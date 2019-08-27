 Франция и Россия в формате "2+2" обсудят выполнение Минских соглашений, - Макрон

Об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил отбудут через несколько дней в Москву для возобновления диалога в формате "2+2", продолжения диалога, начатого с президентом Путиным, и продвижения этой совместной архитектуры", - заявил Макрон.
Как подчеркнул президент Франции, одним из главных вопросов во время этого визита будет использование способности Франции в урегулировании российско-украинского конфликта и выполнения Минских договоренностей.
Макрон также добавил, что Франция стремится построить настоящую европейскую стратегию и архитектуру безопасности и доверия в Европе.
15:00 | 27.08.2019
https://sprotyv.info/analitica/afrikanskie-istoki-makronovskoj-politiki-umirotvoreniya-rossijskogo-agressora
Установив контроль над Центральноафриканской Республикой, Москва вторглась в сферу влияния Франции, и начала диктовать Парижу свои условия. Чтобы остановить потерю влияния на жизненно важном африканском пространстве, президент Эмануэль Макрон встал на путь опасных заигрываний с Кремлем.
«Утомленные» войной на Донбассе
Встреча президента Франции Эмануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Форт де Брегансон, что на Лазурном берегу, оказалась на удивление приятной для россиян. Путин буквально был обласкан со стороны французского лидера, и получил от него довольно серьезные подарки. Итогом рандеву выступают сигналы о том, что страны Запада готовы и далее следовать курсом политики умиротворения агрессора и провести реинкорпорацию Москвы в полноправные члены международного сообщества. Сторонники real politik могут праздновать своеобразную победу над сторонниками идеи европейских ценностей, на передовой линии защиты которых находится Украина, много лет выполняющая роль щита на восточном фланге евроатлантического мира. Но пятилетка войны, развязанной Россией на Донбассе, оказалась непомерно утомительной для европейцев.
Лидеры ЕС столкнулись с комплексом проблем, ссылаясь на которые они готовы пойти на уступки Кремлю, даже если при этом будет разыграна украинская карта. Миграционный кризис, Brexit, ослабление евроатлантической солидарности с приходом администрации Трампа, выступающего с тезисом, что безопасность членов НАТО стоит денег, рост популизма, евроскептицизма и ультраправых сил, щедро подпитываемых российскими спецслужбами, применение РФ информационного оружия против стран ЕС, сделали свое дело. Европа почувствовала свою слабость и беззащитность перед угрозами и шантажом России, особенно в свете демонтажа системы договоренностей в военной сфере, в частности относительно ракет малой и средней дальности.
Пока в Лондоне новый кабинет Борис Джонсона лишь входит в курс дел, пока канцлер ФРГ Ангела Меркель готовится к уходу и теряет политических союзников, пока итальянские популисты в борьбе за власть устраняют кабинет Джузеппе Конте, европейский корабль теряет ориентиры для своего поступательного движения. Это вынуждает Францию, пережившую бурю «желтых жилетов», брать на себя лидерство делами на континенте. В условиях тревог и нервозности проходит подготовка к 45-му саммиту «Большой семерки» во французском Биаррице, топовой темой которого обозначены отношения России и ЕС.
Подыгрывая Путину…
Париж, закрыв глаза на деятельность Кремля по разжиганию конфликтов в Украине, Сирии, Ливии, которая подрывает позиции стран ЕС, начал заискивать с агрессором и сдавать ему на милость, как он считает, второстепенные вопросы, чтобы сохранить то, что для него действительно значимо.
Во-первых, Макрон заявил, что «поскольку Россия является европейской страной, она имеет свое полное, полноправное место в европейской семье». Именно поэтому Франция приложила все усилия для того, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы. И, поскольку Франция является председателем Совета министров Совета Европы, мы смогли воспользоваться данной возможностью и предпринять необходимые меры. Как известно Россию лишили права голоса в апреле 2014 года после того, как была принята резолюция «решительно осуждающая российскую военную агрессию и дальнейшую аннексию Крыма».
Во-вторых, президент Франции выразил надежду, что те факторы, которые последние десятилетия отдаляли Москву и Париж, не помешают построить Европу от Лиссабона до Владивостока, ведь «Россия - европейская страна до глубины души», и необходимо, чтобы российские граждане слились с европейским миром. Франция поможет перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между РФ и ЕС.
Макрон, по сути, озвучил идею Путина, высказанную еще в начале 2000-х гг. Тогда были достигнуты договоренности о формировании общего экономического пространства, координации правил экономической деятельности без создания наднациональных структур. В развитие этой идеи РФ предложила европейцам вместе подумать о создании гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока, о зоне свободной торговли и даже более продвинутых формах интеграции. О формировании согласованной политики в сфере промышленности, технологий, энергетики, образования и науки. И, наконец, о снятии визовых барьеров… Это все составляющие путинского плана «большой Европы», это его стратегический проект установления гегемонии над европейским регионом с целью дальнейшего силового доминирования в масштабах не меньших, чем в 1945 году представлял в своей голове Сталин.
