 Зеленский назначил Болдыря руководителем Киевского управления СБУ, - указ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №628/2019 и №629/2019 от 27 августа опубликованы на официальном сайте главы государства во вторник.

Болдырь был назначен на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ указом пятого президента Петра Порошенко в 2015 году.

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