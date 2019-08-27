 НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн

Об этом говорится в твиттере НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 27 августа.
17 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что в декларации Гладковского за 2015 год не были указаны принадлежащие ему корпоративные права кипрской компании Ri-System Ltd и наличие у сына корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствовали сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.
Сумма недостоверных сведений в декларации Гладковского НАПК оценило в 1,3 млн гривен.
🤗
Куда девались мародеры-свинарчуки?
Хорошо вам Зе мозги промыл
вас развели как лохов, зебени!
Также и Леню-космоса выбирали.