Франция становится соучастником этого проекта в духе «союза двух императоров», образца 1807 года, но только в зеркальном виде. Как известно, Тильзитский мир завершил войну четвертой коалиции, в которой Российская и Французские империи были врагами. Тогда российский император Александр І предал свою союзницу Пруссию и признал все завоевания Наполеона в Европе, что стало его триумфом. Теперь же Макрон признает «завоевания» Путина, и он чувствует свое величие, и как с ним, брутальным мачо, начинают считаться. Более того, Макрон после встречи с ним позвонил Трампу, и они вместе решили пригласить Путина на саммит возрожденной «большой восьмерки» в США, намеченный на начало лета 2020 года. Как известно, Москва была исключена из состава G8 из-за начала оккупации украинского Крыма.
Более того Макрон, оттеняя тему Крыма, выдвинул тезис, что в ближайшее время состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках созыва очередной встречи «нормандского формата». Но здесь Путин выставил требование: пока не будет конкретных действий, расписанных в минских соглашениях, он не видит необходимости такой встречи. В качестве нового импульса для встреч должны выступать процедуры по имплементации положений об особом статусе Донбасса, а также необходимы другие шаги, такие как амнистия.
При этом Путин против расширения Нормандского формата. В общем, Кремль отвергает украинские инициативы по достижению мира на Донбассе, и хочет, чтобы все шло только по российскому сценарию.
Поразительно, но Макрон даже на фоне вероятных уступок в позиции по украинскому вопросу, продолжает стелиться перед Путиным, и хочет взять на себя роль временного представителя РФ на саммите G7 в Биаррице. На нем обсуждается механика снятия санкций с России, и здесь французы хотели бы урвать по максимуму для себя.
Путин подчеркнул, что в РФ работают более 500 компаний из Франции, они обеспечивают большое количество рабочих мест, поставляют большие объемы товаров. Если стороны нормализуют свои отношения, то они бы могли работать еще лучше. Безусловно, для Макрона очень важны интересы капитанов французского бизнеса, ведь от них зависит благосостояние его электората.
Но у Путина, кроме интересов французских корпораций в России, появился еще один очень мощный рычаг давления на экономику Франции. Речь идет о вытеснении Парижа россиянами из его безусловной сферы влияния в Африке.
Борьба за ресурсную базу
Африканский регион имеет огромное символическое, политическое, экономическое значение для Франции. Франсуа Миттеран, бывший президент Франции, еще в 1957 году пророчески заявил: «Без Африки, Франция не будет иметь истории в ХХІ веке». Его приемник Жак Ширак в марте 2008 года подчеркнул: «Без Африки Франция будет отодвинута до статуса третьесортной силы».
Действительно, именно территории в Африке составляли основу французских колониальных владений. Уже после освобождения и провозглашения независимости, Париж смог сформировать систему патронажа и всесторонней опеки над своими бывшими владениями в Африке, известную, как «Франсафрика».
Эта модель состоит из нескольких компонентов. 14 стран Западной и Центральной Африки хранят свои национальные финансовые резервы во Французском центральном банке. Речь идет о 600 млрд.$ средств африканских стран, которые не могут ими быть полноценно использованы для нужд своего развития. 65% из этих денег это сбережения, находящиеся на счету французского казначейства, 20% это финансовые обязательства африканцев, и только лишь 15% они могут использовать по своему усмотрению. Если им нужно больше средств, то они должны на коммерческой основе заимствовать их у французов.
По сути, африканцы выступают в роли налогоплательщиков в бюджет Франции, но при этом не получают от Парижа никаких услуг или преференций за это. Французские граждане уже полстолетия благоденствуют за счет отъема сбережений африканцев. Инструментом поддержания этой системы выступает валюта - франк КФА, эмиссия которого находится под контролем Франции, что делает африканские страны полностью подконтрольными в сфере финансов. Каждый год страны Африки, где ходит франк КФА, должны сверять свои балансовые отчеты с французским центральным банком. Париж до сих пор имеет приоритетные права на покупку природных ресурсов своих бывших колоний, сфера госзакупок этих стран находится под контролем Франции и они не обладают правом поиска новых более приемлемых партнеров.
Африканцы остаются зависимыми и в военном плане, и в сфере безопасности. Речь идет, с одной стороны, о навязанных им договорах безопасности и обороны, согласно которым они должны быть союзниками Франции в том случае, если она вступает в войну с кем-либо. С другой стороны, французы располагают военными контингентами на территории Джибути, Габона, Кот д'Ивуара, Сенегала, Мали, Буркина-Фасо, Мали, Чада, численностью более 4500 солдат. В период с 19
Ну и подумали - фух, хорошо то как - этот не то что Порошенко, что-то от нас требовал, напрягаться надо было, говорить о глубокой озабоченности.
А теперь малчика по щечке похлопал - всего то и делов.
Кто-то может себе представить, чтоб так фамильярно обращались с Петром да и любым настоящим презом любой страны?
мощная внешняя политика, зебилы, Браво!...
паРаша агресор - КРАПКА.
Поняли , что слабак, шоумен, не имеющий никакого отношения к политике и теперь можно все. Нет теперь защиты у Украины.
Украина проиграла войну? какие ..лять, причини для такого грандиозного слива. В 14-15 єто еще можно было б понять, - сегодня что случилось? чего зебилье несется капитулировать?
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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прекрасний підсумок 100 днів безбарижного правління