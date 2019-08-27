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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2853) Гладковский (100) НАПК (726)

 НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного сокрытия в декларации экс-первым заместителем главы СНБО Игорем Гладковским имущества на сумму более 4,5 млн гривен.

Об этом говорится в твиттере НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 27 августа.

17 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что в декларации Гладковского за 2015 год не были указаны принадлежащие ему корпоративные права кипрской компании Ri-System Ltd и наличие у сына корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствовали сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.

Сумма недостоверных сведений в декларации Гладковского НАПК оценило в 1,3 млн гривен.

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НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144903
 
 
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Песики, усе на защиту петриота!
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Але, а где воровство военного бюджета, ржавые танковые мосты и прочая хрень?

Куда девались мародеры-свинарчуки? НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн - Цензор.НЕТ 3892
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Какими правильными вопросами начала соя задаваться
Хорошо вам Зе мозги промыл
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Это тебе промыли что ты правельные вопросы задавать перестал!
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ой это же надо - если докажут - оштрафуют его - да уж - суровые эти парни - зебилы))))
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выходит что не за что.

вас развели как лохов, зебени! НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн - Цензор.НЕТ 266
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не рви кіньми, все тільки розпочинається ! злочинам вальцманату немає терміну давності
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Очевидно не за что. Все вопли были предвыборными. Как и многие другие. У нас же народ легко на все поддается, готов мифического Голобородько на лисапеде в президенты выбрать. Ужассс!!!
Также и Леню-космоса выбирали.
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А когда НАБУ откроет производство по Бабломойскому? Или СБУ? Почему человек с тремя гражданствами так свободно "промышляет" в Украине?
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При мародёре такой куйни не было! Верни нам мародёра, Зелебоба! Плиз, очень кушать хоцца...
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агенти кремля, егеж, порохоботи ? свинарчукам, гримчаку- Героїв України !
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Так это ж бизнес-партнеры Порошенко. Кстати, депутатскую неприкосновенность могут скоро отменить. НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн - Цензор.НЕТ 8503
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А что это изменит? Если за кем-то есть уголовщина, депутутская неприкосновенность не играет роли. Депутатская неприкосновенность нужна только от политического преследования. Но наш "мудрый" нарид этого не знает. Подайте им зрелищ.
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