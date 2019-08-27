 "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко

"Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для оставшихся 40% до сих пор не нашли замену", - сказала она в интервью "Lb.ua", передает Цензор.НЕТ.

Как отметила Коваленко, что в системе оборонно-промышленного комплекса существует много коррупционных рисков. В частности, возможны злоупотребления в ходе закупки комплектующих из России. Для их снижения нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах, сказала будущий народный депутат.

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По словам Коваленко, в Вооруженных силах Украины до сих пор находится значительное количество техники, производимой в РФ.

"Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно", - сказала она.

По словам Коваленко, прежде всего это касается военной авиационной техники, серийно производимой в России.

"Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Этот процесс, чтобы не было злоупотреблений, должно контролировать государство. Если закупками заниматься спецслужбы, процесс будет подотчетен", - подчеркнула политик.

Отметим, Анна Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтер, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.