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 Политика Украины
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 НАБУ через суд затребовало у "Приватбанка" всю документацию по юрсоветникам

"Приватбанк" 26 июля этого года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса, получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в банке во вторник, ссылаясь на полученное постановление суда, основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 гг. от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка, передает Цензор.НЕТ.

"Производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года", - отметили в "Приватбанке".

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В финучреждении также обратили внимание, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов". В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, что "Приватбанк" якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Одновременно "Приватбанк" был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как вынесенное постановление обжалованию не подлежит, указали в финучреждении.

""Приватбанк" выполняет решение суда и готов предоставить следствию все затребованные документы. В то же время банк обращается к руководству НАБУ с просьбой объективно и беспристрастно исследовать реальные причины и обстоятельства этого дела", - подчеркнули в финучреждении.

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Банк также призывает руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где "Приватбанк" борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд.

Как сообщалось, "Приватбанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все - Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все - Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "Приватбанка", посчитав, что он был подан против указанных британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. При этом судья согласился с наличием у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов.

Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе суд обязал "Приватбанк" в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому - GBP4 млн.

"Приватбанк" 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До вынесения решения по апелляционной жалобе WFO остается в силе. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3144878
 
 
 Топ комментарии
 
проститутка Сытник открыто работает на Каломойского, при поддержке Богдана..
это называется "борьба с коррупцией по каломойски"!
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ну вот, Беня приступил к главному блюду..., из за которого и поставил презиком своего арлекино...
А говорите что у Зе нет полномочий.... НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам - Цензор.НЕТ 8490
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Це так хочуть повернути Коломойському "Приватбанк"?
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проститутка Сытник открыто работает на Каломойского, при поддержке Богдана..
это называется "борьба с коррупцией по каломойски"!
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Что там написано?
Опять деньги из бюджета нужны?
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ну вот, Беня приступил к главному блюду..., из за которого и поставил презиком своего арлекино...
А говорите что у Зе нет полномочий.... НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам - Цензор.НЕТ 8490
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Надо срочно брать помидоры по 50.
Завтра будут дороже.
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А за доларами під Приватом з ранку стоять черги НАБУ через суд затребовало у "Приватбанка" всю документацию по юрсоветникам - Цензор.НЕТ 8706
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"Зубожілий" нарід, який обікрав Порошенко. За три місяці вже збагатився настільки, що побіг валюту скуповувати
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Ну ничего ничего.
Скоро зе всем выдаст по камазу денег.
Осталось чуть потерпеть.
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Звичайні вкладники, які розуміють наслідки кредиту під 18 відсотків.
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Це так хочуть повернути Коломойському "Приватбанк"?
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как догадались? НАБУ через суд затребовало у "Приватбанка" всю документацию по юрсоветникам - Цензор.НЕТ 1292
И выплатить неустойки....
Надеюсь казны Украины хватит...., но может и нет..
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Ну неустойки врядли, а вот за отжатый Приват Мойша нервишки еще попортит....
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Всемирный банк, после общения своего руководителя Девида Мелпаса с Зеленским, видимо для страховки оставил еще и 3-х страничный документ. Кратко содержание - не трогай НБУ.
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а здесь зебилов кот наплакал,здесь в основном трудяги запоребриковые
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почалося!!! Зэлэшмарклі!!!! Я вас зневажаю всім своїми фібрами!! Зараз знову почне трусити звичайних людей-вкладників, бо цілком зрозуміло, що Бєня знову відбирає обкрадений ним же Приват, який врятувала держава за наші кошти!!! Це повний треш!!! Зупиніть своїх зєлєвиродків, бо буде біда!!!
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Я з деякими зебілами розмовляв без інтернету і побачив порожні очі. Це зомбовані істоти.
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чи обдовбані геть??? так це ще є хоч прогалина якихось правдивих новин, де можна прочитати про початок всього цього "бєспрєдєла" по-зєлєбєнівськи...поки що...а далі що буде- уявити страшно...З телеканалів Т2 зник канал ахмєтова "Україна" "раптом"...Вже давно відомо, що Бєня наклав оком на статки ахмєтова....вони йому очі муляють, бо цілком зрозуміло, що заводи-пароходи-готелі, що скупив Бєня в США накрилися мідним тазом і навряд чи йому повернуться, бо куплені за брудні гроші, що він там "відмив". Вся нерухомість там заблокована...Тепер він по кримінальному бєспрєдєлу відбиратиме майно та активи ахмєтки...До останнього моє ставлення дууууже неоднозначне...Але податків він таки багато сплачував в Україні, на відміну цього бородатого бандюка..
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Це поки що торпедування позовів Приватбанку до коломойського.
Очевидне нагле рейдерство.
Ще й привід який, - "порушення закону про публічні закупівлі". Ох і мерзота.
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А после того как зе стал президентом вы еще верите в какие то иски приватбанка?
Это самому себе что ли иск?
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Я то таке. Але надіюсь може зебілам дійде, хоча б емпірично, - через жопу)
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Не дойдет.
Там ума как у чайки.

Оборонпром закупает аж 40 процентов запчастей на раше.
Это предательство.
Петя геть

Оборонпром закупает целых 60 процентов не в раше.
О это перемога.
Слава зе.
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"Приватбанк" якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Опачки. А вот тут как-то не понял - "Приват" таки коммерческий или таки государственный?
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