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 Политика Украины
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Все про:Укроборонпром (763) Анна Коваленко (26)

 "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко

Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из Российской Федерации на 60%, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко.

"Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для оставшихся 40% до сих пор не нашли замену", - сказала она в интервью "Lb.ua", передает Цензор.НЕТ.

Как отметила Коваленко, что в системе оборонно-промышленного комплекса существует много коррупционных рисков. В частности, возможны злоупотребления в ходе закупки комплектующих из России. Для их снижения нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах, сказала будущий народный депутат.

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По словам Коваленко, в Вооруженных силах Украины до сих пор находится значительное количество техники, производимой в РФ.

"Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно", - сказала она.

По словам Коваленко, прежде всего это касается военной авиационной техники, серийно производимой в России.

"Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Этот процесс, чтобы не было злоупотреблений, должно контролировать государство. Если закупками заниматься спецслужбы, процесс будет подотчетен", - подчеркнула политик.

Отметим, Анна Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтер, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3144882
 
 
 Топ комментарии
 
канечна...
Зе тоже на концертах в московии собирал развед.данные...
Вносил свой посильный вклад так сказать...
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Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из Российской Федерации на 60%, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко. Источник: https://censor.net.ua/n3144882
____________________________________________________________________________________
Це заслуга Слуг народу?
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Скільки часу треба, щоб розробити і виготовити складні вироби? Ти працював інженером на військовому заводі?
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Совет форумчанПравила форума
 
Знову починається ідіотизм і знову ми чуємо ідіотські мантри про необхідність купляти щось в росії! Нам не потрібно закуповувати в росії запчастини, ці запчастини є на міжнародному ринку, їх виробляє не тільки росія, а якщо ми не можемо ніде купити запчастини крім як в росії, то таке обладнанння потрібно негайно модернізовувати замінюючи російські комплектуючи західними аналогами, або замінювати обладннання повністю на обладнання західних виробників! Що там не можуть купити за кордоном наші генії Укроборонпрому? Російські авіаційні прилади, які є ненадійними та застарілими за своєю конструкцією? Так не треба це лайно купляти! Проведіть модернізацію АН-32 і розробіть технічну документацію в якій не буде російських приладів, а будуть тільки прилади західного або українського виробництва! І тоді не потрібно буде купляти в росії цей непотріб, просто контракти переподпишуться на іншу модернізацію літака, більш ******* та більш надійну! 5 років було на те щоб викреслити росію з української оборонки, але влада порошенка саботувала всі ці роботи, бо це була влада проросійська та не українська!
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Свободу Свинарчуку! И лишь он один... сможет
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и будут у нас стрелять 60% танка и летать 60% самолета?

идиоты !!!!!!!!!!!!
боже, какие идиоты!!!!!!
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полтора землекопа,
60% танка.....

Анна Коваленко - консультант Министерства обороны.
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Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из Российской Федерации на 60%, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко. Источник: https://censor.net.ua/n3144882
____________________________________________________________________________________
Це заслуга Слуг народу?
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канечна...
Зе тоже на концертах в московии собирал развед.данные...
Вносил свой посильный вклад так сказать...
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Хороший результат. Порошенке и пяти лет не хватило. Ждем новых успехов.
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Скільки часу треба, щоб розробити і виготовити складні вироби? Ти працював інженером на військовому заводі?
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Да все это было. Внедрять не хотел. Как и танки на экспорт.
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То по життю хворий, чи тільки на форомі? Це результат діяльності старої команди. Тих самих Свинарчуків та ін.
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от же дауни. Це було зроблено при порохові, а зебіли пожинають плоди.
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А кто не давал пожинать плоды после яныка ? ))
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А 40% свинарчуки с рашки контрабандой ввозили.
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После закона о неприкосновенности ждем их посадок.С бывшим хозяином.
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Таки ввозили. Не просто контрабандою, а через ланцюжки особистих зв'язків. В умовах війни це прийнятна практика. Ось чому кацапи роздмухали істерію навколо Свинарчуків, а місцеві зебіли її радо підхопили. Зебіли, чи багато серед вас проектувальників та виробників складних приладів та агрегатів? Єдиний прилад, з яким знайомий ЗЕлохторат - це електронні ваги на ринках (виробництва Дніпропетровська). Так?
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/// два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно/
Та шо вы гаварите))))

А не єто ли самое вам говорили когда вы выкатив очи волали про "свинарчуков"?
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"Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Этот процесс, чтобы не было злоупотреблений, должно контролировать государство. Если закупками заниматься спецслужбы, процесс будет подотчетен", - подчеркнула политик.

