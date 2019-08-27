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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2561) Киевская область (1732) СБУ (13764)

 Зеленский назначил Болдыря руководителем Киевского управления СБУ, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины и назначил его начальником Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №628/2019 и №629/2019 от 27 августа опубликованы на официальном сайте главы государства во вторник.

Болдырь был назначен на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ указом пятого президента Петра Порошенко в 2015 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - Указ

Источник: https://censor.net.ua/n3144884
 
 
 Топ комментарии
 
в том и проблема, что "населения"
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З 1 вересня по всій Україні почнеться зачистка від мафії.
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Притягненням до кримінальної відповідальності.
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І за що ж має сісти Петро Олексійович? Який злочин(и) він вчинив ?
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Він не подобається Ігорю L. А це страшний злочин! 😬
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Петля затягивается. Очко сжимается. Угадайте у кого ))
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Тайну хранил... Мальчиш-Кибальчиш..
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73 % населения сказали ,шо твой юмор тупой )))
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Ты же бывший коммунист.Подчиняйся большинству ))
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Вот лично его жизнь, ну никак не изменилась к лучшему и не изменится уже никогда, но чувство, что можно затянуть страну обратно в его родное дерьмо-безымённо для таких мразей. Срать оно хотело на поколения после него.
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когда большинство сопли жевало меньшинство на майдане упиралось... и большинство ли сейчас в окопах сидит... и не большинство ли выбирало когда то януковича... так что засунь себе в зад эту цифру
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Вся беда для тебя в том...Шо большинство эту цифру тебе в зад воткнуло и через рот вытянуло. От того ты такой и хмурый ))
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Перетасовка старої колоди не кращий спосіб реформувати контору.
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Вождя усіх ПЕСиків, Мародьора Барижного, 3 вересня якраз викликають куди треба Зеленський призначив Болдиря керівником Київського управління СБУ, - указ - Цензор.НЕТ 6151
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Ви забули Свинарчуків? чи їх не визивають? Це ж окрема категорія громадян за часів мародера Порошенко Зеленський призначив Болдиря керівником Київського управління СБУ, - указ - Цензор.НЕТ 8748
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Новость интересная 8% украинцев.
А расскажи какую хорошую новость для 73%?
...если есть такие конечно.

Что там про ротердам+ слышно?
О чем встречался Волкер с... э... А с кем же это он встречался?
Почему был отменен молебном в Михайловском соборе?

Ну хоть что-то хорошее!?
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А ему надо дать 100 дней, чтобы вкурить кто/что крышует в Киевской области?
Казино, нелегальные АЗС и металлоприёмки, наркота, земля, валюта.......
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