрехвормированый свынопотамом суд запретил же нарика называть нариком. Кажись ещё в прошлом году.
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Порохоботы!!!
Подлые бутусята нападают на Святого Нарика!!
Не позволим! Нарик наше фсьо!!!
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- вони завмерли в очікуванні свіжих методичок ... зараз почнуть ! ..))
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зато авторитет нарик ездил со свынопетей за томосом и привезли не знамо что
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Еще один веропитек, кореш Филарета - такие православные, так во всем полагаются на Саваофа, шо по любой мелочи бегут с истерикой вна суд "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4522
вот и цена этой заразе - ноль круглый да высер громкий))
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Петя на 1+1 подал в суд или вонь оставил?
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Как??? Вот так вот с томосоносцем поступать???)))
Человек положил на алтарь всё что не жалко а ему вот так по морде апелляцией?
Фу как низко.... Нет что бы извиниться, пасть на коленки, поползать, попускать слюни и может быть нарик бы и простил, хлебнув шампаньолы из кубка лиги чемпионов, а в место этого юридическое фехтование??? Ну-ну!!! Запасаюсь попкроном, столько терпеть, у Вас Юрий железные нервы))) "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9313
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" Причому оштрафували в його відсутність, навіть не сповістивши про суд." Так,вибачте,може і пана Петровського не сповістили про суд ?

І коли читаєш висер юриста-ветерана "Еміль і Нарик проти Бутусова та інших",виникає сумнів,може Андрюша Богдан не такий вже й бидлан ?
Та і визначтесь врешті,він Нарік,чи Петровський ?
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Де ксєня виби? Де блаблакат? Де аля хусейн? До бонобо з ойвжиками та інші раби?
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Предлагаю журналистам сменить штамп "криминальный авторитет" на "влиятельный уголовник". Так будет честнее по отношению к Гражданам Украины. Уголовник по определению не может обладать авторитетом и эти два определения - "авторитет" и "уголовник" не должны стоять рядом.
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