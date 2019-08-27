 Киев обеспокоен отсутствием данных после радиоактивного всплеска в РФ, - постпред Украины при Организации по запрету ядерных испытаний

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время своего выступления в рамках 53-й сессии Рабочей группы "Б" Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), которая проходит в Венском отделении ООН с 26 августа по 6 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина обеспокоена отсутствием данных от отдельных станций IMS после радиоактивного всплеска, вызванного неизвестным событием вблизи Нёнокса (Россия) 8 августа 2019 года. Эти станции расположены на пути следования потенциального радиоактивного шлейфа и, очевидно, должны были осуществить замеры, необходимые для восстановления полной картины события , произошедшего 8 августа 2019 года и зафиксированного другими станциями Международной системы мониторинга (3 сейсмическими и 1 инфразвуковой) ", - отметил постоянный представитель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под Архангельском взорвался ядерный реактор, а не ракета, - норвежский эксперт

Во время своего выступления Цимбалюк подтвердил устойчивую позицию Украины о необходимости создания технологически усовершенствованной системы верификации, которая остается необходимым условием для надежного и эффективного мониторинга соблюдения положений Договора даже в условиях, когда ДВЗЯИ еще не вступил в силу.

Было отмечено, что международные усилия по обеспечению коллективной безопасности в значительной степени зависят от вступления этого Договора в силу.

Как сообщалось, о взрыве в Архангельской области России стало известно 8 августа. В результате взрыва погибли семь человек - 5 специалистов "Росатома" и 2 военнослужащих, еще несколько человек пострадали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода". ФОТО

Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

Однако отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что датчики в пределах города зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Информацию о скачке радиации подтвердили в администрации города Северодвинск, но впоследствии мэрия это сообщение удалила.

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две российские станции мониторинга радиации, отключившиеся после взрыва ракеты на полигоне в РФ, возобновили работу, - CNBTO

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

В то же время по данным Нилса Бомера, руководителя отдела исследований и развития норвежского агентства, осуществляющего вывод ядерных объектов из эксплуатации, 8 августа на российской военной базе взорвался ядерный реактор, а не ракета.