 Международная комиссия юристов (ICJ) призывает украинскую власть расследовать убийство адвоката Иванова



Расстрел совершен из автомобиля неизвестными лицами. Адвокат скончался на месте. Другой пострадавший госпитализирован в критическом состоянии, сообщает сайт Unba.org.ua.



"Убийство адвоката Александра Иванова должно расследоваться независимо, оперативно и тщательно, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - считает Темур Шакиров, старший юридический советник ICJ. "Если жизнь адвоката всегда в опасности из-за осуществления им своих функций, то нельзя говорить о каком-то положительном результате от законодательного реформирования", - добавил он.



Полиция подтвердила факт убийства и инициировала расследование в соответствии со статьей 115-2 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство".



"Во время своей недавней миссии в Украине делегация ICJ узнала о случаях убийства адвокатов. Этот случай демонстрирует отсутствие прогресса по вопросу гарантий безопасности адвокатов в Украине", - сказал Шакиров.

В соответствии с Основными положениями ООН о роли адвокатов, Правительства должны обеспечить адвокатам возможность осуществлять их профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства, без неуместного вмешательства (принцип 16). Основные принципы ООН указывают, что там, где безопасность адвокатов под угрозой в связи с выполнением профессиональных обязанностей, они должны быть адекватно защищены властями (принцип 17).



Напомним, 22 августа в Кропивницком произошло убийство адвоката Александра Иванова. НААУ обратилась к руководству ГПУ и МВД с призывом взять расследование этого преступления под личный контроль.



Международная комиссия юристов - (The International Commission of Jurists (ICJ)) - негосударственная организация, работающая в сфере международного права прав человека и международных стандартов системы правосудия. Комиссия является постоянно действующей группой из 60 ведущих юристов (судей и адвокатов) из разных стран, в том числе, представителей высшего эшелона судебной власти в Австралии, Канаде, Южной Африке, Германии, Аргентине и других странах мира.