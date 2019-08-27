EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  1788  29
Все про:Одесса (5630) охрана (620)

 Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей

Охранник заведения задержал троих человек, которые пытались попасть во внутрь здания с помощью топора и меча.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает в Фейсбуке Патрульная полиция Одессы.

В сообщении отмечается: "Вечером, 26 августа, патрульные получили вызов о правонарушениях в переулке Лермонтовском.

Прибыв на место, полицейские обнаружили трех человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который тоже был вероятно навеселе. Как выяснилось впоследствии, группа молодых пыталась проникнуть в помещение заведения.

Охранник вооружившись мечом и топором, решил дать нападающим отпор и нанес им телесные повреждения. Компания ребят в свою очередь пытались дать отпор охраннику.

Медики на месте происшествия осмотрели оппонентов и оказали медицинскую помощь обеим сторонам.

На место была вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Охрана не пропустила пожарных для тушения огня на территории новостройки в Киеве. ВИДЕО

Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144895
 
 
 Топ комментарии
 
Настоящий рыцарь,коня бы ещё и красавицу непорочную,но где такую взять в Одессе?
 показать весь комментарий
 
дункан маклауд из клана маклаудов
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Настоящий рыцарь,коня бы ещё и красавицу непорочную,но где такую взять в Одессе?
 показать весь комментарий
 
 
Привоз для туристов. Всё на пром рынке "7 километр". 😎
 показать весь комментарий
 
дункан маклауд из клана маклаудов
 показать весь комментарий
 
 
бессмертен тот, кто больше принял вискаря Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 3554
 показать весь комментарий
 
в живых должен был остаться только один, но менты помешали
 показать весь комментарий
 
 
Это была реконструкция "Мамаевого побоища" Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 1432
 показать весь комментарий
 
Странно как-то, какое-то средневековье. Одесса- современный, продвинутый город! Возникает закономерный вопрос: а где традиционные гранаты??? С ними- была бы просто статья-хулиганка, а с этими приспособами ещё неизвестно что выйдет!
 показать весь комментарий
 
Такое уже было, в Испании, в 30-х прошлого века. "Но пассаран!"(с). Однако, они там таки пропассаранили.
 показать весь комментарий
 
Та слава Богу, что в Испании нашелся Франко, а в Чили Пиночет, которые эту срань господню помножили на ноль.
Шо один, шо второй по сути спасли свою страну. Франко Испанию еще и от ВМВ спас.
 показать весь комментарий
 
Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 8764Порой становится обидно, что не знакомы с творением Толкиена...
 показать весь комментарий
 
Из СССР Украина выходила с ядерным оружием,но после 28 лет непрерывных реформ пришла к мечам и боевым топорам😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Отэта зебильня резвится по-взрослому. Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 6614 Дуэль на мотыгах надо было устроить.
 показать весь комментарий
 
Это результат соевых реформ,где школьная программа,где кружки и дополнительные задания?Не было у вас времени людьми заниматься и особенно детьми,все воровали,воровали,воровали,да и сам вы без образования,тфу на тебя!
 показать весь комментарий
 
 
Это результат того, что вы быдланы тупорылые.
 показать весь комментарий
 
В какой тебя кружок записать, чтобы ты дегенератом безродным перестал быть? Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків - Цензор.НЕТ 185

Какое тебе дать дополнительное задание, шоб у тебя между пивасиком времени на него хватило?
 показать весь комментарий
 
А еще можно использовать барбикюшницу и шампур!
От это НОВОСТИ! Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 5362
 показать весь комментарий
 
Вот это стражник! Ему бы опыта побольше и оружие настоящее, а не китайский ширпотреб. 😉
 показать весь комментарий
 
 
Если его научить обращаться с алебардой он бы в одиночку взял российскую военную базу в приднестровье и кучу заложников для обмена включая коменданта крепости
 показать весь комментарий
 
Просто скоро останній сезон вікінгів виходить. Рагнарьок, блін
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх