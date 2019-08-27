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Все про:адвокат (1167) убийство (5322)

 Международная комиссия юристов (ICJ) призывает украинскую власть расследовать убийство адвоката Иванова

Международная комиссия юристов (ICJ) призывает украинскую власть расследовать убийство адвоката Александра Иванова, которого 22 августа расстреляли из автоматического оружия вблизи СИЗО №6 в Кропивницком.


Расстрел совершен из автомобиля неизвестными лицами. Адвокат скончался на месте. Другой пострадавший госпитализирован в критическом состоянии, сообщает сайт Unba.org.ua.

"Убийство адвоката Александра Иванова должно расследоваться независимо, оперативно и тщательно, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - считает Темур Шакиров, старший юридический советник ICJ. "Если жизнь адвоката всегда в опасности из-за осуществления им своих функций, то нельзя говорить о каком-то положительном результате от законодательного реформирования", - добавил он.

Полиция подтвердила факт убийства и инициировала расследование в соответствии со статьей 115-2 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство".

"Во время своей недавней миссии в Украине делегация ICJ узнала о случаях убийства адвокатов. Этот случай демонстрирует отсутствие прогресса по вопросу гарантий безопасности адвокатов в Украине", - сказал Шакиров.
В соответствии с Основными положениями ООН о роли адвокатов, Правительства должны обеспечить адвокатам возможность осуществлять их профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства, без неуместного вмешательства (принцип 16). Основные принципы ООН указывают, что там, где безопасность адвокатов под угрозой в связи с выполнением профессиональных обязанностей, они должны быть адекватно защищены властями (принцип 17).

Напомним, 22 августа в Кропивницком произошло убийство адвоката Александра Иванова. НААУ обратилась к руководству ГПУ и МВД с призывом взять расследование этого преступления под личный контроль.

Международная комиссия юристов - (The International Commission of Jurists (ICJ)) - негосударственная организация, работающая в сфере международного права прав человека и международных стандартов системы правосудия. Комиссия является постоянно действующей группой из 60 ведущих юристов (судей и адвокатов) из разных стран, в том числе, представителей высшего эшелона судебной власти в Австралии, Канаде, Южной Африке, Германии, Аргентине и других странах мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3144890
 
 
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При Порошенко адвокатов не расстреливали!!!
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Їх топили в річках як Ноздровську!
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Потрібно проводити незалежне розслідування з залученням іноземних слідчих ФБР та Скотланд Ярда. На українські корумповані та кримінальні правоохоронні структури надії немає - слідство будуть блокувати на всіх рівнях!
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Воу, воу, воу! Полегче... Иванов, скорее всего, попал под раздачу.
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По одной из версий, целью убийц был именно адвокат Иванов. По другой - Мартиросян. 9 апреля его уже пытались устранить: рядом с дверью квартиры взорвалась электрощитовая, но обошлось без пострадавших. Сейчас «Андо» находится в городской больнице, его ранили в бок и руку.Уроженец Армении Мартиросян известен в криминальных кругах по кличке «Андо» и тесно общался с «вором в законе» Арменом Хачатряном («Армен Хохол»), которого неоднократно задерживали за наркотики.Известно, что ранее на жизнь Андроника Мартиросяна уже покушались. 9 апреля 2019 года в Кропивницком случился взрыв в электрощитовой возле квартиры Мартиросяна. По предварительной информации, погибший адвокат Александр Иванов представлял интересы Аресна Мартиросяна - сына Андроника Мартиросяна. А этот сын обвиняется в убийстве участника АТО и ранении другого пострадавшего во время конфликта возле кафе. Дело тянуть уже два года.
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На Україні протягом останніх п'яти років вчинено дуже багато злочинів, які ніхто навіть не намагався розслідувати.
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А чё призывать-то? Это убийство - следствие идёт и без призывов. Кроме того кто убил-заказал, вряд-ли кто-то заинтересован в обратном.
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