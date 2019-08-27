 Зеленский назначил Болдыря руководителем Киевского управления СБУ, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины и назначил его начальником Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №628/2019 и №629/2019 от 27 августа опубликованы на официальном сайте главы государства во вторник.
Болдырь был назначен на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ указом пятого президента Петра Порошенко в 2015 году.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - УказИсточник: https://censor.net.ua/n3144884
А расскажи какую хорошую новость для 73%?
...если есть такие конечно.
Что там про ротердам+ слышно?
О чем встречался Волкер с... э... А с кем же это он встречался?
Почему был отменен молебном в Михайловском соборе?
Ну хоть что-то хорошее!?
Казино, нелегальные АЗС и металлоприёмки, наркота, земля, валюта.......