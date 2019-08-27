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 Политика Украины
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Все про:взрыв (4336) радиация (234) Россия (73701) ядерное оружие (610) Цимбалюк (52) ядерная безопасность (271)

 Киев обеспокоен отсутствием данных после радиоактивного всплеска в РФ, - постпред Украины при Организации по запрету ядерных испытаний

Украина обеспокоена отсутствием данных от расположенных в России некоторых станций Международной системы мониторинга (IMS) после радиоактивного инцидента в РФ 8 августа 2019 года.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время своего выступления в рамках 53-й сессии Рабочей группы "Б" Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), которая проходит в Венском отделении ООН с 26 августа по 6 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина обеспокоена отсутствием данных от отдельных станций IMS после радиоактивного всплеска, вызванного неизвестным событием вблизи Нёнокса (Россия) 8 августа 2019 года. Эти станции расположены на пути следования потенциального радиоактивного шлейфа и, очевидно, должны были осуществить замеры, необходимые для восстановления полной картины события , произошедшего 8 августа 2019 года и зафиксированного другими станциями Международной системы мониторинга (3 сейсмическими и 1 инфразвуковой) ", - отметил постоянный представитель.

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Во время своего выступления Цимбалюк подтвердил устойчивую позицию Украины о необходимости создания технологически усовершенствованной системы верификации, которая остается необходимым условием для надежного и эффективного мониторинга соблюдения положений Договора даже в условиях, когда ДВЗЯИ еще не вступил в силу.

Было отмечено, что международные усилия по обеспечению коллективной безопасности в значительной степени зависят от вступления этого Договора в силу.

Как сообщалось, о взрыве в Архангельской области России стало известно 8 августа. В результате взрыва погибли семь человек - 5 специалистов "Росатома" и 2 военнослужащих, еще несколько человек пострадали.

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Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

Однако отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что датчики в пределах города зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Информацию о скачке радиации подтвердили в администрации города Северодвинск, но впоследствии мэрия это сообщение удалила.

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

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Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

В то же время по данным Нилса Бомера, руководителя отдела исследований и развития норвежского агентства, осуществляющего вывод ядерных объектов из эксплуатации, 8 августа на российской военной базе взорвался ядерный реактор, а не ракета.

Источник: https://censor.net.ua/n3144901
 
 
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Ботоксному лжецу плевать сколько там лишнехромосомных ляжет, "вяличие" не позволяет признать что скрепонутые рукожопы опять обделались как обычно
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На паРашку понесло, гдето карту видал...
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То есть Украина отказалась от яо, чтобы раша раскидывала что угодно и где угодно без наказания? И нападала на соседние страны? В чем прикол-то?
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