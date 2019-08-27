 "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко

"Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для оставшихся 40% до сих пор не нашли замену", - сказала она в интервью "Lb.ua", передает Цензор.НЕТ.
Как отметила Коваленко, что в системе оборонно-промышленного комплекса существует много коррупционных рисков. В частности, возможны злоупотребления в ходе закупки комплектующих из России. Для их снижения нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах, сказала будущий народный депутат.
По словам Коваленко, в Вооруженных силах Украины до сих пор находится значительное количество техники, производимой в РФ.
"Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно", - сказала она.
По словам Коваленко, прежде всего это касается военной авиационной техники, серийно производимой в России.
"Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Этот процесс, чтобы не было злоупотреблений, должно контролировать государство. Если закупками заниматься спецслужбы, процесс будет подотчетен", - подчеркнула политик.
Отметим, Анна Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтер, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.
идиоты !!!!!!!!!!!!
боже, какие идиоты!!!!!!
60% танка.....
Анна Коваленко - консультант Министерства обороны.
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Це заслуга Слуг народу?
Зе тоже на концертах в московии собирал развед.данные...
Вносил свой посильный вклад так сказать...
Та шо вы гаварите))))
А не єто ли самое вам говорили когда вы выкатив очи волали про "свинарчуков"?
Мне кажется что фраза: любой ценой здесь ключевая!
Если дело Гладковского окажется блефом, и віяснится, что нанесен ущерб Национальной Обороне!!!! То что делать с "раслидувачами-вікрівачами"? На какой сосне вешать? Или фонари на Хрещатике подойдут?
И про приватбанк то же _ тишина.
За то видно сколько всего на форуме людей а сколько ботов.
Скільки ща зє!біли будуть приписувати собі те, що зробив порох?
1. Укроборонпром при Порошенко достиг хорошего результата
2. "мы должны получить такие детали любой ценой" т.е. все делалось правильно, преступления в действиях свинарчуков не было.
3. дама не очень умная, если наша задача - контрабандой "доставать" детали из Раши, то об этом не надо орать публично, надо тихонечко скупать у раша-прапорщиков как делали свинарчуки. А то после скандала со свинарчуками ФСБ прикрыло лавочку.
значит закупать из парашки это не коррупция, а необходимость оборонного комплекса
за что тогда обосрали оборонпром бихусы *******...