Мне кажется что фраза: любой ценой здесь ключевая!

Если дело Гладковского окажется блефом, и віяснится, что нанесен ущерб Национальной Обороне!!!! То что делать с "раслидувачами-вікрівачами"? На какой сосне вешать? Или фонари на Хрещатике подойдут?
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шо такое в нас впєрєді главниє пабєди сказана била
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т.е. контрабанда из РФ и дело Свинарчука и Ко будет процветать и далее? молодцы.
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Не одной кремлеботины нет в теме.
И про приватбанк то же _ тишина.
За то видно сколько всего на форуме людей а сколько ботов.
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Протягом якого терміну? Я так розумію з 2014р, а отже це досягнення Порошенка.
Скільки ща зє!біли будуть приписувати собі те, що зробив порох?
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так уже, смотри каменты шимпанзе сверху.
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Йожкін срам, а як же свинарчукі і торгівля на крові, накрилась Ротердам+?
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А тем временем до кацапов прилетел султан Эрдоган! И после покупки ракетного комплекса С-400 присматривается к новейшему истребителю Су-57 чтобы возможно тоже купить такие. https://ua.korrespondent.net/world/russia/4133376-putin-pokazav-erdohanu-novitnii-vynyschuvach-su-57
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Делаем выводы:
1. Укроборонпром при Порошенко достиг хорошего результата
2. "мы должны получить такие детали любой ценой" т.е. все делалось правильно, преступления в действиях свинарчуков не было.
3. дама не очень умная, если наша задача - контрабандой "доставать" детали из Раши, то об этом не надо орать публично, надо тихонечко скупать у раша-прапорщиков как делали свинарчуки. А то после скандала со свинарчуками ФСБ прикрыло лавочку.
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Отакої тобі!!! Так шо ж Свинарчуків діло матиме продовження? А як кричали, як кричали...
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Во время ирано-иракской войны, Иран имел большие проблемы с боеспособностью военной техники, которая была закуплена ещё шахом в США. Причем техника была самая современная, например F-14, которые больше никому не поставлялись. Пришли аятоллы и США стали врагом но воевать надо. Несмотря на вражду, пришлось тайно договариваться. Через ЦРУ поставлялись запчасти и оружие по цене в несколько раз более высокой, но техника была боеспособной. Так и со Свинарчуками не всё так однозначно. Все возмутились, но подробности никого не интересовали. Некоторые детали, кроме как в параше нельзя было достать. Да, это плохо, но нужна техника сейчас, а ждать пока наладится производство замены некогда. Хотя, лично я, за то чтобы с паРашей не иметь никаких связей и отношений.
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>в ходе закупки комплектующих из России. Источник: https://censor.net.ua/n3144882

значит закупать из парашки это не коррупция, а необходимость оборонного комплекса

за что тогда обосрали оборонпром бихусы *******...
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Для троллей из лахты и зебильского племени - суть всех украинских и мировых проблем в свинарчуках. Свинарчуки стали гвоздем в их предвыборной программе (эфэсбеее, подбросило такую информацию). Это - от лукавого. Зе-сранцев выбирала ***************, с подачи сексотов, а свинарчук лишь для болтания языками, чтоб было о чем 3,14здеть с экранов коломойши, ахметкина, фирташа, медведчука и прочей антиукраинской камарильи. Свинарчук закупал, переплачивая в раши, однако делал определенную работу, а не скоморошничал у коломойши на экране. Хотя, можно делать все самим. Это ведь не американские разработки.
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На каждом шагу кричать про страну-агрессора и у нее же закупать запчасти к оружию. Миленько.
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зе команда фактично прийшла на темі свинарчуків а тут такой паварот!? Чи знову пашутілі?
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